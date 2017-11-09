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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

Во вторник, 7 ноября, под Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. По данным полицейских, 76-летняя женщина, попавшая под колеса иномарки, переходила дорогу в неустановленном месте.

ДТП случилось на территории Ставропольского района около шести часов вечера. 58-летний водитель «Тойоты» сбил пенсионерку на 

8 ноября 2017, 02:18
В Самаре 14-летний школьник с другом украли за ночь 2 машины

В Самаре 14-летний школьник с другом украли за ночь 2 машины

14-летний школьник и его 19-летний «друг» стали подозреваемыми в кражах двух автомобилей. Оба преступления были совершены в Самаре за одну ночь. Старший юноша – житель Самарской области, ранее был судим за автоугон, сообщили в полиции.
8 ноября 2017, 12:57
В Тольятти у должника банка арестовали Porsche Cayenne S

В Тольятти у должника банка арестовали Porsche Cayenne S

Судебные приставы наложили арест на Porsche Cayenne S тольяттинца, задолжавшего банку 700 000 рублей. Автомобиль является залогом по кредиту.

Машину сразу найти не удалось. Оказалось, что должник прятал её на охраняемой автостоянке. Там судебные приставы и арестовали иномарку.

«Porsche уйдет на торгах», - 

3 ноября 2017, 11:13
В блогах: дедушка-старовер около 10 лет живет в палатке в тольяттинском лесу

В блогах: дедушка-старовер около 10 лет живет в палатке в тольяттинском лесу

В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Автограде есть очень интересный человек, со своим взглядом на мир: «Знакомьтесь, дедушка Женя, 72 года, старовер, живущий уже около 10 лет в тольяттинском лесу в палатке. Дедушка своими руками соорудил капище 
3 ноября 2017, 08:56
В Самарской области впервые пройдут поединки Fight Nights

В Самарской области впервые пройдут поединки Fight Nights

В Самарской области впервые пройдут 78-е соревнования по смешанным единоборствам серии Fight Nights с участием мировых звезд. 4 ноября поединки состоятся во дворце «Лада Арена» в Тольятти. Главным событием турнира станет поединок Артура «Торнадо» Гусейнова и Михаила Царева, известного как 

2 ноября 2017, 09:05
У дилеров АвтоВАЗа закончились Vesta SW и Vesta SW Cross

У дилеров АвтоВАЗа закончились Vesta SW и Vesta SW Cross

Обе новинки, продажи которых стартовали 25 октября, были реализованы в первую же неделю. Причем во всех комплектациях, в салонах остались только демонстрационные образцы. В настоящее время срок очереди на машину доходит до полутора месяцев, пишут "Ведомости". Универсал Vesta и его 

1 ноября 2017, 01:06
Автоконцернам придумали награду за локализацию производства

Автоконцернам придумали награду за локализацию производства

Минпромторг России намерен стимулировать автоконцерны увеличивать локализацию производства. Наградой за это станет допуск к программам господдержки автопрома. В настоящее время ведомство совместно с экспертами отрасли разрабатывает набор минимально необходимых технологических операций для признания выпущенными в России ключевых автомобильных узлов - 

27 октября 2017, 08:02
АвтоВАЗ объявил о старте продаж новых версий Lada Vesta

АвтоВАЗ объявил о старте продаж новых версий Lada Vesta

C 25 октября в России стартовали продажи новинок компании АвтоВАЗ - Lada Vesta SW и SW Cross. Покупателям предложат 24 варианта комплектаций. Стоимость – от 639,9 тысячи рублей за SW «Комфорт» с двигателем 1,6 литра на 106 лошадиных сил и 

25 октября 2017, 11:45
По фактам поджогов автомобилей полицейские возбудили 23 уголовных дела

По фактам поджогов автомобилей полицейские возбудили 23 уголовных дела

В этом году в Самаре злоумышленники часто поджигали машины. По данным фактам полицейские возбудили 23 уголовных дела. По статистике, чаще всего автопреступления совершаются в самых больших районах Самары - Кировском, Промышленном и Октябрьском.
 
Дмитрий Блохин, начальник Управления МВД России 

24 октября 2017, 05:57
АвтоВАЗ назвал цены на свои новинки

АвтоВАЗ назвал цены на свои новинки

Во вторник, 19 сентября, у официальных дилеров Lada стартовал предзаказ на новые машины АвтоВАЗа - Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Стартовая цена – 639 тысяч 900 рублей, столько стоит версия в комплектации Comfort. Стоимость «люксовой» версии на 
20 сентября 2017, 01:35
АвтоВАЗ презентует четыре новинки

АвтоВАЗ презентует четыре новинки

АвтоВАЗ на ежегодной выставке MotorExpo покажет четыре новинки, сообщают федеральные автопорталы. Речь идет о Vesta CNG, Vesta и XRay в комплектации Exclusive, и внедорожнике 4х4 в камуфляже. Как утверждают эксперты, CNG будет востребован службами такси. Автомобиль способен работать как на 

19 сентября 2017, 03:05
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