Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское радио в Самаре» дают вам уникальный шанс первыми попасть на предпремьерный показ фильма «Время первых». Он состоится в Самаре 4 апреля в мультиплексе «Киномост» по адресу: улица Ново-Садовая, 160м, ТЦ «МегаСити».
Вас ждет не просто премьера фильма, а также встреча с народным артистом России Евгением Мироновым, который сыграл главную роль в новой космической драме. В основе фильма - реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос, который с корабля «Восход-2» совершил космонавт Алексей Леонов.
4 апреля Евгений Миронов станет гостем самарского «Стола заказов на Русском радио». Прямой эфир - с 15:00 до 16:00. Готовьте вопросы, смотрите нас онлайн на сайте trkterra.ru, выигрывайте пригласительный на предпоказ «Время первых»!
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