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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Военнослужащую из Самары возмутило, что в магазинах с 23 февраля поздравляют только мужчин

Военнослужащую из Самары возмутило, что в магазинах с 23 февраля поздравляют только мужчин

Про необычную ситуацию рассказали в одном из пабликов Самары. Военнослужащую из Самары возмутило, что в магазинах с 23 февраля поздравляют только мужчин

Защитнице Отечества не понравилось, что в её профессиональный праздник скидки предлагают только представителям сильного пола. «Это же настоящая дискриминация», 

23 февраля 2019, 05:49
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

23 февраля отмечается один из главных праздников в году.
23 февраля 2019, 12:58
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Поздравляем с Днём Защитника Отечества!

Поздравляем с Днём Защитника Отечества!

«ТЕРРА» поздравляет всех мужчин среди наших читателей и зрителей с 23 февраля! 

Будьте сильными, мужественными, ответственными и достойными! С Днём Защитника Отечетсва вас!
23 февраля 2019, 12:00
Большинство российских туристов отметят 23 февраля в Санкт-Петербурге

Большинство российских туристов отметят 23 февраля в Санкт-Петербурге

Больше всего российских туристов будут праздновать День защитника Отечества в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Помимо северной столицы, в пятерку самых популярных мест отдыха попали Сочи, Ялта, Москва и Казань.

Средняя стоимость аренды жилья 
18 февраля 2019, 02:19
«ТЕРРА» желает вам любви

«ТЕРРА» желает вам любви

В нашей жизни нет ничего важнее, чем любовь.

Редакция телерадиокомпании «ТЕРРА» поздравляет всех с Днём святого Валентина!

Любите друг друга, и тогда мир вокруг нас станет лучше!
14 февраля 2019, 11:09
Стала известна программа фестиваля болельщиков в Самаре на 6 июля

Стала известна программа фестиваля болельщиков в Самаре на 6 июля

6 июля после двухдневного перерыва возобновит свою работу фестиваль болельщиков в Самаре. В этот день площадка откроется в 16:00.  Развлекательная программа начнется с выступления группы "Джой Бэнд", танцевального коллектива NF и вокально-инструментального дуэта "Кирилл да Марья шоу". Затем на сцену 

5 июля 2018, 01:10
Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре стала известна программа праздничного концерта, который состоится на площади Куйбышева в День Победы, 9 мая. Праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Победа эта на века нас общей памятью 

7 мая 2018, 12:29
Телерадиокомпания

Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с Днем защитника Отечества!

Дорогие мужчины!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Желаем быть в отличном настроении
И духа боевого не терять,
Равнение держать на достижения:
Наметив цель, в «десятку» попадать!