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Санацией «АвтоВАЗбанка» займется ЦБ
Центробанк России сам займется санацией «АвтоВАЗбанка» вместо «Промсвязьбанка». Регулятор возложил функции временной администрации по управлению тольяттинским кредитным учреждением на Фонд консолидации банковского сектора. Речь идет о дочернем подразделении ЦБ, специально созданном в 2017 году для финансового оздоровления несостоятельных банков. Теперь …
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6 апреля 2018, 03:10
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Инкассатор из Самары украл пакет с миллионом рублей и купил машину
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6 апреля 2018, 09:56
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Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту
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5 апреля 2018, 12:27
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Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты
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4 апреля 2018, 08:01
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«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»
В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.
Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг …
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14 марта 2018, 12:34
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«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»
«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.
В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение …
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12 марта 2018, 02:17
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ВТБ пошел на конфликт с ФАС из-за самарцев
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении банка ВТБ, поскольку он отказался раскрыть информацию о компании «Самаратрансстрой» (СТС). В январе ФАС направила в кредитное учреждение запрос с требованием предоставить все сведения и копии документов, касающихся одной из крупнейших строительных компаний …
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7 марта 2018, 08:45
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Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области
В Самарской области повысили критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц. Поправки в региональный закон приняты депутатами Самарской губернской думы во вторник, 27 февраля. Критерий нуждаемости учитывается при начислении ежемесячной денежной выплаты. Сейчас на такую соцподдержку …
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27 февраля 2018, 03:14
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«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть
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21 февраля 2018, 10:41
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Первые семьи Самарской области получили выплаты за первенца
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1 февраля 2018, 12:02
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Жительница Жигулевска подделала чеки и получила выплату в 100 тысяч рублей
В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении денежной выплаты в 100 тысяч рублей. Полицейские установили, что женщина подала в госучреждение заявку на выплату «семейного капитала» на третьего ребенка. Эксперты установили, что чеки о понесенных расходах, которые предоставила …
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31 января 2018, 12:52
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Выплаты самарским парам за первенца составят 9967 рублей
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10 января 2018, 04:06
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Самара займет 1 миллиард рублей
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28 декабря 2017, 10:24
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Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей
Банкиры против дорожников. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани обязал Сбербанк выплатить минтрансу Самарской области банковскую гарантию в размере почти 44 миллиона рублей. В качестве третьей стороны по делу выступал институт "ГипроТрансМост", с которым был заключен госконтракт на разработку проекта …
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25 октября 2017, 09:07
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«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти
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20 октября 2017, 05:06
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Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам
Сбербанк с 16 октября уменьшает ставки по потребительским кредитам на 0,4-1,4 процентного пункта. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
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16 октября 2017, 12:01
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РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей
Соответствующее извещение размещено на официальном портале гос.закупок. За пользование возобновляемой кредитной линией РКЦ «Прогресс» готово заплатить 93 миллиона рублей. Таким образом, ставка составит менее десяти процентов годовых. Участнику крупнейшего общественного объединения страны - Союза машиностроителей России - деньги нужны на …
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10 июля 2017, 05:48
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Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков
Российский Центробанк в четверг, 29 декабря, отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций. А кроме того, ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания «ВТБ-Страхование» временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два …
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29 декабря 2016, 01:06