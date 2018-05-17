В Самаре спасают туи, высаженные вдоль Московского шоссе. Речь идет об участке главной городской магистрали, где проводилась реконструкция в рамках подготовки к ЧМ-2018. На придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников, 3 тысячи других кустов и деревьев, в том числе черемуху, березу и боярышник. Общая площадь травяного газона составила 80 тысяч квадратных метров. Весной растения получили сильные ожоги из-за очень активного солнца, сообщил представитель проводившей озеленение субподрядной организации Александр Ананьев. Работы по реанимации должны быть выполнены в двухнедельный срок.
«Московское шоссе - улица не нарядная. Дмитрий Игоревич дал поручение высадить цветы в разделительной полосе автомобильной дороги», - сообщил врио министра транспорта Самарской области Иван Пивкин.
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