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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 июня 2017г 
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«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!

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Награду получил эфирный проморолик «Опустевший город» – в 

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Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе!

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«ТЕРРА» наградила победителей конкурса «Котофея»

«ТЕРРА» наградила победителей конкурса «Котофея»

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31 мая 2017, 04:04
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Серия конкурсов от программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» продолжается!

«Пока 
31 мая 2017, 03:00
500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции

500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции

На самарской набережной состоялся необычный забег на 5 километров. Организатор акции "Добрый бег" - благотворительный фонд "Русфонд". Около 500 человек вышли на дистанцию, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции, и в общем зачете пробежали 2,5 тысячи километров. В 

2 мая 2017, 12:14
Ползком за призом: в Самаре состоялся кросс самых маленьких спортсменов

Ползком за призом: в Самаре состоялся кросс самых маленьких спортсменов

В Самаре прошли веселые и яркие соревнования самых маленьких спортсменов. В одном из торгово-развлекательных центров города состоялся «Бэби-кросс», в котором приняли участие более 80 юных самарцев - в возрасте от семи месяцев до двух лет.

Преодолевать заданную дистанцию в 
24 апреля 2017, 04:16
«Когда похищают ребенка»: премьера фильма «Отцы» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

«Когда похищают ребенка»: премьера фильма «Отцы» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

В воскресенье, 23 апреля, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» - премьера! Новый остросюжетный сериал «Отцы». Все серии покажут за один день!

На Кипре похищена молодежная команда по волейболу. Российские старшеклассницы. Красавицы. Гордость отцов.

Через несколько часов напряженных 
21 апреля 2017, 11:38
Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское радио в Самаре» дают вам уникальный шанс первыми попасть на предпремьерный показ фильма «Время  первых». Он состоится в Самаре 4 апреля в мультиплексе «Киномост» по адресу: улица Ново-Садовая, 160м, ТЦ «МегаСити».

Вас ждет не просто премьера 

21 марта 2017, 11:24
Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары

Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары

Одна из героинь нового голливудского фильма-мюзикла «Красавица и чудовище» будет говорить и петь «самарским» голосом. Известная оперная певица, обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лехина, родившаяся в Самаре, приняла участие в озвучке новой диснеевской картины.

Роль главной героини исполнила Эмма Уотсон, 
14 марта 2017, 02:24
В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе

В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе

Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По 

1 марта 2017, 10:26
Самару посетил известный российский исполнитель Митя Фомин

Самару посетил известный российский исполнитель Митя Фомин

В столицу 63 региона артист приехал в рамках всероссийского тура "Звезды Русского радио".
"Ла-ла-ла, все будет хорошо!" спел вместе с ди-джеем "Русского радио" в Самаре Еленой Максимовой ранее бессменный фронтмен популярной группы Hi-Fi, а теперь успешный сольный исполнитель Митя Фомин. 

20 февраля 2017, 03:17
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