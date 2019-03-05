В Самаре нашли 15-летнюю девушку, пропавшую 21 июля … 15-летнюю блондинку из Самары, которую на выходных разыскивали волонтеры, нашли. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», она жива. Напомним, что к волонтерам обратились родные «потеряшки». Близкие заявили об ее исчезновении в субботу, 21 июля, и с тех пор добровольцы искали