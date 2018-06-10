10 июня на самарской набережной состоится открытие площадки «Город Мастеров». Она разместится между Некрасовским и Ленинградским спусками.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в выставке примут участие 26 умельцев со всех уголков Самарской области. Будут представлены изделия ручной работы, в том числе народные костюмы и глиняные игрушки. Посетители смогут купить хлеб, мед и другие натуральные продукты, привезенные из региона.
Церемония открытия «Города Мастеров» состоится на территории парковочного кармана между улицами Ленинградской и Некрасовской, напротив дома 117 по улице Максима Горького.
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