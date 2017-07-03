Автосалон «Арго-Моторс» должен вернуть земли городских лесов в районе Сорокиных Хуторов в собственность Самарской области. Областной Арбитражный суд удовлетворил требование прокурора региона и признал, что компания владела этой территорией незаконно. Владельцы автосалона приобрели лесной участок в период с 2009 по 2013 год «в результате последовательных сделок купли-продажи по подложным документам», говорится в сообщении на сайте арбитража. В результате собственник - Самарская область - лишился земли неправомерно. Как уже сообщала «ТЕРРА», весной 2014 года на участке вырубили более 200 деревьев. По факту было возбуждено уголовное дело. Ущерб тогда оценили в 18 млн рублей. Обвиняемым стал гендиректор и совладелец «Арго-Моторс» Сергей Быватов. Его компания планировала построить в Сорокиных Хуторах второй в Самаре автосалон Аudi.
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