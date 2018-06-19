19 июня в столице губернии состоится открытие выставки. Проект называется «Путеводитель по футбольной Самаре» и посвящен развитию футбола в городе.
Экспозиция установлена на набережной в районе Красноармейского спуска. В ней отражены все основные вехи футбольной истории Самары: первый удар на вокзальной площади в 1911 году, рождение команды «Крылья Советов» и многое другое.
Авторами проекта выступили известные самарские журналисты Сергей Лейбград и Виталий Добрусин.
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