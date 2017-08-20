В Сызрани задержан мужчина, насмерть забивший женщину табуретом сообщает портал КТВ. Как установили сотрудники полиции, задержанный сейчас нигде не … В Сызрани 26-летнего мужчину подозревают в убийстве 53-летней женщины, чье тело было обнаружено утром 1 января в квартире одного из домов по улице Северной в Октябрьске, об этом. Как установили сотрудники полиции, задержанный сейчас нигде не