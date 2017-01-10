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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных

В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных

В 2017 году самарское «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования» привлечет к дорожным работам осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 27. Областное госпредприятие заключило соответствующий контракт на 3 млн рублей с управлением ФСИН по Самарской области.

К оплачиваемому труду будут 

10 января 2017, 11:48
Курильщикам хотят продлить рабочий день

Курильщикам хотят продлить рабочий день

Минздрав России хочет предоставить работодателям легальную возможность увеличивать продолжительность рабочего дня для курящих сотрудников. Согласно тексту соответствующего законопроекта, любителям табака придется работать дольше пропорционально времени, потраченному на выкуривание сигарет.

По действующему трудовому законодательству, наниматель обязан предоставлять работникам перерывы для отдыха и 

10 января 2017, 11:23
Ученые разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни

Ученые разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни

Ученые из Соединенных Штатов разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни для человеческого здоровья. Итоги соответствующего исследования опубликованы в ряде зарубежных научных изданий.
К своим исследованиям ученые привлекли свыше пяти тысяч человек, чья работа не была связана с физической 

10 января 2017, 09:16
«ТЕРРА» поздравляет с Новым годом!

«ТЕРРА» поздравляет с Новым годом!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет друзей, партнеров, коллег и просто хороших людей с Новым годом!
 
Мы желаем вам будить пространство своими новаторскими идеями, обрести настоящие "крылья удачи", добавить в вашу жизнь огня и украсить ее переливами красок.
31 декабря 2016, 10:48
Обзор цен на конфеты в самарских торговых сетях

Обзор цен на конфеты в самарских торговых сетях

Ни один новогодний подарок не обходится без коробки конфет, а шоколад, оказывается, неплохой способ поумнеть и улучшить внешность. Сколько стоит подарочная коробка конфет местного производства в самарских супермаркетах - в рубрике "Обзор цен".

Первые конфеты были изготовлены в Египте из фиников 

29 декабря 2016, 03:26
Ученые: Голод повышает трудоспособность людей

Ученые: Голод повышает трудоспособность людей

Американские ученые установили, что голод может повышать трудоспособность человека. Такой вывод был сделан в результате серии исследований, проведенных в Калифорнии с участием 1500 сотрудников технологических компаний.
Как утверждают ученые, чтобы более эффективно трудиться, нужно по возможности ограничивать себя в еде. 

26 декабря 2016, 09:38
Выучи ПДД и выиграй приз!

Выучи ПДД и выиграй приз!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и Госавтоинспекция города Самара запускают новогоднюю акцию - «Красный. Желтый. Зеленый». На популярнейшей в городе радиостанции «Русское Радио» с 20 по 28 декабря пройдет викторина на знание правил дорожного движения.

Ежедневно в 13:50 звони в студию «Русского Радио» по 

16 декабря 2016, 03:20
Победителей «ТЭФИ. Регион» наградят в Уфе

Победителей «ТЭФИ. Регион» наградят в Уфе

Сегодня в Уфе пройдет награждение победителей самого престижного телевизионного конкурса страны «ТЭФИ. Регион». На статуэтку бронзового Орфея в очередной раз претендует и телерадиокомпания «ТЕРРА». В номинации «Режиссер ТВ-программ и фильмов» жюри высоко оценило работу Веры Баранниковой «Лицедеи» из цикла «Территория 

24 ноября 2016, 12:28
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работников всех отраслей связи.  В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции 
7 мая 2016, 01:05
ОТЖИМАЙСЯ ДО ПОБЕДНОГО вместе с телерадиокомпанией

ОТЖИМАЙСЯ ДО ПОБЕДНОГО вместе с телерадиокомпанией "ТЕРРА" и радиостанцией DFM

А ты участвуешь в акции #РЕКОРДПОБЕДЫ? Сотрудники "ТЕРРЫ" уже разминаются. Присоединяйся!

Хочешь выиграть уикенд в загородном доме на компанию из 10 человек? Не ленись, бери в руки телефон и #отжимайсядопобедного. Автору самого интересного (крутого, яркого, брутального и т.д.) видео 
5 мая 2016, 03:24
ОТЖИМАЙСЯ ДО ПОБЕДНОГО вместе с телерадиокомпанией

ОТЖИМАЙСЯ ДО ПОБЕДНОГО вместе с телерадиокомпанией "ТЕРРА" и радиостанцией DFM

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре приглашают вас принять участие в уникальной общероссийской патриотической акции #РЕКОРДПОБЕДЫ. В 150 городах России в этот день активисты сделают 25 тысяч 933 отжимания - по одному за каждый прожитый мирный день с момента 

25 апреля 2016, 03:58
Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция DFM приглашают вас на международный Фестиваль активного образа жизни KFC Футбатл!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция DFM приглашают вас на международный Фестиваль активного образа жизни KFC Футбатл!

24 апреля на площади им. Куйбышева пройдет не только  ежегодный чемпионат KFC по футболу среди дворовых любительских команд, но и под предводительством наставников фестиваля пройдут мастер-классы и соревнования по фитнесу, танцам, воркауту, хип-хопу, футфристайлу и битбоксу. 
18 апреля 2016, 12:27
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