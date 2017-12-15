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«Сибур Тольятти» не удалось оспорить недоимку по налогам

«Сибур Тольятти» не удалось оспорить недоимку по налогам

Компании «Сибур Тольятти» не удалось через суд оспорить недоимку по налогам. По подсчетам региональной инспекции ФНС, химики недоплатили почти 42 млн. рублей налога на прибыль. Это выяснилось в ходе так называемой камеральной проверки уточненной декларации. Специалисты службы обратили внимание на 

15 декабря 2017, 06:02
В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова

В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова

В Самаре Куйбышевский районный суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова. Перед служителями Фемиды предстали исполнитель Денис Ковергин и Радик Хайретдинову, который согласно материалам уголовного дела, причастен к незаконному обороту оружия.  Напомним, бизнесмен был найден мертвым на своем катере на 

14 декабря 2017, 04:32
Рыбаков во Флориде судят за то, что привязали акулу к лодке и протащили на скорости

Рыбаков во Флориде судят за то, что привязали акулу к лодке и протащили на скорости

На размещенных в Сети кадрах было видно, как трое американцев издеваются над акулой. В течение короткого времени ролик стал вирусным, с ним познакомились множество пользователей, а рыбаки теперь предстанут перед служителями Фемиды.
Расследование весьма нетипичного дела начато во Флориде. Уже 

13 декабря 2017, 03:02
«Самарский метрополитен» не смог оспорить предписание Ростехнадзора

«Самарский метрополитен» не смог оспорить предписание Ростехнадзора

Цементная пыль, поврежденные стены, течь масла и неработающая автоматика. МП «Самарский метрополитен» не удалось через суд оспорить предписание Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, который по итогам проверки 2016 года предъявил муниципальному предприятию сразу 42 претензии. Как говорится в решении арбитражного суда Самарской 

12 декабря 2017, 07:03
Самара: ФАС уличила управление капстроительства в нарушении закона

Самара: ФАС уличила управление капстроительства в нарушении закона

Федеральная антимонопольная служба уличила областное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в нарушении закона о контрактной системе. При проведении тендера на строительство поликлиники за 40 миллионов рублей в самарском микрорайоне Южный Город организация установила в документации к аукциону такие требования к 

28 ноября 2017, 10:10
Самара: Дмитрий Азаров прокомментировал заявление ФАС

Самара: Дмитрий Азаров прокомментировал заявление ФАС

Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову "о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства". Примерно месяц назад глава региона, выступая публично, обратил внимание на ситуацию с незначительным объемом местных продуктов на полках 

15 ноября 2017, 03:57
В Самарское УФАС пожаловались на РЖД

В Самарское УФАС пожаловались на РЖД

Управление ФАС по Самарской области возбудило в отношении филиала ОАО «РЖД» Куйбышевской железной дороги дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства. Поводом послужило обращение компании «ВолгаУралТранс», которая является собственником железнодорожных путей необщего пользования, примыкающих к станциям Безымянка, Кряж, Жигулевское Море, 

8 ноября 2017, 06:01
Антимонопольщики заявили о риске роста цен на лекарства из-за новой системы учета

Антимонопольщики заявили о риске роста цен на лекарства из-за новой системы учета

В РФ с января жизненно необходимые медицинские препараты могут подняться в цене по причине неэффективной работы информационного реестра лекарств и новой схемы госзакупок медикаментов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ФАС.
Как отмечают в Федеральной антимонопольной службе, с нового 

1 ноября 2017, 02:24
В Самаре оштрафовали экс-директора «Медсимвола»

В Самаре оштрафовали экс-директора «Медсимвола»

Бывший директор компании «Медсимвол» выплатил штраф в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в среду в управлении Федеральной Антимонопольной Службы по Самарской области. Ведомство признало экс-руководителя виновным в нарушении Закона о защите конкуренции - он, по данным ФАС, заключил 

30 августа 2017, 04:29
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