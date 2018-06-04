3
31
23
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       8888888b.    .d8888b.   888       8888888888  d8b  Y88b   d88P 
 888       888   Y88b  d88P  Y88b  888       888         Y8P   Y88b d88P  
 888       888    888       .d88P  888       888                Y88o88P   
 888       888   d88P      8888"   888  888  8888888     888     Y888P    
 888       8888888P"        "Y8b.  888 .88P  888         888      888     
 888       888         888    888  888888K   888         888      888     
 888       888         Y88b  d88P  888 "88b  888         888      888     
 88888888  888          "Y8888P"   888  888  888         888      888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Лев Яшин и Диего Марадона появились на стенах домов в Самаре

Лев Яшин и Диего Марадона появились на стенах домов в Самаре

В Самаре на стенах домов, расположенных на улицах Ново-Садовой и Демократической, появились гигантские граффити. Изображение на доме 
4 июня 2018, 12:51
В блогах: «Проблема установки памятника легионерам в Самаре»

В блогах: «Проблема установки памятника легионерам в Самаре»

Самарец Олег Ракшин поведал в "Фейсбуке", что в пятницу в Самаре обсудили с корреспондентами чешского телевидения проблему установки памятника легионерам: "Интервью прошло в дружеской обстановке. Узнал много интересного. Оказывается, события 1968 года для чехов страшнее, чем германская оккупация. Позабавило 
4 июня 2018, 09:50
Чемпионат России по настольному теннису прошел в Самаре

Чемпионат России по настольному теннису прошел в Самаре

В Самаре завершился 4-й, финальный тур континентального чемпионата России по настольному теннису среди женских команд Премьер-лиги. В состязаниях участвовали 12 клубов из Казани, Самары, Видное, Таганрога, Оренбурга, Екатеринбурга, Владимира, Сиверского, Архангельска, Нижнего Новгорода и Краснодара.

В результате упорной борьбы чемпионом страны 

4 июня 2018, 09:34
Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa

Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa

В Самаре в субботу, 2 июня, в связи с проведением Крестного хода в день памяти святителя Алексия перекроют дороги в центре города. Перекроют три улицы: с 10:00 по улице Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, с 11часов по улице Куйбышева от 

1 июня 2018, 02:48
Сергей Шнуров из «Ленинграда» покажет свои картины 18+ в Самаре

Сергей Шнуров из «Ленинграда» покажет свои картины 18+ в Самаре

В Самаре состоится персональная выставка картин и инсталляций Сергея Шнурова, который больше известен как фронтмен скандальной музыкальной группы «Ленинград». Выставка Шнурова называется «Ретроспектива Брендреализма» (18+). Она станет продолжением громкого проекта, прошедшего в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Ростове. В Самаре выставка 

22 мая 2018, 04:57
Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре

Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре

В Самаре заработали новые фонтаны на склоне площади Славы. В соцсетях появилось видео 
21 мая 2018, 07:01
Новые фонтаны запустили на склоне площади Славы в Самаре

Новые фонтаны запустили на склоне площади Славы в Самаре

9 мая склон на площади Славы в Самаре в прямом смысле заиграл всеми цветами радуги. В среду там запустили новые фонтаны. 10 каскадных и два сухих гидротехнических сооружения пока работают в тестовом режиме, сообщает Волга Ньюс.

Как рассказал 
10 мая 2018, 08:41
5 тысяч человек приняли участие в возложении цветов на пл. Славы в Самаре

5 тысяч человек приняли участие в возложении цветов на пл. Славы в Самаре

В Самаре на площади Славы 8 мая состоялась церемония возложения цветов к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, героев Отечества, почетных граждан Самарской области, представителей общественности. Мероприятие приурочено к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
8 мая 2018, 01:02
Самарцам покажут золото сарматов

Самарцам покажут золото сарматов

15 мая в самарском музее имени Алабина откроется новая выставка. В экспозиции будут представлены предметы из фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея "Спасенные сокровища сарматских курганов".

Посетители смогут ознакомиться с предметами культа и быта, а также деталями воинской амуниции кочевых народов, живших 

8 мая 2018, 09:46
«Надувные медвежьи сны» покажут самарцам

«Надувные медвежьи сны» покажут самарцам

В Самаре в четверг, 26 апреля, в галерее «Виктория» откроется выставка «Электрическая Россия» (12+). На ней будут представлены работы, связанные с новыми медиа в российском искусстве. Самарцы увидят видео-, аудио- и 
26 апреля 2018, 01:08
Сувениры к ЧМ-2018 изготовили заключенные Самарской области

Сувениры к ЧМ-2018 изготовили заключенные Самарской области

Управление Федеральной службы исполнения наказаний Самарской области провело необычную выставку. В экспозиции были представлены работы заключенных, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу. Поделки выполнены из ткани, картона, пластика, бумаги и других материалов. Их собрали из всех колоний и следственных изоляторов 

24 апреля 2018, 08:52
Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

В Самаре утвержден порядок проведения голосования по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Горожанам будет предложено два варианта: «Оставить подпорную стену такой как есть» или «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже». Голосование пройдет 18 марта с 8:00 

16 марта 2018, 09:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх