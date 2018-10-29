Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. Сергий, …