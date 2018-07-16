В Самарской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов. Пятый класс опасности введён на территории нескольких районов губернии: Алексеевского, Богатовского, Борского, Красноармейского, Нефтегорского и Ставропольского. В связи с этим, региональное управление МЧС призывает быть предельно осторожными.
Напомним, что в период действия высшего класса пожароопасности помещение лесов – полностью запрещено. Также, нельзя разводить костры даже вблизи водоемов, поджигать сухую траву, бросать непотушенные спички и окурки сигарет.
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Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области
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