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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Внимание, 8 августа ожидаются гроза и ветер!

Внимание, 8 августа ожидаются гроза и ветер!

МЧС передало информацию о неблагоприятных погодных явлениях. Их прогнозируют на вторник, 8 августа. По информации Приволжского УГМС, днем местами ожидаются кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха в Самаре ночью 16–18 

7 августа 2017, 03:13
Какая погода будет в Самаре в выходные?

Какая погода будет в Самаре в выходные?

Самарские синоптики опубликовали прогноз на ближайшие выходные. В субботу, 5 августа, местами по области возможен кратковременный дождь. Затем осадков не ожидается, передает Приволжское УГМС. Температура воздуха днем - от 25 до 31 градусов по Цельсию. Впрочем, от отдыха в лесу 
4 августа 2017, 03:56
Внимание, предупреждение МЧС!

Внимание, предупреждение МЧС!

МЧС распространило штормовое предупреждение. В Самарской области в пятницу, 4 августа, примерно с  19 часов ожидаются неблагоприятные погодные явления.

«Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», - сообщает 

4 августа 2017, 02:49
В самарских лесах стало еще опаснее

В самарских лесах стало еще опаснее

В Самарской области ожидается повышение пожарной опасности до высшего пятого класса, когда действует запрет на посещение лесов. В пожароопасный сезон недопустимо пользоваться открытым огнем, а во время охоты пыжами из легковоспламеняющихся материалов. Кроме того, на природе запрещено оставлять промасленные или 
31 июля 2017, 08:59
На Самару идет шторм

На Самару идет шторм

В управлении МЧС по Самарской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях 1 августа. По сообщению синоптиков, во вторник ожидается гроза и усиление ветра до 18 метров в секунду.

Спасатели напоминают самарцам, что если непогода застанет на улице, то следует держаться на 

31 июля 2017, 04:30
МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах

МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах

Международный валютный фонд, согласно своему прогнозу на 2017 и 2018 годы, снизил ожидаемую цену на нефть на 3 доллара. Именно так сообщается в июльском обзоре World Economic Outlook.

По ожиданиям МВФ, стоимость мировых цен на нефть в 2017 году будет держаться 

24 июля 2017, 10:57
Какая погода ждет самарцев в выходные?

Какая погода ждет самарцев в выходные?

В пятницу утром по региону снова пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и крупным градом. В Сети появились фотографии из Шигонского района, а именно из села Климовка. Там сильные порывы ветра разрушили неустойчивые деревянные постройки, снесли шифер с крыш и выкорчевали деревья. 

21 июля 2017, 01:16
В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

Из-за аномальных для этого времени года метеоусловий в Российской Федерации в ближайшее время сохранится рост цен на фрукты и овощи. Об этом информирует ЦБ со ссылкой на доклад "О чём говорят тренды".
Как отмечается, темп роста цен на плодоовощную продукцию 

13 июля 2017, 09:16
В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные

В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные

В четверг, 4 мая, на сайте Приволжского УГМС появилось штормовое предупреждение.  Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в лесах Самарской области.

«В период с 5 по 7 мая 2017 года в  Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», - 

5 мая 2017, 10:49
Самара под угрозой пыльных бурь

Самара под угрозой пыльных бурь

Блогер Нина Дюкова рассказала про Генковскую лесную полосу в Чапаевском лесничестве. "Уже более 100 лет она служит защитой от пыльных бурь, зарождающихся в пустынях Средней Азии. Жестокие суховеи стали причиной неурожая и страшного голода в 1891-м, а позднее и в 
27 апреля 2017, 09:21
В Тольятти федеральная мониторинговая группа проверила состояние лесов

В Тольятти федеральная мониторинговая группа проверила состояние лесов

Сегодня в Тольятти прошло выездное заседание федеральной мониторинговой группы по контролю за исполнением закона о создании лесопарковых поясов. Делегацию возглавил руководитель группы, первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

Мероприятие было посвящено исполнению 
5 августа 2016, 02:36
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