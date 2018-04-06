Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам Сбербанк с 16 октября уменьшает ставки по потребительским кредитам на 0,4-1,4 процентного пункта. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Как отмечается, теперь минимальная ставка по потребкредиту без обеспечения составляет 12,9% годовых и больше не зависит …