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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

В Ленинском районном суде Самары прошли прения по делу бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова. Обвинение озвучило меру наказания, которое оно просило у служителей Фемиды. По мнению силовиков, Рубаков должен отправиться на 6 лет в колонию общего режима, а также 

7 сентября 2018, 02:38
К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там 

31 августа 2018, 03:09
В Самарской области задержан за взятку начальник исправительной колонии №3 Андрей Гурьянов

В Самарской области задержан за взятку начальник исправительной колонии №3 Андрей Гурьянов

22 августа стало известно об очередной антикоррупционной операции, проведенной сотрудниками регионального управления ФСБ. В шестом часу вечера при получении взятки был задержан руководитель исправительной колонии №3 в городе Новокуйбышевск Андрей Гурьянов. Об этом в своем твиттере написал советник директора Росгвардии 

22 августа 2018, 07:10
В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение 

20 августа 2018, 01:30
Следователи выяснят, почему произошел взрыв в частном доме под Тольятти

Следователи выяснят, почему произошел взрыв в частном доме под Тольятти

В Самарской области стартовала доследственная проверка по факту взрыва в частном доме под Тольятти. Напомним, что в ночь с 12 на 13 августа в котельной одного из частных домов на улице Рябиновой в поселке Приморский Ставропольского района взорвался неустановленный предмет. 
13 августа 2018, 08:34
Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
10 августа 2018, 02:14
Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

В Кировском районном суде Самары прошли прения по уголовному делу в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учебное заведение двоих детей.

Гособвинитель попросил для 
10 августа 2018, 01:51
Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

В эти минуты в Приволжском окружном военном суде идёт процесс над 24-летним жителем Тольятти, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне запрещённой в РФ организации ИГИЛ на территории Сирии. С учётом того, что он пошёл на сделку со следствием, 
1 августа 2018, 12:39
Самарское УФАС оштрафовало «РЖД»

Самарское УФАС оштрафовало «РЖД»

Не дали свет... УФАС по Самарской области оштрафовало «РЖД» на 600 тысяч рублей. Такое наказание железнодорожники понесут за нарушения правил технологического присоединения. На действия госкомпании пожаловалась самарская фирма «ВолгаСтройСервис». «РЖД» не предоставило ей возможности подключиться к электрическим сетям. «Российские железные 

3 июля 2018, 04:49
Прибытие поезда-выставки в Самарскую область откладывается

Прибытие поезда-выставки в Самарскую область откладывается

Прибытие железнодорожного передвижного выставочно-лекционного комплекса откладывается. Состав должен был прибыть в наш регион 8 февраля, однако этого не произошло. Задержка связана с техническими причинами.

ПВЛК должен был находиться в Самарской области с 8 по 11 февраля. В его графике были запланированы 

8 февраля 2018, 10:49
В Самаре начальницу из «дочки» РЖД подозревают в получении взятки

В Самаре начальницу из «дочки» РЖД подозревают в получении взятки

В Самаре в отношении высокопоставленной сотрудницы «Федеральной пассажирской компании» («дочки» ОАО «РЖД») возбуждено уголовное дело. Замначальника пассажирского вагонного депо Самара – начальника резерва проводников пассажирских вагонов Куйбышевского филиала ОАО «ФПК» Пелагею Бачурину подозревают в получении крупной взятки, сообщили в Приволжском 

23 января 2018, 12:24
Железнодорожники разрабатывают программу для поиска забытых вещей

Железнодорожники разрабатывают программу для поиска забытых вещей

Федеральная пассажирская компания решила ускорить поиск забытых вещей. Для этого предприятие разрабатывает специальное компьютерное приложение. Об этом журналистам рассказал глава ФПК Петр Иванов, сообщает Российская газета.

По словам Иванова, сейчас поиски забытых вещей занимают много времени. Сначала сообщение 
16 января 2018, 10:23
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