Из-за чемпионата мира по футболу в городе будет перекрыт целый ряд дорог. Ограничения коснутся территорий в районе стадиона «Самара Арена» и площади Куйбышева. Проезд автотранспорта там будет возможен только при наличии пропуска. Жители домов и работники организаций, расположенных в зонах перекрытий, могут обратиться с заявлением для получения разрешений. Выдача документов будет проводиться до 15 июля.
Жители Самарского и Ленинского районов могут оформить пропуска по адресу: ул. Куйбышева, 120, кабинет №7. Режим работы: пн. - чт. - с 08:30 до 17:30, пт. - с 08:30 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:18, суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные.
Жителей Кировского района ждут по адресу: ул. Свободы, 194 (общественная приемная). Режим работы: пн. - пт. - с 8.30 до 19.00.
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