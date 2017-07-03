5
01
38
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       8888888b.                            8888888b.   Y88b   d88P  888      
 888       888   Y88b                           888   Y88b   Y88b d88P   888      
 888       888    888                           888    888    Y88o88P    888      
 88888b.   888   d88P  88888b.d88b.    .d88888  888   d88P     Y888P     88888b.  
 888 "88b  8888888P"   888 "888 "88b  d88" 888  8888888P"       888      888 "88b 
 888  888  888         888  888  888  888  888  888             888      888  888 
 888  888  888         888  888  888  Y88b 888  888             888      888  888 
 888  888  888         888  888  888   "Y88888  888             888      888  888 
                                           888                                    
                                           888                                    
                                           888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарские леса будут спасать от пилильщика-ткача

Самарские леса будут спасать от пилильщика-ткача

С 15 мая по 4 июня в Самарской области проведут химическую обработку лесов от вредителя пилильщика-ткача  звездчатого, сообщает региональный Минлесхоз.
В первую очередь это коснется Кинельского, Ново-Буянского и Ставропольского лесничеств. Общая площадь обработки составит почти 8 тысяч гектаров. Ведомство убедительно просит 

15 мая 2017, 12:17
С 15 мая по 31 августа на территории Самары устанавливается особый противопожарный режим

С 15 мая по 31 августа на территории Самары устанавливается особый противопожарный режим

В связи с этим при наступлении 4-го и 5-го классов пожарной опасности вводятся ограничения на въезд автотранспорта и пребывание граждан в лесах, а также на проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков. Также запрещено применение пиротехнических изделий 

11 мая 2017, 11:21

"Лесной дозор" спасет от пожара

Эта поляна в 8 гектаров недалеко от Старой Бинарадки когда-то была плотно засажена соснами. Пожар 2010 года уничтожил их полностью. В рамках Всероссийского дня посадки леса сотни активных жителей области восстановили зеленые насаждения. Участие в акции принял и губернатор Самарской 

2 мая 2017, 05:55
Во Франции найден заброшенный автосалон LADA с раритетными автомобилями

Во Франции найден заброшенный автосалон LADA с раритетными автомобилями

В местечке Макон на востоке Франции был найден заброшенный автосалон LADA, в котором находятся покрывшиеся пылью раритетные автомобили тольяттинского производства. Снимки появились в сообществе «Автомобильный исторический портал» в Facebook.
Как отмечается, рядом со зданием стоят около 10 машин - «восьмерки», 

26 апреля 2017, 05:11
Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти

Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти

В лесу под Тольятти егерям разрешили отстреливать бродячих собак. Зафиксированы случаи нападения на людей. В феврале были покусаны две женщины, одна потом умерла. В начале марта бездомные животные загрызли около 30 косуль, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на областной департамент 
10 марта 2017, 03:55
В Самаре открылся дилерский центр Шкода

В Самаре открылся дилерский центр Шкода

Стильный интерьер, живая музыка, изысканные угощения и насыщенная развлекательная программа. В Самаре открылся новый дилерский центр "Град-Авто, ставший вторым фирменным салоном марки Шкода в Самаре. Шоу-рум выполнен в фирменном дизайне в соответствии с едиными стандартами чешской марки. Здесь представлен весь 

2 ноября 2016, 07:23
Беспредел на Царевом кургане

Беспредел на Царевом кургане

По факту вырубки более 110 деревьев на территории Царева кургана, который имеет  статус  памятника природы и охраняется законом, может быть возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Во всяком случае,  этого требуют сотрудники регионального
Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды 

5 мая 2016, 05:15
На территории Царева кургана вырубили березы

На территории Царева кургана вырубили березы

На территории  Царева кургана, который, как известно, имеет статус памятника природы, вырубили березы. Специалисты регионального Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования провели проверку  и требуют возбуждения уголовного дела.
 
Фото Виолетты Сафроновой.
4 мая 2016, 05:20
Kia Sportage нового поколения появится в России весной 2016-го

Kia Sportage нового поколения появится в России весной 2016-го

Первым делом Kia презентовала обновленный кроссовер Sportage на автосалоне в Соединенных Штатах. По информации автопроизводителей, реализация вседорожника в нашей стране начнется будущей весной. О стоимости и комплектациях российской версии будет сказано, судя по всему, несколько позже.
Посетители американского автосалона утверждают, 
27 ноября 2015, 03:31
Новый внедорожник Mercedes-Benz GLS 2016 сняли на видео

Новый внедорожник Mercedes-Benz GLS 2016 сняли на видео

Фотошпионы смогли снять видео тестов новой модели Mercedes-Benz, которая сменит кроссовер GL. Из ролика понятно, что новинку отличают изменения в дизайне, которые коснулись передних и задних бамперов, а также колесных дисков. На машину установят светодиодную оптику, ходовые огни.

Презентация 
20 июля 2015, 04:04
Владимир Гутенев проведет рейд против черных лесорубов в Иркутской области

Владимир Гутенев проведет рейд против черных лесорубов в Иркутской области

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев готовится к рейду по Байкальскому тракту в Иркутской области.

Возле поселка Зорино-Быково к северу от 
18 июня 2015, 04:05
Житель Похвистнево получил срок за незаконную вырубку деревьев на 1,3 млн рублей

Житель Похвистнево получил срок за незаконную вырубку деревьев на 1,3 млн рублей

В Самарской области вынесен приговор жителю Похвистнево Ильгизу Хамидулину. Он признан виновным в незаконной вырубке деревьев. Сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.

Согласно материалам уголовного дела, в августе 2014 года он спилил в Ятманском участковом лесничестве 112 деревьев  - 107 дубов 

17 декабря 2014, 10:34
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна