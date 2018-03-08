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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Материалы по теме:

В Алеппо почтили память погибших выпускников Сызранской «вертолётки»

В Алеппо почтили память погибших выпускников Сызранской «вертолётки»

Вчера, 22 декабря, в Алеппо в Сирии в честь годовщины освобождения города от боевиков из террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в РФ) впервые прошла акция «Бессмертный полк».
 
Жители сирийского мегаполиса во время шествия несли портреты российских военнослужащих, которые погибли 
23 декабря 2017, 02:56
GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.

Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы 
25 декабря 2016, 03:58
В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

Несколько юношей из Казахстана приняли участие в популярном на сегодняшний день флешмобе под названием «Манекен-челленж». Парни, находясь в разных комнатах общежития вертолетного училища, внезапно замерли в разных позах.

Оригинальное видео опубликовано в группе «СВВАУЛ. Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. 
18 декабря 2016, 08:45
В Сызрани около вертолетного училища сгорело заброшенное здание школы, есть фото и видео

В Сызрани около вертолетного училища сгорело заброшенное здание школы, есть фото и видео

Вчера, 20 августа, в Сызрани около 12:00 загорелось заброшенное здание бывшей школы №13, расположенное за комплексом вертолетного училища, передает портал «Маленькая Сызрань».

Пламя почти мгновенно распространилось по деревянным перекрытиям строения, построенного еще в довоенное время. На место пожара 
21 августа 2016, 04:30
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