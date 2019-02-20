Дорогие мужчины!



Поздравляем ва с с Днем защитника Отече с тва!



Желаем быть в отличном на с троении

И духа боевого не терять,

Равнение держать на до с тижения:

Наметив цель, в «де с ятку» попадать!



…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/teleradiokompaniya-terra-pozdravlyaet-s-dnem-zashchitnika-otechestva" title="Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с Днем защитника Отечества!"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">23 февраля 2018, 08:00</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/k-23-fevralya-na-samarskry-naberezhnuyu-ustanovyat-gaubicy" title="К 23 февраля на самарской набережной установят гаубицы" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/gaub.jpg" alt="К 23 февраля на самарской набережной установят гаубицы" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/k-23-fevralya-na-samarskry-naberezhnuyu-ustanovyat-gaubicy" title="К 23 февраля на самарской набережной установят гаубицы">К 23 февраля на самарской набережной установят гаубицы</a></h4> <div class="anons"><span><p>В Самаре 23 февраля отметят праздничным салютом – тридцатью холостыми залпами из гаубиц Д-30. В этом году праздничные мероприятия в День защитника Отечества также будут посвящены 100-летнему юбилею Красной армии. Торжественные мероприятия начнутся в 11 часов с возложения цветов к <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/k-23-fevralya-na-samarskry-naberezhnuyu-ustanovyat-gaubicy" title="К 23 февраля на самарской набережной установят гаубицы"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">20 февраля 2018, 03:19</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/poyavilas-programma-parada-pamyati-2017-v-samare/03112017-0928" title="Появилась программа Парада Памяти - 2017 в Самаре" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/parad_repeticia5_6.jpg" alt="Появилась программа Парада Памяти - 2017 в Самаре" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/poyavilas-programma-parada-pamyati-2017-v-samare/03112017-0928" title="Появилась программа Парада Памяти - 2017 в Самаре">Появилась программа Парада Памяти - 2017 в Самаре</a></h4> <div class="anons"><span><p>Правительство Самарской области опубликовало программу мероприятий, приуроченных к Параду Памяти. Самое торжественное шествие состоится 7 ноября. Именно в этот день 76 лет назад, в 1941-м, в Куйбышеве, который в годы ВОВ стал запасной столицей, был проведен военный парад.</p> <p>Чреду торжественных мероприятий <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/poyavilas-programma-parada-pamyati-2017-v-samare/03112017-0928" title="Появилась программа Парада Памяти - 2017 в Самаре"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">3 ноября 2017, 09:28</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-pravitelstve-rf-komfort-samarcev-ocenili-na-43/03052017-1656" title="Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/14_238_0.jpg" alt="Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/v-pravitelstve-rf-komfort-samarcev-ocenili-na-43/03052017-1656" title="Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?">Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?</a></h4> <div class="anons"><span><p>В Самарской области программу «Формирование комфортной городской среды» профинансируют лишь на 43 процента, говорится в постановлении правительства России. Федеральный кабмин 3 мая утвердил предельные индексы компенсации проекта для регионов.</p> <p>100 процентов затрат получат из центра только Республика Крым и Севастополь. Больше <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/v-pravitelstve-rf-komfort-samarcev-ocenili-na-43/03052017-1656" title="Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">3 мая 2017, 04:56</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div><!-- Yandex.RTB R-A-257214-2 --> <div id="yandex_rtb_R-A-257214-2"></div> <script type="text/javascript"> (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-257214-2", renderTo: "yandex_rtb_R-A-257214-2", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks"); </script> </div> </div> <div class="menu_bottom 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