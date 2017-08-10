МЧС предупреждает самарцев о чрезвычайной пожароопасности лесов в 63-м регионе. По прогнозу метеорологов, в некоторых районах области высший 5 класс пожарной опасности сохранится как минимум до 17 августа. Информация поступила от Приволжского УГМС.
Напомним, в пожароопасный сезон на природе недопустимо пользоваться открытым огнем, запрещено оставлять промасленные или пропитанные горючим обтирки и стеклянные бутылки, которые могут сработать как зажигательные линзы.
|
Внимание, 8 августа ожидаются гроза и ветер!
МЧС передало информацию о неблагоприятных погодных явлениях. Их прогнозируют на вторник, 8 августа. По информации Приволжского УГМС, днем местами ожидаются кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха в Самаре ночью 16–18 …
|
7 августа 2017, 03:13
|
Какая погода будет в Самаре в выходные?
|
4 августа 2017, 03:56
|
Внимание, предупреждение МЧС!
МЧС распространило штормовое предупреждение. В Самарской области в пятницу, 4 августа, примерно с 19 часов ожидаются неблагоприятные погодные явления.
«Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», - сообщает …
|
4 августа 2017, 02:49
|
В самарских лесах стало еще опаснее
В Самарской области ожидается повышение пожарной опасности до высшего пятого класса, когда действует запрет на посещение лесов. В пожароопасный сезон недопустимо пользоваться открытым огнем, а во время охоты пыжами из легковоспламеняющихся материалов. Кроме того, на природе запрещено оставлять промасленные или …
|
31 июля 2017, 08:59
|
На Самару идет шторм
|
31 июля 2017, 04:30
|
МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах
|
24 июля 2017, 10:57
|
Какая погода ждет самарцев в выходные?
|
21 июля 2017, 01:16
|
В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов
|
13 июля 2017, 09:16
|
В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные
|
5 мая 2017, 10:49
|
Самара под угрозой пыльных бурь
|
27 апреля 2017, 09:21
|
В Тольятти федеральная мониторинговая группа проверила состояние лесов
Сегодня в Тольятти прошло выездное заседание федеральной мониторинговой группы по контролю за исполнением закона о создании лесопарковых поясов. Делегацию возглавил руководитель группы, первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
Мероприятие было посвящено исполнению …
|
5 августа 2016, 02:36