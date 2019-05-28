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Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги
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28 мая 2019, 02:51
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В Новокуйбышевске рухнула часть стены девятиэтажки на проспекте Победы
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28 мая 2019, 02:28
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Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. …
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28 мая 2019, 01:47
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В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков
В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ.
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28 мая 2019, 01:09
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Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером
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27 мая 2019, 09:52
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В Самарской области на полную мощность заработала крупнейшая в России солнечная электростанция
Событие всероссийского масштаба. Под Новокуйбышевском, в районе поселка Маяк, на полную мощь заработала самая большая в стране и первая в нашем регионе солнечная электростанция. Она способна обеспечить электроэнергией весь жилой фонд Новокуйбышевска, все местные социально-культурные объекты, а также крупные предприятия …
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21 мая 2019, 10:32
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Крупнейшая солнечная электростанция в стране открылась в Новокуйбышевске
Под Новокуйбышевском открылась крупнейшая в России Солнечная электростанция.. Инвестиции в проект составили 11 млрд рублей. Мощность станции - 75 МВт. Она будет обеспечивать Новокуйбышевск и Чапаевск электричеством. По словам специалистов, срок окупаемости объекта оценивается в 15 лет.
Подробности смотрите в выпусках …
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21 мая 2019, 01:57
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В Новокуйбышевске лоб в лоб столкнулись «десятка» и Kia Soul: есть пострадавшие
Во вторник, 21 мая, произошла жесткая дорожная авария в Новокуйбышевске. На улице Промышленной, неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ столкнулись вазовская «десятка» и иномарка Kia Soul. На месте работают сотрудники «скорой помощи» и Госавтоинспекции. У иномарки полностью разбита передняя часть, снесен бампер, …
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21 мая 2019, 12:51
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Сергей Шнуров из «Ленинграда» покажет свои картины 18+ в Самаре
В Самаре состоится персональная выставка картин и инсталляций Сергея Шнурова, который больше известен как фронтмен скандальной музыкальной группы «Ленинград». Выставка Шнурова называется «Ретроспектива Брендреализма» (18+). Она станет продолжением громкого проекта, прошедшего в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Ростове. В Самаре выставка …
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22 мая 2018, 04:57
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Они выпивают по 350 литров воды в день: В Самару привезли огромных слоних из клипа Шнура
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28 октября 2017, 03:57
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Шнур и политика: Группа «Ленинград» сняла клип в честь Путина
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21 сентября 2017, 12:20
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В новом клипе «Ленинграда» засветились Кержаков, Невзоров и ST
В новом клипе скандальной российской группы «Ленинград» засветились футболист Александр Кержаков, известный журналист Александр Невзоров и популярный рэпер ST. Также в видеоролике снялся и сам лидер коллектива Сергей Шнуров, который вместе со своими музыкантами представил новую песню «ЧПХ».
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1 сентября 2017, 12:52
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Российские ученые построят орбитальную солнечную электростанцию
Ученые из России намерены построить космическую солнечную электростанцию на земной орбите. Об этом сообщается в докладе сотрудников научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.
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20 января 2017, 09:38
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В Самарской области построят солнечную электростанцию
В декабре 2016 года в Самарской области запустят первую очередь солнечной электростанции. Об этом сообщает официальный сайт «Администратора торговой системы оптового рынка электроэнергии».
Первоначально мощность электростанции составит 25 мегаватт, а до конца 2018 года она будет доведена до 75 мегаватт. Это …
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24 июня 2014, 04:18
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