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«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!
Телеканал «РЕН ТВ», который в Самаре уже более десяти лет транслирует ТРК «ТЕРРА», стал серебряным призёром международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.
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9 июня 2017, 05:41
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Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе!
Телерадиокомпания «ТЕРРА» объявила новый конкурс для родителей детей, читающих стихи. Если вашему ребенку от 6 до 14 лет, вы можете оставить заявку на участие в конкурсе на нашем сайте trkterra.ru. Это можно сделать с 1 по 10 июня. …
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1 июня 2017, 05:08
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«ТЕРРА» наградила победителей конкурса «Котофея»
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31 мая 2017, 04:04
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«Лютики-цветочки»: новый конкурс от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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31 мая 2017, 03:00
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500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции
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2 мая 2017, 12:14
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Ползком за призом: в Самаре состоялся кросс самых маленьких спортсменов
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24 апреля 2017, 04:16
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«Когда похищают ребенка»: премьера фильма «Отцы» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»
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21 апреля 2017, 11:38
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Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!
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21 марта 2017, 11:24
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Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары
Одна из героинь нового голливудского фильма-мюзикла «Красавица и чудовище» будет говорить и петь «самарским» голосом. Известная оперная певица, обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лехина, родившаяся в Самаре, приняла участие в озвучке новой диснеевской картины.
Роль главной героини исполнила Эмма Уотсон, …
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14 марта 2017, 02:24
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В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе
Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По …
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1 марта 2017, 10:26
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Самару посетил известный российский исполнитель Митя Фомин
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20 февраля 2017, 03:17