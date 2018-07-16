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Материалы по теме:

Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области

Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области

В ближайшие несколько часов погода в некоторых районах Самарской области может серьезно ухудшиться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. Специалисты информируют о сильной грозе, которая будет сопровождаться ветром с порывами 15-18 метров в секунду.

Чтобы не стать жертвой несчастного случая, жителей 

13 июля 2018, 03:49
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

Главное управление МЧС России по Самарской области выпустило предупреждение об ухудшении погоды.

«В ближайшие 1-3 часа, начиная с северных районов, местами по области и городе Самара ожидается гроза, ливень и шквалистое усиление ветра 16-21 м/с с сохранением до конца дня», говорится 

11 июля 2018, 11:44
Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области

Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области

Региональное управление МЧС предупредило об очередных неблагоприятных изменениях в погоде. По информации Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Непогода может сохраниться до конца дня 9 июля.

В связи с ненастьем могут произойти обрывы 

9 июля 2018, 03:02
Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области

Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области

Региональное управление МЧС предупредило самарцев об ухудшении погоды в губернии. По данным Приволжского УГМС, 5 июля в с 7:00 до 19:00 местами прогнозируются дожди и грозы. Они будут сопровождаться сильным ветром. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. В связи 

5 июля 2018, 09:08
Очень опасно стало в лесах Самарской области

Очень опасно стало в лесах Самарской области

В Самарской области в ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность лесов, сообщает региональное ГУ МЧС России. Спасатели напоминают самарцам  о необходимости быть предельно осторожными с огнем: соблюдайте запрет на посещение лесов; не разводите костер в лесу или на торфянике, даже вблизи 

8 мая 2018, 10:12
Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

В Тольятти по результатам проверок могут закрыть еще четыре торговых центра. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям соблюдения техники противопожарной безопасности. Под угрозу попали торговые центры «Водолей», «Заря», «Мадагаскар» и «Юность», сообщает «Площадь Свободы».

Cреди нарушений называются 
19 апреля 2018, 02:01
25 тысяч сосен высадят в Тольятти

25 тысяч сосен высадят в Тольятти

27 апреля в Тольятти пройдет экологическая акция. Она состоится в рамках проекта «Восстановление лесов Самарской области». При поддержке 350 волонтеров там будут высажены 25 тысяч сосен. При хорошей приживаемости такой лесной массив способен поглощать до 240 тонн пыли в год, 

12 апреля 2018, 01:33
Особый противопожарный режим с 16 апреля введут в Самарской области

Особый противопожарный режим с 16 апреля введут в Самарской области

В Самарской области с 16 апреля введут особый противопожарный режим. В течение пяти с половиной месяцев будет действовать запрет на костры и работы с открытым огнем, нельзя засорять лес бытовым и строительным мусором. В этот период брошенная спичка или окурок 

11 апреля 2018, 11:46
Мужчина осужден за незаконную вырубку под Самарой 12 берез

Мужчина осужден за незаконную вырубку под Самарой 12 берез

В Самарской области осудили мужчину, причинившего ущерб лесному фонду. В начале сентября 2017-го года он незаконно вырубил под Самарой 12 берез. Преступление было совершено на территории 72-го квартала Ново-Буянского лесничества в Красноярском районе. Этот участок относится к категории защитных лесов, пояснили 

17 января 2018, 09:43
МЧС будет реже проверять бизнес

МЧС будет реже проверять бизнес

С начала года в Самарской области произошло более 1200 пожаров, в них погибли 68 человек, в том числе трое детей. Среди самых распространенных причин возгораний: нарушения в эксплуатации и работе электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и поджоги. Вместе с этим 

16 августа 2017, 11:48
Миллион за уху: штрафы за разжигание костров могут увеличить в пять раз

Миллион за уху: штрафы за разжигание костров могут увеличить в пять раз

В верхней палате парламента рассматривают вопрос о повышении штрафов за разжигание костров. Как сообщает «Парламентская газета», сенаторы выступают с предложением поднять наказание за розжиг костров, приведших к серьезным последствиям, до 1 миллиона рублей. Сейчас самые высокие штрафные санкции на уровне 

4 мая 2017, 12:30
МЧС собирается бороться с пожарами с помощью космических аппаратов

МЧС собирается бороться с пожарами с помощью космических аппаратов

Новые аппараты космического мониторинга будут введены в строй МЧС России совместно с Роскосмосом. Об этом представителям информагентств рассказал заместитель руководителя ведомства Владимир Степанов.
По его словам, в настоящее время растут мощности системы приема космической информации в Арктической зоне. Кроме того, 

15 февраля 2017, 05:26
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