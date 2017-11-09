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Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку
Во вторник, 7 ноября, под Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. По данным полицейских, 76-летняя женщина, попавшая под колеса иномарки, переходила дорогу в неустановленном месте.
ДТП случилось на территории Ставропольского района около шести часов вечера. 58-летний водитель «Тойоты» сбил пенсионерку на …
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8 ноября 2017, 02:18
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В Самаре 14-летний школьник с другом украли за ночь 2 машины
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8 ноября 2017, 12:57
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В Тольятти у должника банка арестовали Porsche Cayenne S
Судебные приставы наложили арест на Porsche Cayenne S тольяттинца, задолжавшего банку 700 000 рублей. Автомобиль является залогом по кредиту.
Машину сразу найти не удалось. Оказалось, что должник прятал её на охраняемой автостоянке. Там судебные приставы и арестовали иномарку.
«Porsche уйдет на торгах», - …
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3 ноября 2017, 11:13
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В блогах: дедушка-старовер около 10 лет живет в палатке в тольяттинском лесу
В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Автограде есть очень интересный человек, со своим взглядом на мир: «Знакомьтесь, дедушка Женя, 72 года, старовер, живущий уже около 10 лет в тольяттинском лесу в палатке. Дедушка своими руками соорудил капище …
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3 ноября 2017, 08:56
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В Самарской области впервые пройдут поединки Fight Nights
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2 ноября 2017, 09:05
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У дилеров АвтоВАЗа закончились Vesta SW и Vesta SW Cross
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1 ноября 2017, 01:06
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Автоконцернам придумали награду за локализацию производства
Минпромторг России намерен стимулировать автоконцерны увеличивать локализацию производства. Наградой за это станет допуск к программам господдержки автопрома. В настоящее время ведомство совместно с экспертами отрасли разрабатывает набор минимально необходимых технологических операций для признания выпущенными в России ключевых автомобильных узлов - …
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27 октября 2017, 08:02
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АвтоВАЗ объявил о старте продаж новых версий Lada Vesta
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25 октября 2017, 11:45
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По фактам поджогов автомобилей полицейские возбудили 23 уголовных дела
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24 октября 2017, 05:57
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АвтоВАЗ назвал цены на свои новинки
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20 сентября 2017, 01:35
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АвтоВАЗ презентует четыре новинки
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19 сентября 2017, 03:05