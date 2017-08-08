В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться» … Блогер 63ru рассказывает , что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума.