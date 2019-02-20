Совсем немного времени остается до Дня защитника Отечества, который отмечается в 23 февраля. В Самарской области мероприятия, приуроченные к этой дате, проводятся уже сейчас. В частности, в школах идут тематические классные часы с участием военнослужащих и ветеранов вооружённых сил.
22 и 23 февраля пройдут торжественные собрания, посвященные Дню защитника Отечества, и награждение лучших военнослужащих региона, членов общественных и ветеранских организаций.
Непосредственное празднование Дня защитника Отечества начнется в субботу в 11:00. Старт торжественным мероприятиям даст возложение цветов к Вечному огню горельефа «Скорбящей Матери-Родине», в котором примут участие первые лица губернии и представители общественных организаций.
Основные же события развернутся на первой очереди набережной на отрезке между улицами Красноармейской и Шостаковича. В 13:30 здесь начнется военно-патриотическая акция «Готов к защите Отечества». После торжественного открытия перед гостями выступит Государственный ансамбль песни и танца "Волжские казаки".
С 13:55 до 14:10 пройдут показательные выступления парашютистов. Члены клуба ДОСААФ России продемонстрируют свои навыки точного приземления.
С 13:00 до 16:00 для собравшихся будут действовать интерактивные площадки. Список того, что можно будет увидеть, достаточно широк. В частности, здесь пройдут выставка ретроавтомобилей, военной техники, техники МЧС и Росгвардии и многого другого. Кроме того, к услугам гостей будет функционировать тир по стрельбе из лука. Отдельная площадка будет оборудована под пункт отбора военнослужащих по контракту.
Зрителей также ждут показательные выступления военно-патриотических и военно-исторических клубов, зонального кинологического центра Главного управления МВД России по Самарской области, подразделений спецназа Управления ФСИН России по Самарской области, показательные полеты радиоуправляемых авиамоделей.
С 10:00 до 17:00 в военно-историческом музее Дома офицеров Самарского гарнизона состоится День открытых дверей. Для военнослужащих, жителей и гостей Самары будут проведены обзорные тематические экскурсии.
Завершится празднование большим салютом. Он начнется в 21:00 на набережной между улицами Красноармейской и Вилоновской. Военные дадут 30 залпов из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, а также два залпа из салютных установок.