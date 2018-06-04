В Самаре в субботу, 2 июня, в связи с проведением Крестного хода в день памяти святителя Алексия перекроют дороги в центре города. Перекроют три улицы: с 10:00 по улице Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, с 11часов по улице Куйбышева от …