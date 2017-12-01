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Ветеранское самоуправление в Самаре
В Самаре состоялась 8 внеочередная выборная конференция региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов под председательством губернатора Николая Меркушкина. Общественники выбрали новых представителей в руководящие органы организации, кроме того внесли ряд изменений в Устав. В рамках …
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29 августа 2017, 06:47
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Пострадавшим от урагана в Самарской области заплатят
Жителям Самарской области, чьи дома были повреждены в результате урагана 1 июня, получат единовременные социальные выплаты. Соответствующее постановление, подписанное вице-губернатором Александром Нефедовым, опубликовано на сайте областного правительства. Всего на эти цели направят более 430 тысяч рублей. Размер выплат – от …
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7 июля 2017, 03:19
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Исчезнувшие миллионы: лжесотрудница мэрии присвоила чужие соцвыплаты
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23 июня 2017, 01:05
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Ветеранов поздравили участники региональных патриотических кружков
В этот четверг ветеранов Великой Отечественной войны поздравляли участники региональных патриотических кружков. В этом году «вахту памяти» во всех муниципальных образованиях губернии будут нести 87 строевых групп, состоящих из патриотов школьного возраста. Посты будут выставлены у мемориалов Великой Отечественной войны. …
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4 мая 2017, 05:45
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В регионе уже начали чествовать ветеранов Великой Отечественной войны
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4 мая 2017, 05:32
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В Самарской области может появиться фонд для выплат работающим пенсионерам
Корректировку системы социальной поддержки в Самарской области официально поддержала общественная палата региона. По мнению её членов, новый порядок назначения и выплат соцпомощи - изменение закономерное. Перераспределение выплат направлено на помощь именно нуждающимся категориям граждан. Кроме того, общественники одобрили и другую …
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23 марта 2017, 11:28
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В России социальные пенсии хотят проиндексировать с 1 апреля
Минтруд предложил проиндексировать с 1 апреля социальные пенсии на 1,5 процента. Законопроект соответствующего постановления ведомства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В результате средний размер пособия увеличится на 129 рублей и после повышения составит 8 тысяч 774 рубля, пенсии …
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1 марта 2017, 12:24
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Треть самарских пенсионеров останется без индексации
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27 января 2017, 05:24
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Средний размер пенсии в России – 13 620 рублей
Пенсии граждан России 1 февраля проиндексируют на 5,4%. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабинета министров.
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23 января 2017, 03:34
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Российские пенсионеры получат по 5000 рублей
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9 января 2017, 03:18
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В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн
Теперь здесь в комфортных условиях могут получить квалифицированную помощь не только участники Великой Отечественной, но и лица, приравненные к ним, ветераны локальных конфликтов и чернобыльцы.
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21 декабря 2016, 03:06
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Размер материнского капитала заморожен до 2020 года
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20 декабря 2016, 01:04