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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Треть самарских пенсионеров останется без индексации

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27 января 2017, 05:24
Средний размер пенсии в России – 13 620 рублей

Средний размер пенсии в России – 13 620 рублей

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Расходы федерального бюджета на увеличение пособий близки к 9 миллиардам рублей в месяц (это почти 99 миллиардов до конца года). Одновременно 

23 января 2017, 03:34
Российские пенсионеры получат по 5000 рублей

Российские пенсионеры получат по 5000 рублей

С 9 января российские пенсионеры начнут получать выплату - 5000 рублей. Единовременную прибавку к пенсии получат все - и гражданские, и военные, и работающие. Тем, кого почтальоны дома не застанут в январе, деньги придут в следующем месяце.

Специально идти в пенсионный 

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Теперь здесь в комфортных условиях могут получить квалифицированную помощь не только участники Великой Отечественной, но и лица, приравненные к ним, ветераны локальных конфликтов и чернобыльцы.
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20 декабря 2016, 01:04
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