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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Онлайн-карту Самары адаптировали для иностранцев

Онлайн-карту Самары адаптировали для иностранцев

В Самаре онлайн-карту «Яндекса» адаптировали для иностранцев. На официальном портале ЧМ-2018 появилась англоязычная версия приложения. С начала этого года над схемой города успели поработать 250 народных картографов. Они внесли в нее больше 30 тысяч уточнений. Из них более 3 тысяч 

6 июня 2018, 03:19
Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот

Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот

Во время чемпионата мира по футболу по городским маршрутам будет курсировать больше коммерческих микроавтобусов. С помощью частников планируется компенсировать отсутствие муниципальных машин, которые будут использоваться для перевозки фанатов.

По словам чиновников, увеличение числа маршруток – единственный способ в решении проблем перевозок 

6 июня 2018, 11:08
Более 200 камер хранения оборудуют для гостей Фестиваля болельщиков в Самаре

Более 200 камер хранения оборудуют для гостей Фестиваля болельщиков в Самаре

Посетители Фестиваля болельщиков в Самаре смогут оставлять свои вещи в камерах хранения. Их установят по периметру площади Куйбышева, на которой и развернется мероприятие. Как сообщают организаторы, всего будет доступно более 200 ячеек. Камеры хранения появятся в следующих точках:

Gate 1 – 

6 июня 2018, 10:33
К ЧМ-2018 Евгений Савин назвал болельщикам главное правило посещения Металлурга

К ЧМ-2018 Евгений Савин назвал болельщикам главное правило посещения Металлурга

Посол ЧМ-2018 от Самары, бывший футболист клуба «Крылья Советов» и телеведущий Евгений Савин назвал самое опасное место Самары. По его мнению, это район стадиона «Металлург». Он посоветовал гостям Самары не посещать его после 22 часов. Напомним, с 14 июня по 
5 июня 2018, 03:20
По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

В Самару к ЧМ-2018 
29 мая 2018, 09:49
До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре

До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре

В Самаре хотят пустить трамваи в микрорайоны Крутые Ключи и «Новая Самара». Для этого предполагается продлить новую ветку трамвая, построенную до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Сейчас разрабатывается новый транспортный план. Об этом стало известно на заседании комитета по строительству в 

25 мая 2018, 10:59
Два моста через реку Падовку отремонтируют в этом году в Самарской области

Два моста через реку Падовку отремонтируют в этом году в Самарской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило торги на поиск подрядчиков для ремонта мостов через реку Падовку. Речь идет о двух сооружениях. Первый мост расположен на дороге «Самара - Волгоград» в Пестравском районе. Его длина составляет 41метр. За выполнение 

21 мая 2018, 11:28
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