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В Алеппо почтили память погибших выпускников Сызранской «вертолётки»
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23 декабря 2017, 02:56
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GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео
На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.
Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы …
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25 декабря 2016, 03:58
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В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото
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18 декабря 2016, 08:45
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В Сызрани около вертолетного училища сгорело заброшенное здание школы, есть фото и видео
Вчера, 20 августа, в Сызрани около 12:00 загорелось заброшенное здание бывшей школы №13, расположенное за комплексом вертолетного училища, передает портал «Маленькая Сызрань».
Пламя почти мгновенно распространилось по деревянным перекрытиям строения, построенного еще в довоенное время. На место пожара …
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21 августа 2016, 04:30