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В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области судебные приставы арестовали спецтехнику. Это произошло после того, как крестьянское фермерское хозяйство задолжало одной из промышленных компаний 320 тысяч рублей за удобрения и семена.

Поставщик обратился в суд с заявлением о взыскании долга по договору. Суд 
10 декабря 2018, 02:34
В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В понедельник, 10 декабря, стартовала продажа клубных абонементов на оставшиеся домашние матчи «Крыльев Советов» в весенней части российской премьер-лиги. Входной документ на 6 заключительных игр сезона 2018/2019, в том числе на встречи с казанским «Рубином» и столичным «Спартаком», обойдется от 
10 декабря 2018, 01:22
«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.

Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское 
10 декабря 2018, 12:50
«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда

«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда

В воскресенье, 9 декабря, в Самарском зоопарке родились малыши — очаровательные котята леопарда.

- Самка дальневосточного леопарда Фелиция снова стала мамой! Поздравляем ее с двойней, - написали сотрудники Самарского зоопарка в соцсети. 

Правда, традиционный конкурс на лучшие имена для новых 
10 декабря 2018, 11:59
Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной

Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной

Поздно вечером в воскресенье, 9 декабря, в Промышленном районе Самары произошла авария. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой в 21:49 столкнулись «Лада Гранта» и иномарка «Тойота». После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка - выкатилась на трамвайные 
10 декабря 2018, 11:40
В Самарской области раскрыли 543 коррупционных преступления

В Самарской области раскрыли 543 коррупционных преступления

Представители областной прокуратуры рассказали о том, как они противодействуют коррупции. По данным ведомства, в Самарской области за 9 месяцев этого года число выявленных коррупционных преступлений увеличилось на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. 
 
Прокуратура Самарской области улучшила показатели по 
7 декабря 2018, 11:20
Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на 
7 декабря 2018, 05:15
Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

В отдел полиции по Безенчукскому району обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что ему угрожали убийством. Прибывшие на место событий силовики пообщались с потерпевшим и выяснили, что этот человек живет вместе со своим братом, сестрой и бабушкой. Во время очередной посиделки 
7 декабря 2018, 04:46
В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело

В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района, которого подозревают в получении взятки, а еще одно дело завели на предполагаемого посредника.

По версии следствия, в четверг, 6 декабря, заместитель прокурора в своем рабочем кабинете получил через посредника 
7 декабря 2018, 04:01
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