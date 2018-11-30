30 ноября, депутаты районных советов в Октябрьском и Красноглинском районах избрали глав администраций. По итогам финального отбора В Красноглинском районе победу одержал Вячеслав Коновалов. Он уже занимал этот пост с 2012 по 2014 годы. После этого он руководил городским Департаментом благоустройства и экологии, а позже, до конца 2017 года – объединенным Департаментом городского хозяйства и экологии. Позже Коновалов занимал должность заместителя руководителя Департамента градостроительства Самары. В Октябрьском районе главой администрации депутаты избрали Александра Кузнецова, который занимает должность заместителя прокурора города.
Напомним, конкурсы по выборам глав районов были объявлены 24 октября. Участники должны были представить своё видение развития территорий районов.
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