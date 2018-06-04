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Лев Яшин и Диего Марадона появились на стенах домов в Самаре
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4 июня 2018, 12:51
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В блогах: «Проблема установки памятника легионерам в Самаре»
Самарец Олег Ракшин поведал в "Фейсбуке", что в пятницу в Самаре обсудили с корреспондентами чешского телевидения проблему установки памятника легионерам: "Интервью прошло в дружеской обстановке. Узнал много интересного. Оказывается, события 1968 года для чехов страшнее, чем германская оккупация. Позабавило …
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4 июня 2018, 09:50
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Чемпионат России по настольному теннису прошел в Самаре
В Самаре завершился 4-й, финальный тур континентального чемпионата России по настольному теннису среди женских команд Премьер-лиги. В состязаниях участвовали 12 клубов из Казани, Самары, Видное, Таганрога, Оренбурга, Екатеринбурга, Владимира, Сиверского, Архангельска, Нижнего Новгорода и Краснодара.
В результате упорной борьбы чемпионом страны …
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4 июня 2018, 09:34
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Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa
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1 июня 2018, 02:48
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Сергей Шнуров из «Ленинграда» покажет свои картины 18+ в Самаре
В Самаре состоится персональная выставка картин и инсталляций Сергея Шнурова, который больше известен как фронтмен скандальной музыкальной группы «Ленинград». Выставка Шнурова называется «Ретроспектива Брендреализма» (18+). Она станет продолжением громкого проекта, прошедшего в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Ростове. В Самаре выставка …
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22 мая 2018, 04:57
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Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре
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21 мая 2018, 07:01
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Новые фонтаны запустили на склоне площади Славы в Самаре
9 мая склон на площади Славы в Самаре в прямом смысле заиграл всеми цветами радуги. В среду там запустили новые фонтаны. 10 каскадных и два сухих гидротехнических сооружения пока работают в тестовом режиме, сообщает Волга Ньюс.
Как рассказал …
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10 мая 2018, 08:41
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5 тысяч человек приняли участие в возложении цветов на пл. Славы в Самаре
В Самаре на площади Славы 8 мая состоялась церемония возложения цветов к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, героев Отечества, почетных граждан Самарской области, представителей общественности. Мероприятие приурочено к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, …
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8 мая 2018, 01:02
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Самарцам покажут золото сарматов
15 мая в самарском музее имени Алабина откроется новая выставка. В экспозиции будут представлены предметы из фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея "Спасенные сокровища сарматских курганов".
Посетители смогут ознакомиться с предметами культа и быта, а также деталями воинской амуниции кочевых народов, живших …
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8 мая 2018, 09:46
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«Надувные медвежьи сны» покажут самарцам
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26 апреля 2018, 01:08
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Сувениры к ЧМ-2018 изготовили заключенные Самарской области
Управление Федеральной службы исполнения наказаний Самарской области провело необычную выставку. В экспозиции были представлены работы заключенных, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу. Поделки выполнены из ткани, картона, пластика, бумаги и других материалов. Их собрали из всех колоний и следственных изоляторов …
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24 апреля 2018, 08:52
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Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары
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16 марта 2018, 09:37