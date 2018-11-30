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«Маршрутки» номер 1 и 210 перестали ездить в Самаре

«Маршрутки» номер 1 и 210 перестали ездить в Самаре

С 29 октября в Самаре прекратили ездить маршрутные такси №1 и №210. Сделано это было по инициативе перевозчиков без уведомления профильного департамента. Для того, чтобы компенсировать отсутствие машин на линиях, было принято решение выделить дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах

Так, на 

30 октября 2018, 10:54
17 сентября Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области

17 сентября Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области

В понедельник, 17 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета на площади Куйбышева пройдет церемоня вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Начало в 14:00.

Напомним, что выборы прошли 9 сентября. Победу в политической гонке одержал Дмитрий 
17 сентября 2018, 09:44
Николай Ренц готов покинуть высокий партийный пост

Николай Ренц готов покинуть высокий партийный пост

Главный врач Тольяттинской городской клинической больницы номер 5, Николай Ренц, готов покинуть пост секретаря тольяттинского отделения партии «Единая России». И таким образом лично ответить за поражение Едра на выборах в гордуму. Об этом он сообщил в интервью тольяттинским СМИ. В 
15 сентября 2018, 11:15
Дмитрий Азаров встретился с бывшими соперниками на пост губернатора

Дмитрий Азаров встретился с бывшими соперниками на пост губернатора

В среду, 12 сентября, глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с кандидатами, которые выдвигались на пост губернатора на выборах 9 сентября - Алексеем Лескиным из КПРФ, Александром Степановым из ЛДПР, Михаилом Маряхиным из «Справедливой России».
 
Напомним, что победу одержал Дмитрий Азаров, 
13 сентября 2018, 08:43
Выборы губернатора Самарской области и довыборы депутата Госдумы признаны состоявшимися

Выборы губернатора Самарской области и довыборы депутата Госдумы признаны состоявшимися

12 сентября прошло заседание Избирательной комиссии Самарской области. В его рамках были озвучены итоги выборов губернатора и довыборов депутата Госдумы. Они были официально признаны состоявшимися.

На выборах губернатора явка на участки составила 48%. Свои голоса отдали 1,14 миллиона жителей области. По 

12 сентября 2018, 11:50
Незаконный торговый павильон у больницы Пирогова сносят в Самаре

Незаконный торговый павильон у больницы Пирогова сносят в Самаре

В Самаре в среду, 25 апреля, начался снос торгового павильона, расположенного у больницы Пирогова, на пересечении Полевой и Ленинской. Демонтаж незаконного строения начали в принудительном порядке по решению суда, сообщили судебные приставы. Затраты на проведение работ будут взыскивать с должника. 
26 апреля 2018, 12:15
В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

Блогер Андрей Седогин поведал, что в Самаре крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей. Речь идет о ФОКе в Красноглинском районе.

«Спорткомплекс построен и практически готов к запуску. Эксперты говорят, что по техническим характеристикам он соответствует 
5 апреля 2018, 09:02
Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары

Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары

В Самаре в праздничные выходные будет работать сельскохозяйственная ярмарка. Она откроется 8 марта в поселке Мехзавод (Красноглинский район). Фермеры и сельхозпредприятия будут продавать свои продукты на площадке по адресу: квартал 4, дом 9. Ярмарка будет работать вплоть до 11 марта 

7 марта 2018, 10:51
В блогах: в Самаре исправят ошибку в названии улицы

В блогах: в Самаре исправят ошибку в названии улицы

В Самаре собираются исправить ошибку в названии проезда Митирева.

Об этом в "Твиттере" сообщили сотрудники Мобильной приемной губернатора. Внимательные горожане обратили внимание на то, что в название этой улицы закралась ошибка. По документам и на указателях она пишется именно "проезд МитИрева", 

5 февраля 2018, 11:51
Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении

Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении

Прокуратура района требует уволить главу местной администрации Олега Комарова из-за нарушений закона о противодействии коррупции. Как уже рассказывала "ТЕРРА", силовиков возмутило, что на посту заместителя высокопоставленного чиновника 1, 5 года работал его отчим - Сергей Юданов. Кроме того компания «Жилищно-коммунальное 
5 мая 2017, 08:56
В Самаре ограбили районную администрацию?

В Самаре ограбили районную администрацию?

Блогер Игорь Ермоленко обратил внимание на стелу Октябрьского района Самары. "Уже пару лет она пребывает вот в таком состоянии: неизвестные злоумышленники, возможно, стырили букву "О". Теперь один из самых престижных районов города значится как "Ктябрьский". Даю администрациям города и 
20 апреля 2017, 06:16
В Самаре ночью горел швейный цех площадью 60 метров

В Самаре ночью горел швейный цех площадью 60 метров

Сегодня, 13 мая, в Самаре произошло два крупных пожара. Первый случился в Кировском районе в третьем часу ночи. Горел швейный цех на улице Демократической. Огонь охватил готовые изделия на площади 60 квадратных метров. К месту ЧП направили 30 пожарных и 

13 мая 2016, 10:54
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