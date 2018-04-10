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Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области
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10 апреля 2018, 01:16
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Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти
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10 апреля 2018, 10:22
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Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти
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10 апреля 2018, 09:12
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Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление
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9 апреля 2018, 12:37
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Новый завод Valeo появится в Самарской области
Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.
«Французские компании уже представлены в Тольятти, отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, …
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9 апреля 2018, 08:01
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Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года
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5 апреля 2018, 05:24
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Апрель принес жителям России сразу несколько новшеств
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3 апреля 2018, 01:49
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Самара стала второй среди провинциальных городов России по объемам продаж новых автомобилей
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2 апреля 2018, 04:06
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"GM-АвтоВАЗ" продал корпоративным клиентам больше 5,5 тысяч внедорожников Chevrolet Niva
ЗАО "GM-АвтоВАЗ" отчиталось от продажах автомобилей Chevrolet Niva. Всего предприятие реализовало 31,2 тысячи внедорожников, что на 1,4 тысячи штук больше, чем годом ранее. Компания отмечает, что особенно выделятся цифры в сфере корпоративных продаж. На это направление пришлось 5,55 тысяч машин, что …
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15 января 2018, 08:07
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Почти у 3000 владельцев «Шевроле Нивы» могут забрать машины
GM-АвтоВАЗ отзовет более 2 тысяч 700 автомобилей Chevrolet Niva, выпущенных с 1 по 28 ноября прошлого года. У этой партии возможно возникновение дефекта - «негерметичности топливного бака», сообщает пресс-служба совместного предприятия. Каждого владельца «Шеви Нивы» оповестят - им отправят официальные …
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7 июля 2017, 12:01
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«Шеви Ниву» будут выпускать новым составом
Заседание акционеров прошло в Тольятти накануне. Из совета вышел один представитель «Опеля» - финансовый директор производственного подразделения Opel Group GmbH Андреас Буш. Также совет покинул вице-президент АвтоВАЗа Николай Строков. Новыми членами стали вице-президент по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям General …
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30 июня 2017, 11:46
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В Тольятти возобновили выпуск Chevrolet Niva
В Тольятти во вторник, 30 мая, завод GM-АвтоВАЗ возобновил производство, прерванное из-за перебоев с поставками комплектующих еще 17 мая. Руководство предприятия достигло временных договоренностей с поставщиками. На каких условиях, пока не сообщается.
Напомним, с начала 2017 года продажи …
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30 мая 2017, 04:48