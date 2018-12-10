|
В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы
|
10 декабря 2018, 02:34
|
В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»
|
10 декабря 2018, 01:22
|
«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт
Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.
Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское …
|
10 декабря 2018, 12:50
|
«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда
|
10 декабря 2018, 11:59
|
Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной
Поздно вечером в воскресенье, 9 декабря, в Промышленном районе Самары произошла авария. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой в 21:49 столкнулись «Лада Гранта» и иномарка «Тойота». После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка - выкатилась на трамвайные …
|
10 декабря 2018, 11:40
|
В Самарской области раскрыли 543 коррупционных преступления
Представители областной прокуратуры рассказали о том, как они противодействуют коррупции. По данным ведомства, в Самарской области за 9 месяцев этого года число выявленных коррупционных преступлений увеличилось на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
|
7 декабря 2018, 11:20
|
Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин
Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на …
|
7 декабря 2018, 05:15
|
Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»
|
7 декабря 2018, 04:46
|
В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района, которого подозревают в получении взятки, а еще одно дело завели на предполагаемого посредника.
|
7 декабря 2018, 04:01