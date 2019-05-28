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Во вторник, 28 мая, в Новокуйбышевске случилось ЧП. У дома № 38 по проспекту Победы примерно в 11:00 обвалилась кирпичная стена. К счастью, никто не пострадал. Как сообщили в управляющей компании ООО «Новоградсервис», произошло обрушение облицовочной кирпичной кладки у первого 
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Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

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В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

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27 мая 2019, 09:52
В Самарской области на полную мощность заработала крупнейшая в России солнечная электростанция

В Самарской области на полную мощность заработала крупнейшая в России солнечная электростанция

Событие всероссийского масштаба. Под Новокуйбышевском, в районе поселка Маяк, на полную мощь заработала самая большая в стране и первая в нашем регионе солнечная электростанция. Она способна обеспечить электроэнергией весь жилой фонд Новокуйбышевска, все местные социально-культурные объекты, а также крупные предприятия 
21 мая 2019, 10:32
Крупнейшая солнечная электростанция в стране открылась в Новокуйбышевске

Крупнейшая солнечная электростанция в стране открылась в Новокуйбышевске

Под Новокуйбышевском открылась крупнейшая в России  Солнечная электростанция.. Инвестиции в проект составили 11 млрд рублей. Мощность станции - 75 МВт. Она будет обеспечивать Новокуйбышевск и Чапаевск электричеством. По словам специалистов, срок окупаемости объекта оценивается в 15 лет.

Подробности смотрите в выпусках 

21 мая 2019, 01:57
В Новокуйбышевске лоб в лоб столкнулись «десятка» и Kia Soul: есть пострадавшие

В Новокуйбышевске лоб в лоб столкнулись «десятка» и Kia Soul: есть пострадавшие

Во вторник, 21 мая, произошла жесткая дорожная авария в Новокуйбышевске. На улице Промышленной, неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ столкнулись вазовская «десятка» и иномарка Kia Soul. На месте работают сотрудники «скорой помощи» и Госавтоинспекции. У иномарки полностью разбита передняя часть, снесен бампер, 
21 мая 2019, 12:51
Сергей Шнуров из «Ленинграда» покажет свои картины 18+ в Самаре

Сергей Шнуров из «Ленинграда» покажет свои картины 18+ в Самаре

В Самаре состоится персональная выставка картин и инсталляций Сергея Шнурова, который больше известен как фронтмен скандальной музыкальной группы «Ленинград». Выставка Шнурова называется «Ретроспектива Брендреализма» (18+). Она станет продолжением громкого проекта, прошедшего в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Ростове. В Самаре выставка 

22 мая 2018, 04:57
Они выпивают по 350 литров воды в день: В Самару привезли огромных слоних из клипа Шнура

Они выпивают по 350 литров воды в день: В Самару привезли огромных слоних из клипа Шнура

Дженни и Магда - индийские слонихи, которые снимались в клипе Сергея Шнурова приехали в Самарский цирк. Звездные «воспитанницы» Большого варшавского цирка выступят на самарской арене сегодня, 28 октября
 
За 45 лет совместной работы у слоних накопился большой послужной список. 
28 октября 2017, 03:57
Шнур и политика: Группа «Ленинград» сняла клип в честь Путина

Шнур и политика: Группа «Ленинград» сняла клип в честь Путина

Эпатажная группа «Ленинград» сняла клип про российского президента. Видео опубликуют, когда Владимир Путин объявит об участии в выборах главы государства в следующем году. Об этом рассказывает «Фонтанка.ру» со ссылкой на Сергея 
21 сентября 2017, 12:20
В новом клипе «Ленинграда» засветились Кержаков, Невзоров и ST

В новом клипе «Ленинграда» засветились Кержаков, Невзоров и ST

В новом клипе скандальной российской группы «Ленинград» засветились футболист Александр Кержаков, известный журналист Александр Невзоров и популярный рэпер ST. Также в видеоролике снялся и сам лидер коллектива Сергей Шнуров, который вместе со своими музыкантами представил новую песню «ЧПХ».
По сценарию, 

1 сентября 2017, 12:52
Российские ученые построят орбитальную солнечную электростанцию

Российские ученые построят орбитальную солнечную электростанцию

Ученые из России намерены построить космическую солнечную электростанцию на земной орбите. Об этом сообщается в докладе сотрудников научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.
По словам специалистов, этот путь получения энергии окажется самым перспективным и дешевым. «Космическая техника способна решить проблемы энергообеспечения землян 

20 января 2017, 09:38
В Самарской области построят солнечную электростанцию

В Самарской области построят солнечную электростанцию

В декабре 2016 года в Самарской области запустят первую очередь солнечной электростанции. Об этом сообщает официальный сайт «Администратора торговой системы оптового рынка электроэнергии».

Первоначально мощность электростанции составит 25 мегаватт, а до конца 2018 года она будет доведена до 75 мегаватт. Это 

24 июня 2014, 04:18
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