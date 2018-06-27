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Материалы по теме:

Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов

Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов

В Самарской области осудили директора ООО «СантТрансСтрой» Виктора Щеголева и главного бухгалтера этой же фирмы Инну Вохмину. Они попали в поле зрения силовиков из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты дела с 2010 по 2013 

19 июня 2018, 01:24
Ставка НДС повысится с 18 до 20 процентов

Ставка НДС повысится с 18 до 20 процентов

Правительство РФ намерено повысить ставку налога на добавленную стоимость с действующих 18% до 20% с 1 января следующего года. Мера направлена на выполнение майских указов президента Владимира Путина. По оценке главы Минфина Антона Силуанова увеличение НДС позволит пополнять бюджет дополнительно 

14 июня 2018, 06:00
Министр культуры Испании ушел в отставку через неделю после назначения

Министр культуры Испании ушел в отставку через неделю после назначения

 
Новоиспеченный министр культуры Испании Максим Уэрта подал в отставку через неделю после того, как занял свой пост. Причина нестандартна: оказывается, он уклонялся от уплаты налогов и в прошлом году его штрафовала налоговая. По словам чиновника, он решил уйти, поскольку обществу 
13 июня 2018, 11:06
Подоходный налог могут увеличить

Подоходный налог могут увеличить

В России могут увеличить самый массовый - подоходный налог, который выплачивают все те, кто получают «белую» зарплату. Начиная с 2001 года он составляет 13% от зарплаты, но уже весной может быть поднят до 15-ти. Вице-премьер Аркадий Дворкович уверен, что эти 

27 марта 2018, 09:01
Федеральная налоговая служба предупредила о появлении в Сети мошеннического сайта

Федеральная налоговая служба предупредила о появлении в Сети мошеннического сайта

Федеральная налоговая служба сообщает о том, что в Сети появился мошеннический сайт-клон одного из разделов страницы ФНС. Он предлагает своим пользователям получить компенсацию в виде 0,91% от подоходного налога. При этом есть ссылка, что компенсация положена в связи с поправками 

16 февраля 2018, 09:45
Самарцы заплатили в бюджет РФ почти 203 миллиарда рублей

Самарцы заплатили в бюджет РФ почти 203 миллиарда рублей

В 2017 году налогоплательщики Самарской области перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации почти 203 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем в 2016-м. Причем самыми быстрыми темпами растут сборы налога на недвижимое имущество граждан.

«Налогов на имущество поступило полтора миллиарда. Это 

29 января 2018, 09:05
В Самаре налоговая требует признать банкротом производителя настоек

В Самаре налоговая требует признать банкротом производителя настоек

Инспекция ФНС по Октябрьскому району Самары обратилась в областной Арбитражный суд с требованием признать банкротом известную компанию «Гиппократ». Она занимается производством различных медицинских товаров, в том числе и спиртовой настойки боярышника.

Причиной иска стали долги фирмы. Общий размер требований - 114 

11 января 2018, 08:03
В России произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов

В России произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов

В Российской Федерации случился массовый сбой в работе кассовых аппаратов. По данным ФНС, на которые ссылаются отечественные агентства, в данном случае торговые организации могут на законных основаниях осуществлять расчеты вручную. Но как только система восстановится, они должны "сформировать кассовый чек 

20 декабря 2017, 03:12
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