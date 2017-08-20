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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти грабитель, заваливший бабушку в подъезде, попал на камеру

В Тольятти грабитель, заваливший бабушку в подъезде, попал на камеру

В Тольятти разыскивается неизвестный мужчина за совершения преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Грабеж». Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения.

Как видно из записи, злоумышленник в подъезде напал на бабушку, которая ждала лифт. Налетчик пытался вырвать сумку из рук жертвы. 
13 августа 2017, 01:25
В Сергиевском районе мужчина едва не задушил пенсионерку ради 100 рублей

В Сергиевском районе мужчина едва не задушил пенсионерку ради 100 рублей

Полицейские Сергиевского района задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении своей пожилой соседки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, инцидент случился в вечернее время в селе Кандабулака. К 61-летней пенсионерке в гости пришел сосед и попросил 
22 июля 2017, 04:13
В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей

В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей

В Греции у представителей преступного сообщества изъяли свыше 700 килограммов драгоценностей и реликвий, в том числе драгоценные камни, коллекционные монеты, иконы и т.д. Точную стоимость всего изъятого еще предстоит установить экспертам, но уже понятно, что речь идет о десятках миллионов 

27 июня 2017, 10:22
В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину

В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину

В полицию Самары обратился 25-летний местный житель. По словам потерпевшего, на улице Ерошевского его ограбили двое молодых парней, которым на вид было не больше 18 лет. Злоумышленники отобрали у мужчины рюкзак с личными вещами.
 
Через некоторое время подозреваемых удалось 

22 апреля 2017, 04:45
В Сызрани задержан мужчина, насмерть забивший женщину табуретом

В Сызрани задержан мужчина, насмерть забивший женщину табуретом

В Сызрани 26-летнего мужчину подозревают в убийстве 53-летней женщины, чье тело было обнаружено утром 1 января в квартире одного из домов по улице Северной в Октябрьске, об этом сообщает портал КТВ. Как установили сотрудники полиции, задержанный сейчас нигде не 
12 января 2016, 11:40
В Самаре задержали грабителя-рецидивиста

В Самаре задержали грабителя-рецидивиста

Несколько дней назад в полицию Самары обратилась местная 33-летняя жительница. Женщина рассказала, что на улице Красноармейская на нее напал неизвестный мужчина и вырвал из рук спортивную сумку с вещами и сотовым телефоном, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
1 января 2016, 03:24
В Самаре убит беглый киллер, бросавший гранаты в полицейских

В Самаре убит беглый киллер, бросавший гранаты в полицейских

Беглый киллер убит в Самаре. Рецидивист Юрий Григорьев, объявленный в федеральный розыск, подозревался в совершении двух убийств. И, похоже, не собирался сдаваться в руки правосудия живым. При штурме его квартиры он отстреливался, бросал гранаты в полицейских, ранил одного и в 

22 февраля 2012, 09:39
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