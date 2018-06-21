Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, согласно которому Министерство социально-демографической политики Самарской области должно заплатить более 3 миллионов 800 тысяч рублей Ставропольскому району. Дело в том, что последний, исполняя требования федерального закона, предоставил жилплощадь из муниципального фонда для граждан, страдающих тяжелыми заболеваниями и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Позже квартиры были приватизированы, из-за чего район понес убытки. Между тем, по закону средства на покупку должен был выделить региональный бюджет. Однако, этого не произошло, после чего администрация Ставропольского района обратилась в суд. Стоит отметить, что аналогичные процессы регулярно выигрывает мэрия Тольятти, там речь идет о десятках миллионов рублей.
|
Компании "Волготанкер" могут вернуть 10 судов
Арбитражный суд Москвы признал недействительными несколько договоров купли-продажи водного транспорта, как сообщает "Коммерсант". В 2009 году их заключил конкурсный управляющий Александр Волжанин с ООО "Многопрофильная фирма "Консалтсервис". Общая сумма сделки составила чуть более 11.5 миллионов рублей. После чего новый владелец …
|
21 июня 2018, 09:01
|
Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти
|
20 июня 2018, 02:13
|
Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов
|
19 июня 2018, 01:24
|
Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»
Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с общества с ограниченной ответственностью "АЗ Пауэртрейн", такое решение принял областной арбитраж. Изначально с иском о расторжении контракта на осуществление промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне "Тольятти" к федеральному минэкономразвития, самой ОЭЗ и …
|
19 июня 2018, 11:09