7
02
13
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В четверг, 21 февраля, в районе дома №30 по улице Дыбенко произошла дорожная авария. Примерно в 18:30 под колеса легковушки Subaru попала 10-летняя девочка. По словам очевидцев, пострадавшая перебегала дорогу в неустановленном месте. Она осталась в живых, но ей потребовалась 
22 февраля 2019, 08:24
В Самаре родилась вторая тройня

В Самаре родилась вторая тройня

В пятницу, 22 февраля, из перинатального центра больницы имени Середавина в областной столице выписывается вторая в этом году тройня - два мальчика и девочка. Малыши родились на свет в январе и находились под наблюдением специалистов. 

- Завтра у нас снова 
21 февраля 2019, 12:23
На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

Во вторник, 19 февраля, в поселке Мехзавод в областной столице снег с крыши сошел на ребенка. Это случилось около дома № 2 в 4 квартале. Маленький мальчик получил ушиб головы, и ему потребовалась помощь врачей. Администрация Красноглинского района Самары подтвердила, 
20 февраля 2019, 02:49
В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области завели уголовное дело на алиментщика. Сначала судебные приставы из Кошкинского района возбудили два исполнительных производства о взыскании алиментов с местного жителя. Мужчина задолжал своим дочерям 250 тысяч рублей. Поскольку должник не желал платить алименты, то в отношении 
20 февраля 2019, 09:59
За первый день выплат вкладчики самарского

За первый день выплат вкладчики самарского "Газбанка" получили 7 млрд рублей

За первый день выплат вкладчики самарского "Газбанка" получили более 7 млрд рублей, что составляет 40 процентов общего объема страховой ответственности организации, сообщает АСВ. Деньги с 23 июля возвращают в 20 субъектах Российской Федерации через отделения Сбербанка, выбранного банком-агентом.
25 июля 2018, 06:00
В банках-агентах вкладчикам АКБ выплатили 19 млрд рублей

В банках-агентах вкладчикам АКБ выплатили 19 млрд рублей

Вкладчикам лишенного лицензии самарского «Актив Капитал Банка» уже выплатили 19 млрд рублей, что составляет 83 процента от общей суммы, информирует «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). За первую неделю деньги получили почти 22 тысячи клиентов. Страховое возмещение выплачивается в 11 субъектах 

19 апреля 2018, 01:42
Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»

Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»

Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения по вкладам клиентам «АктивКапитал Банка». Победителями конкурса по отбору банков-агентов стали Сбербанк и ВТБ, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

«Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также 
6 апреля 2018, 10:16
Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

В Самарской области повысили критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц. Поправки в региональный закон приняты депутатами Самарской губернской думы во вторник, 27 февраля. Критерий нуждаемости учитывается при начислении ежемесячной денежной выплаты. Сейчас на такую соцподдержку 

27 февраля 2018, 03:14
В Сызрани родители сдали сына в детдом за отказ вступать в секту

В Сызрани родители сдали сына в детдом за отказ вступать в секту

В социальных сетях пользователи обсуждают информацию о том, что якобы «в Сызрани родители сдали сына в детдом за отказ вступать в секту».  В сообщении указано, что мальчику 13 лет. В социальном учреждении взрослые пояснили, что ребенок «стал неуправляем, плохо учится 
22 ноября 2017, 04:32
Минобрнауки предлагает создать в России реестр недобросовестных родителей

Минобрнауки предлагает создать в России реестр недобросовестных родителей

Специалисты Минобрнауки РФ представили проект закона по созданию единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. Информация появилась на официальном сайте нормативно-правовых актов.
По словам экспертов ведомства, в настоящее время, согласно Семейному кодексу, утратившие родительские права и аналогичные категории граждан не 

10 ноября 2017, 09:37
Британские ученые поняли, какие черты лица дети наследуют от родителей

Британские ученые поняли, какие черты лица дети наследуют от родителей

Ученые из Англии разработали карты лицевой наследственности, чтобы определять, какие черты детям передаются от родителей. Детали этого исследования приводит издание Scientific Reports.
Специалисты Имперского колледжа помогли генетикам различить гены, определяющие черты человеческого лица. Основу их теории составило предположение, что наследуемые 

20 апреля 2017, 10:06
Ученые: Давление со стороны родителей портит детский характер

Ученые: Давление со стороны родителей портит детский характер

Американские психологи из Университета в Айове установили, что давление на ребенка со стороны родителей может сильно испортить детский характер. По мнению ученых, при воспитании детей необходимо уделять максимальное внимание развитию их социальных навыков. В частности, нужно поощрять не достижения ребенка, 

2 декабря 2016, 04:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх