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Выяснилось, почему лес и землю в Гранном залило мазутом

Выяснилось, почему лес и землю в Гранном залило мазутом

Жители поселка Гранный под Новокуйбышевском бьют тревогу: в районе назрела локальная экологическая катастрофа - лес и приусадебные участки залило мазутом. Глава города Сергей Марков обсудил проблему с генеральным директором Новокуйбышевского НПЗ Робертом Хусаиновым. Они договорились, что завод поможет городским службам 
27 сентября 2018, 09:42
Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска

Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска

В среду, 5 сентября, на маршруты до Новокуйбышевска снова вышли вечерние автобусы. Напомним, что на прошлой неделе жители Новокуйбышевска возмутились отменой поздних автобусов № 128 из Самары, ведь для многих студентов и сотрудников самарских компаний это был единственный способ добраться 
6 сентября 2018, 11:35
Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»

Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»

Начальника исправительной колонии Новокуйбышевска Андрея Гурьянова вводят в зал Самарского районного суда. Внешне он спокоен, однако лицо на камеры показывать не хочет. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным при получении взятки в размере 300 тысяч рублей от отца одного из 
24 августа 2018, 11:19
Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка

Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка

Жуткая история произошла на днях в Новокуйбышевске. Семейная пара поссорилась из-за пола будущего ребенка. Как сообщает паблик «ЧП. Самарская область», отец семейства очень хотел сына. Да и его мать хотела понянчить именно внука. Однако выяснилось, что в семье родится 
6 августа 2018, 11:52
Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

Сергий, 

7 мая 2018, 04:01
Коллектив ТРК «ТЕРРА» поздравляет Владимира Аветисяна с днем рождения!

Коллектив ТРК «ТЕРРА» поздравляет Владимира Аветисяна с днем рождения!

2 апреля свой день рождения отмечает почетный гражданин Самары, заместитель председателя правления «РОСНАНО», член Бюро Центрального Совета Союза машиностроителей России  и один из самых успешных российских топ-менеджеров Владимир Аветисян. 
2 апреля 2018, 05:11
В Самаре состоится Благотворительный званый ужин

В Самаре состоится Благотворительный званый ужин

21 февраля в 19:00 в ресторане «Три Оленя» на Московском шоссе состоится Благотворительный званый ужин. Специальный гость вечера – Владимир Аветисян и группа D'Black Blues Orchestra, с акустическим концертом и презентацией 
5 февраля 2018, 04:48
В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации

В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации

В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации. В его создании будут участвовать предприятия аэрокосмического кластера и технические вузы. Соответствующее соглашение в среду, 29 ноября, было подписано на заседании регионального совета самарского реготделения Союза машиностроителей России.

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30 ноября 2017, 10:28
«D’Black Blues Orchestra» выступили в Самаре

«D’Black Blues Orchestra» выступили в Самаре

Накануне в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив «D’Black Blues Orchestra», лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представил гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу «Антология блюза», в которое вошли самые 

13 ноября 2017, 01:31
В самарском КРЦ «Звезда» D’Black Blues Orchestra представит новую программу

В самарском КРЦ «Звезда» D’Black Blues Orchestra представит новую программу

В эти минуты в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представляет гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу The Anthology Of Blues 
12 ноября 2017, 08:14
«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с  новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного 

10 ноября 2017, 05:29
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

10 ноября в ДК «Газовик» «Антологию блюза» Владимира Авестисяна и D’Black Blues Orchestra увидят жители Оренбурга, 12 ноября концерт состоится в Самаре на сцене культурно-развлекательного центра «Звезда». 
29 сентября 2017, 04:36
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