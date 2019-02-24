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В Сызрани рыбаки начали выбрасывать свой улов из-за странных наростов на рыбе
Очередные подозрительные рыбины выловили на днях в Волге сызранские рыбаки, передает «Маленькая Сызрань». Фотографии не внушающих доверия судаков выложили в паблике «Рыбалка в Сызрани - Syzran Fishing».
Рыбак - автор снимков - интересуется, что это может быть …
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16 февраля 2019, 03:48
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В Самарской области нарушителей-рыболовов оштрафовали на 1,5 млн рублей
Сотрудники Самарского управления Росрыболовства начали выписывать первые штрафы за незаконный вылов рыбы по действующим с середины ноября увеличенным тарифам. Они выросли десятикратно, а итоговая сумма теперь не зависит ни от веса, ни от размера биоресурсов.
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5 декабря 2018, 10:25
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В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг
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31 октября 2018, 02:23
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Сызранец поймал на удочку метровую щуку
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29 октября 2018, 11:19
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