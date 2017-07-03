С 15 мая по 31 августа на территории Самары устанавливается особый противопожарный режим В связи с этим при наступлении 4-го и 5-го классов пожарной опасности вводятся ограничения на въезд автотранспорта и пребывание граждан в лесах, а также на проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков. Также запрещено применение пиротехнических изделий …