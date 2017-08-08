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Побегали и освежились: про кросс «Сокольи горы» на лыжной базе в Самаре
Блогер bepowerback рассказал, что в прошедшую субботу в Самаре состоялся 1-й открытый легкоатлетический кросс «Сокольи горы». «Более 250 участников разных возрастов - от 13 до 60 лет и старше - вышли на старт бегового кросса на дистанциях 3, 5 …
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8 августа 2017, 07:33
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В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»
Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. …
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7 августа 2017, 07:25
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Самарцы станут свидетелями космических метаморфоз
В сообществе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте» анонсируют, что в ночь с понедельника на вторник, с 7 на 8 августа, в Самаре будут наблюдать довольно интересное астрономическое событие – частное лунное затмение! Это когда Земля закроет Солнце …
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4 августа 2017, 09:30
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Милым тольяттинским бабушкам усложняют жизнь
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на местную мэрию, которая отвернулась от пенсионеров. С 5 августа тольяттинское транспортное предприятие "Зеленоглазое такси" по согласованию с профильным гордепартаментом решило изменить движение дачного маршрута № 322. Было: стадион "Торпедо"- СНТ "Брусяны". Станет: …
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3 августа 2017, 07:35
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Битва за льготы: как самарец пытается отменить постановление областного правительства
Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.
Группа поддержки самарца Александра Томина в коридорах областного суда начала собираться за полчаса до назначенного …
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1 августа 2017, 09:04
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Битва за льготы: самарский пенсионер подал в суд на областное правительство
Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.
Весной в Самарской области вступили в силу новые правила проезда в общественном транспорте. Основные изменения …
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1 августа 2017, 04:21
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Самарские дороги продолжает лихорадить
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1 августа 2017, 08:04
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В августе перекроют дороги в центре Самары
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31 июля 2017, 09:49
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За автобусы для самарцев придется доплатить
Муниципальному предприятию Самары «Пассажирский автомобильный транспорт» придется заплатить пени по иску «Межрегиональной лизинговой компании».
Как следует из решения областного Арбитражного суда, два года назад последняя передала муниципалитету 82 автобуса «ЛиАЗ». Однако, «Пассажиравтотранс» несвоевременно провел платеж за январь этого года, предусмотренный договором …
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25 июля 2017, 08:07
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Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк
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25 июля 2017, 07:00
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В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов
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24 июля 2017, 08:52
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Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус
Дальневосточный федеральный университет и «Бакулин Моторс Групп» осуществят испытания беспилотного автобуса «MatrЕshka» на острове Русском, информирует Nation News. Это полностью автономное транспортное средство, разработанное в Сколково. Там же состоялись и самые первые испытания.
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26 июня 2017, 11:21