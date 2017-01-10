Новым диджеем радиостанции DFM в Самаре стала Женя Гуляева. В течение двух месяцев девушка изучала все тонкости работы в прямом эфире, технику речи, психологию общения, основы построения радиошоу, техническую базу радиостанций. Курсы радиоведущих организованы телерадиокомпанией «ТЕРРА» - крупнейшим региональным холдингом электронных СМИ. Занятия проводит директор радиовещения по программной политике ТРК «ТЕРРА» Дмитрий Кузнецов и эфирные диджеи «Русского радио» и радиостанции DFM.
По результатам обучения Женя прошла отбор, оказалась лучшей ученицей и получила работу на радио: «Произошло все спонтанно, на сайте ТРК «ТЕРРА» увидела баннер, что идет набор на курсы радиоведущих. Позвонила и записалась! Каждое занятие было интересным и познавательным. Дмитрий Кузнецов – настоящий профессионал, объяснял просто и понятно. И вот мой голос слышат не только близкие люди, но и вся Самара!»
Возможность получить работу мечты есть у каждого. Чтобы записаться на курсы, позвони по номеру: 341-11-01.
|
В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных
В 2017 году самарское «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования» привлечет к дорожным работам осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 27. Областное госпредприятие заключило соответствующий контракт на 3 млн рублей с управлением ФСИН по Самарской области.
К оплачиваемому труду будут …
|
10 января 2017, 11:48
|
Курильщикам хотят продлить рабочий день
Минздрав России хочет предоставить работодателям легальную возможность увеличивать продолжительность рабочего дня для курящих сотрудников. Согласно тексту соответствующего законопроекта, любителям табака придется работать дольше пропорционально времени, потраченному на выкуривание сигарет.
По действующему трудовому законодательству, наниматель обязан предоставлять работникам перерывы для отдыха и …
|
10 января 2017, 11:23
|
Ученые разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни
Ученые из Соединенных Штатов разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни для человеческого здоровья. Итоги соответствующего исследования опубликованы в ряде зарубежных научных изданий.
|
10 января 2017, 09:16
|
«ТЕРРА» поздравляет с Новым годом!
|
31 декабря 2016, 10:48
|
Обзор цен на конфеты в самарских торговых сетях
|
29 декабря 2016, 03:26
|
Ученые: Голод повышает трудоспособность людей
Американские ученые установили, что голод может повышать трудоспособность человека. Такой вывод был сделан в результате серии исследований, проведенных в Калифорнии с участием 1500 сотрудников технологических компаний.
|
26 декабря 2016, 09:38
|
Выучи ПДД и выиграй приз!
|
16 декабря 2016, 03:20
|
Победителей «ТЭФИ. Регион» наградят в Уфе
Сегодня в Уфе пройдет награждение победителей самого престижного телевизионного конкурса страны «ТЭФИ. Регион». На статуэтку бронзового Орфея в очередной раз претендует и телерадиокомпания «ТЕРРА». В номинации «Режиссер ТВ-программ и фильмов» жюри высоко оценило работу Веры Баранниковой «Лицедеи» из цикла «Территория …
|
24 ноября 2016, 12:28
|
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работников всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции …
|
7 мая 2016, 01:05
|
ОТЖИМАЙСЯ ДО ПОБЕДНОГО вместе с телерадиокомпанией "ТЕРРА" и радиостанцией DFM
|
5 мая 2016, 03:24
|
ОТЖИМАЙСЯ ДО ПОБЕДНОГО вместе с телерадиокомпанией "ТЕРРА" и радиостанцией DFM
|
25 апреля 2016, 03:58
|
Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция DFM приглашают вас на международный Фестиваль активного образа жизни KFC Футбатл!
|
18 апреля 2016, 12:27