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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

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В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру

В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру

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Названа причина провала новой тротуарной плитки вдоль Московского шоссе

Названа причина провала новой тротуарной плитки вдоль Московского шоссе

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Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Глава региона Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы, возникшие на недавно отремонтированном Московском шоссе. Поводом послужил инцидент, который случился там в выходные. Из-за сильных порывов ветра на 18-м километре развернуло светофоры.

«На ремонт 
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Названы новые сроки строительства магистрали «Центральная» в Самаре

Названы новые сроки строительства магистрали «Центральная» в Самаре

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Электронное табло и громкую связь на автовокзал Самары вернут после ремонта

Электронное табло и громкую связь на автовокзал Самары вернут после ремонта

В Самаре на Центральном автовокзале, который расположен на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры, установят электронное табло и часы, а также восстановят громкую связь. Об этом сообщил врио министра транспорта Самарской области Иван Пивкин. Сейчас в здании проводятся ремонтные работы.
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В блогах: «Кто выбирает породы деревьев для озеленения Самары?»

В блогах: «Кто выбирает породы деревьев для озеленения Самары?»

Блогер samara_2070 обращается к тем чиновникам, которые выбирают породы деревьев для озеленения города. "Мне и боярышник, и рябина, которых много в Самаре высадили в последнее время, нравятся. Но почему хвойных так мало? - спрашивает блогер. - Да, для ели 
5 декабря 2017, 12:01
На улицах Самары появятся вазоны общей стоимостью 1 млн рублей

На улицах Самары появятся вазоны общей стоимостью 1 млн рублей

Для улиц Самары закупят вазоны на сумму более миллиона рублей. Тендер по определению подрядчика, который поставит малые архитектурные формы в 2018 году, объявило муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз». В техзадании значится 116 «кадок» из стеклопластика в метр длиной и полметра шириной, 30 

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В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты

В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты

Оригинальную фейковую новость, вызвавшую сотни лайков и перепостов, опубликовали в паблике "ВК" - «Таинственная Самара». Оказывается, в нашем городе стартовал проект по озеленению крыш. «Уже началось укрепление висячих садов. Экспериментальные сады на улице Самарской вызывают радость у самарчан и 
19 июля 2017, 09:06
Самара потратит на саженцы 3,8 млн рублей

Самара потратит на саженцы 3,8 млн рублей

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15 марта 2017, 03:14
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