Самозанятых граждан собираются стимулировать за счет выплаты 10 тысяч рублей в качестве налогового капитала. Об этом заявил глава ФНС Михаил Мишустин. Напомним, правительство предлагает обложить граждан, работающих на себя без создания ИП или иного юрлица, трехпроцентным налогом на доход. Для того чтобы максимально упростить процедуру, фискалы разработали специальное приложение, через которое человек сможет перевести деньги, не являясь лично в госорганы. Налоговый капитал может предоставляться самозанятым в момент регистрации, за счет чего примерно на четверть снизится сумма ежегодных обязательных платежей.
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