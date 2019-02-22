20 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о необходимости увеличить выплаты за рождение первого ребенка до размера двух прожиточных минимумов. Правда, этой выплатой смогут воспользоваться только 70% российских семей.
В 2018 году ежемесячные выплаты за рождение или усыновление первого ребёнка по России получали семьи, чей среднемесячный доход составлял не более 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. В Самарской области эта сумма составляет 16 666 рублей на человека. В этом году данную выплату должны получить не менее 5 229 семей.
По словам начальника отдела организации социальных выплат ГКУ СО "ГУСЗН Северо-Западного округа" по Кировскому району Веры Калашниковой количество граждан, имеющих право на такую выплату, увеличится. В 2019 году выплата составит 10181 рубля – на 214 рублей больше, чем в 2018
В ведомстве надеются, что после повышения планки большее количество женщин сможет обратиться за получением выплаты.
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