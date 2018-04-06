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Материалы по теме:

Санацией «АвтоВАЗбанка» займется ЦБ

Санацией «АвтоВАЗбанка» займется ЦБ

Центробанк России сам займется санацией «АвтоВАЗбанка» вместо «Промсвязьбанка». Регулятор возложил функции временной администрации по управлению тольяттинским кредитным учреждением на Фонд консолидации банковского сектора. Речь идет о дочернем подразделении ЦБ, специально созданном в 2017 году для финансового оздоровления несостоятельных банков. Теперь 

6 апреля 2018, 03:10
Инкассатор из Самары украл пакет с миллионом рублей и купил машину

Инкассатор из Самары украл пакет с миллионом рублей и купил машину

В Самаре бывший инкассатор стал подозреваемым по уголовному делу о присвоении и растрате.По версии силовиков, он украл пакет с миллионом рублей и купил себе машину и несколько гаджетов. Преступление было совершено в Самарском районе. В полицию в конце марта обратились сотрудники банка. 

6 апреля 2018, 09:56
Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту

Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту

Жители Самарской области, которые получали пенсию через лишившийся лицензии «АктивКапитал Банк»,  в апреле смогут сделать это на почте по месту жительства. При этом им необходимо будет написать заявление о выборе нового способа доставки  денег. Это можно сделать в отделении ПФР, 
5 апреля 2018, 12:27
Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

В Самарской области по итогам 2017-го, организации заняли у банков 570 миллиардов рублей, что на 5 процентов больше, чем в 2016-м. Население получило займов на 187 миллиардов рублей. Прирост составил 28 процентов. Относительно ипотеки показатели тоже растут. В прошлом году 

4 апреля 2018, 08:01
«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.

Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг 

14 марта 2018, 12:34
«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»

«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»

«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.

В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение 

12 марта 2018, 02:17
ВТБ пошел на конфликт с ФАС из-за самарцев

ВТБ пошел на конфликт с ФАС из-за самарцев

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении банка ВТБ, поскольку он отказался раскрыть информацию о компании «Самаратрансстрой» (СТС). В январе ФАС направила в кредитное учреждение запрос с требованием предоставить все сведения и копии документов, касающихся одной из крупнейших строительных компаний 

7 марта 2018, 08:45
Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

В Самарской области повысили критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц. Поправки в региональный закон приняты депутатами Самарской губернской думы во вторник, 27 февраля. Критерий нуждаемости учитывается при начислении ежемесячной денежной выплаты. Сейчас на такую соцподдержку 

27 февраля 2018, 03:14
«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть

«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть

Реализуя планы по расширению филиальной сети, «АктивКапитал Банк» в декабре прошлого года вышел в новый регион – открыл в Оренбургской области ОО «Бугурусланский». На днях в Бугуруслане была открыта еще одна точка обслуживания клиентов – операционная касса, расположенная в РЭО 
21 февраля 2018, 10:41
Первые семьи Самарской области получили выплаты за первенца

Первые семьи Самарской области получили выплаты за первенца

В Самарской области первые 15 семей уже получили выплаты за первенца. Об этом рассказала врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Всего потенциальными получателями выплат определены 168 семей, в которых после 1 января 2018 года родился 
1 февраля 2018, 12:02
Жительница Жигулевска подделала чеки и получила выплату в 100 тысяч рублей

Жительница Жигулевска подделала чеки и получила выплату в 100 тысяч рублей

В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении денежной выплаты в 100 тысяч рублей. Полицейские установили, что женщина подала в госучреждение заявку на выплату «семейного капитала» на третьего ребенка. Эксперты установили, что чеки о понесенных расходах, которые предоставила 

31 января 2018, 12:52
Выплаты самарским парам за первенца составят 9967 рублей

Выплаты самарским парам за первенца составят 9967 рублей

Размер выплат самарским парам, которые впервые стали родителями в 2018 году, составит 9 тысяч 967 рублей. Об этом сообщил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Общий доход семьи при этом должен быть не больше 49 тысяч 824 рублей.

«Поддержка семей 

10 января 2018, 04:06
Самара займет 1 миллиард рублей

Самара займет 1 миллиард рублей

Администрация Самары нашла два банка, которые готовы выдать городу кредиты по 500 миллионов рублей каждый. Как сообщается на сайте госзакупок, первый конкурс выиграл ВТБ, второй - Сбербанк России. Полученный в итоге миллиард пойдет на финансирование дефицита бюджета и погашение старых 

28 декабря 2017, 10:24
Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей

Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей

Банкиры против дорожников. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани обязал Сбербанк выплатить минтрансу Самарской области банковскую гарантию в размере почти 44 миллиона рублей. В качестве третьей стороны по делу выступал институт "ГипроТрансМост", с которым был заключен госконтракт на разработку проекта 

25 октября 2017, 09:07
«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти

«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти

«Сбербанк России» объявил конкурс по определению подрядчика, который в ближайшие два года займется перевозкой наличных денег и ценностей между его многочисленными отделениями и кассово-инкассаторскими центрами. Один из них находится в Самаре, и два - в Тольятти. Максимальная цена контракта - 

20 октября 2017, 05:06
Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам

Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам

Сбербанк с 16 октября уменьшает ставки по потребительским кредитам на 0,4-1,4 процентного пункта. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Как отмечается, теперь минимальная ставка по потребкредиту без обеспечения составляет 12,9% годовых и больше не зависит 

16 октября 2017, 12:01
РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей

РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей

Соответствующее извещение размещено на официальном портале гос.закупок. За пользование возобновляемой кредитной линией РКЦ «Прогресс» готово заплатить 93 миллиона рублей. Таким образом, ставка составит менее десяти процентов годовых. Участнику крупнейшего общественного объединения страны - Союза машиностроителей России - деньги нужны на 

10 июля 2017, 05:48
Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков

Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков

Российский Центробанк в четверг, 29 декабря, отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций. А кроме того, ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания «ВТБ-Страхование» временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два 

29 декабря 2016, 01:06
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