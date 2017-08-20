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В Тольятти грабитель, заваливший бабушку в подъезде, попал на камеру
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13 августа 2017, 01:25
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В Сергиевском районе мужчина едва не задушил пенсионерку ради 100 рублей
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22 июля 2017, 04:13
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В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей
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27 июня 2017, 10:22
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В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину
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22 апреля 2017, 04:45
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В Сызрани задержан мужчина, насмерть забивший женщину табуретом
В Сызрани 26-летнего мужчину подозревают в убийстве 53-летней женщины, чье тело было обнаружено утром 1 января в квартире одного из домов по улице Северной в Октябрьске, об этом сообщает портал КТВ. Как установили сотрудники полиции, задержанный сейчас нигде не …
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12 января 2016, 11:40
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В Самаре задержали грабителя-рецидивиста
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1 января 2016, 03:24
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В Самаре убит беглый киллер, бросавший гранаты в полицейских
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22 февраля 2012, 09:39