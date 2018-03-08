В Сызрани около вертолетного училища сгорело заброшенное здание школы, есть фото и видео передает портал «Маленькая Сызрань».



Пламя почти мгновенно распространилось по деревянным перекрытиям строения, построенного еще в довоенное время. На место пожара … Вчера, 20 августа, в Сызрани около 12:00 загорелось заброшенное здание бывшей школы №13, расположенное за комплексом вертолетного училища,Пламя почти мгновенно распространилось по деревянным перекрытиям строения, построенного еще в довоенное время. На место пожара