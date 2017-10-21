|
В Самарской области с танкера эвакуировали заболевших матросов
Спасатели города Октябрьск провели эвакуацию матросов, с танкера, стоящего на рейде. Четыре человека, находившиеся на судне, заболели, у них повысилась температура. 19 октября к танкеру был направлен спасательный катер. Сотрудники ПСО доставили заболевших на берег и передали сотрудникам скорой помощи. …
|
20 октября 2017, 02:18
|
Словно спичка: Легендарная деревянная Башня Гете сгорела во Франкфурте-на-Майне
В немецком Франкфурте-на-Майне сгорело легендарное строение - 43-метровая деревянная Башня Гете. По информации германских агентств, эта смотровая площадка считалась одним из наиболее известных сооружений города. При этом она была в числе самых высоких деревянных башен страны.
|
12 октября 2017, 10:06
|
Сызранка испугалась за дочь и вызвала спасателей
Неприятный для жительницы Сызрани инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу, с 6 на 7 октября. Специалистов городской Аварийно-спасательной службы она вызвала к себе домой на улицу Губкина, 1Б. Как передает КТВ-ЛУЧ, сызранка около полуночи вернулась домой с …
|
9 октября 2017, 10:00
|
«Опять все в дыму»: под Тольятти загорелись поля
|
28 сентября 2017, 10:07
|
Из Самарского театра оперы и балеты эвакуировали людей
|
28 сентября 2017, 03:31
|
В Самарской области 80-летний рыбак застрял ночью в грязи
|
25 сентября 2017, 10:26
|
В блогах: в Тольятти было трудно дышать
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" 21 сентября пожаловались, что на улицах Автограда снова было трудно дышать. За городом, в районе Хрящевского шоссе, разбушевались пожары на полях. Ветер северного направления сейчас сносит едкую гарь в сторону жилых кварталов Автозаводского района. …
|
22 сентября 2017, 05:29
|
Мужчина и женщина погибли после столкновения легковушки и грузовика в Сергиевском районе
Вчера, 2 сентября, в 17:42, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об автоварии, произошедшей на 8 км обводной дороги села Сергиевск, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на ГУ МЧС по Самарской области.
Прибывшие на место происшествия …
|
3 сентября 2017, 01:03
|
В Тольятти ветер сорвал крышу с торгово-офисного центра: повреждено 10 машин
|
20 июня 2017, 11:32
|
В историческом центре Самары горела кровля частного дома
|
23 мая 2014, 11:20
|
В Тольятти на "пятнадцатую" упал кусок кровли (ФОТО)
Вчера, 24 апреля, в Автограде припаркованную рядом с домом на Рябиновом бульваре машину разбило металлическим листом, упавшим с крыши, сообщается в социальных сетях. Багажник «пятнадцатой» полностью смят.<br /> По непроверенной информации, при падении куска кровли чудом не пострадали очевидцы происшествия. Одна из …
|
25 апреля 2014, 03:36