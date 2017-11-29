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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

«РЕН ТВ» занял 1-е место среди телеканалов РФ в своей целевой аудитории

«РЕН ТВ» занял 1-е место среди телеканалов РФ в своей целевой аудитории

25 ноября «РЕН ТВ», федеральный партнер телеканала «ТЕРРА», занял первое место среди всех российских телеканалов в своей целевой аудитории.

 В минувшую субботу «РЕН ТВ» стал лидером у мужчин в возрасте от 25 до 54 лет*.

Самым успешным проектом 
27 ноября 2017, 05:01
Легендарный концерт Гарика Сукачева и «Бригады С»: смотрите на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Легендарный концерт Гарика Сукачева и «Бригады С»: смотрите на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Юбилейный концерт Гарика Сукачева и группы «Бригада С» будет показан в программе «Соль» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ»»! Речь идет о выступлении в московском клубе Yotaspace в 2015 году. Шоу 
24 ноября 2017, 02:04
«РЕН ТВ» снова среди лидеров недели!

«РЕН ТВ» снова среди лидеров недели!

«РЕН ТВ», федеральный партнер телеканала «ТЕРРА», вновь среди лидеров!

Минувшая неделя принесла «РЕН ТВ» второе место среди всех федеральных телеканалов в мужской аудитории.

С 13 по 18 ноября телеканал 
23 ноября 2017, 04:41
«РЕН ТВ» снова лидер!

«РЕН ТВ» снова лидер!

«РЕН ТВ», партнер ТРК «ТЕРРА», снова стал самым популярным телеканалом среди мужчин. Российские мужчины провели на «РЕН ТВ» всё минувшее воскресенье, 12 ноября.

«Первое место среди всех федеральных телеканалов «РЕН ТВ» обеспечил вертикальный показ сериала «Джокер», благодаря которому воскресная 
15 ноября 2017, 02:42
15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест

15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест

С 15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест - фестиваль «Новое британское кино». Показы в нашем городе пройдут при информационной поддержке радиостанции DFM в Самаре! Почитателям кино с Туманного Альибиона будет продемонстрировано восемь фильмов - они на языке оригинала – английском, 
7 ноября 2017, 07:05
Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское Радио» в Самаре дают вам уникальный шанс 15 ноября 2017 года первыми увидеть российский комедийный фильм режиссёра Александра Молочникова «Мифы» (16+). В картине снялись звезды российского 
31 октября 2017, 01:31
В блогах: впечатления от фильма

В блогах: впечатления от фильма "Матильда"

Самарчанка Афина Наумова поделилась в соцсети "ВКонтакте" впечатлениями от фильма "Матильда", премьера которого, как и по всей России, состоялась в Самаре 26 октября. "Изначально шла по причине большой шумихи вокруг картины. Не знаю, насколько исторически точен фильм, для меня 
30 октября 2017, 09:50
Уникальную возможность получили друзья и партнеры «Русского Радио в Самаре»

Уникальную возможность получили друзья и партнеры «Русского Радио в Самаре»

Специально для них, а также для тех, кто выиграл билеты в эфире программы «Стол заказов», был организован предпремьерный показ фильма «Последний богатырь». По сюжету картины обычный парень Иван, которого играет Виктор Хориняк, по воле случая переносится из современной Москвы в 
26 октября 2017, 03:56
Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское Радио» в Самаре дают вам уникальный шанс 15 ноября 2017 года первыми увидеть российский комедийный фильм режиссёра Александра Молочникова «Мифы» (16+). В картине снялись звезды российского 
24 октября 2017, 01:57
Выиграй билет на предпоказ фильма «Тайна 7 сестер» в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ фильма «Тайна 7 сестер» в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре дают вам уникальный шанс первыми увидеть новый фильм «Тайна 7 сестер» (16+). Предпоказ накануне российской премьеры состоится в Самаре 30 августа в кинотеатре «Вертикаль» по адресу: Московское шоссе, 17.

«Тайна 7 сестрер» 
28 августа 2017, 01:06
DJ List устроил настоящее онлайн-шоу в эфире DFM-Самара!

DJ List устроил настоящее онлайн-шоу в эфире DFM-Самара!

В субботу, 24 мая, гостем программы «Счастливый час» на радио DFM в Самаре стал популярный электронный музыкант DJ List. По словам ди-джея Жени Гуляевой, артист немного задержался, но как только он появился в студии – атмосфера преобразилась!  DJ List оказался 
26 июня 2017, 04:45
DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!

DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!

1 апреля – не просто день шуток и смеха. 1 апреля – день рождения DFM в Самаре! Ровно 13 лет назад на волне 102,9 FM начала свое вещание новая динамичная и стильная радиостанция! 
31 марта 2017, 03:05
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