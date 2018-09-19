В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в феврале и марте подозреваемому передали 300 тысяч рублей. Деньги от коммерческой организации предназначались, для того чтобы мужчина посодействовал в выполнении строительно-монтажных работ на участке перегона «Чапаевск-Звезда» Куйбышевской железной дороги.
Сейчас решается вопрос об избрании для фигуранта дела меры пресечения. Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.
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