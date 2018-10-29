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Выяснилось, почему лес и землю в Гранном залило мазутом
Жители поселка Гранный под Новокуйбышевском бьют тревогу: в районе назрела локальная экологическая катастрофа - лес и приусадебные участки залило мазутом. Глава города Сергей Марков обсудил проблему с генеральным директором Новокуйбышевского НПЗ Робертом Хусаиновым. Они договорились, что завод поможет городским службам …
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27 сентября 2018, 09:42
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Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска
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6 сентября 2018, 11:35
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Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»
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24 августа 2018, 11:19
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Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка
Жуткая история произошла на днях в Новокуйбышевске. Семейная пара поссорилась из-за пола будущего ребенка. Как сообщает паблик «ЧП. Самарская область», отец семейства очень хотел сына. Да и его мать хотела понянчить именно внука. Однако выяснилось, что в семье родится …
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6 августа 2018, 11:52
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Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре
Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Сергий, …
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7 мая 2018, 04:01
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Коллектив ТРК «ТЕРРА» поздравляет Владимира Аветисяна с днем рождения!
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2 апреля 2018, 05:11
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В Самаре состоится Благотворительный званый ужин
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5 февраля 2018, 04:48
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В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации
В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации. В его создании будут участвовать предприятия аэрокосмического кластера и технические вузы. Соответствующее соглашение в среду, 29 ноября, было подписано на заседании регионального совета самарского реготделения Союза машиностроителей России.
Автопром, производство автокомпонентов, машин и …
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30 ноября 2017, 10:28
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«D’Black Blues Orchestra» выступили в Самаре
Накануне в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив «D’Black Blues Orchestra», лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представил гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу «Антология блюза», в которое вошли самые …
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13 ноября 2017, 01:31
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В самарском КРЦ «Звезда» D’Black Blues Orchestra представит новую программу
В эти минуты в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представляет гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу The Anthology Of Blues …
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12 ноября 2017, 08:14
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«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре
Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного …
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10 ноября 2017, 05:29
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге
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29 сентября 2017, 04:36