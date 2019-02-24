В Самарской области нарушителей-рыболовов оштрафовали на 1,5 млн рублей Сотрудники Самарского управления Росрыболовства начали выписывать первые штрафы за незаконный вылов рыбы по действующим с середины ноября увеличенным тарифам. Они выросли десятикратно, а итоговая сумма теперь не зависит ни от веса, ни от размера биоресурсов. … Инспектор Самарского управления Росрыболовства достаёт из