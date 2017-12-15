В Москве Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы, которая ранее уличила самарские фирмы «Фарм СКД» и «Новофарм» в картельном сговоре и затем оштрафовала их на 90 млн рублей. По версии ФАС, два общества создали видимость конкуренции при проведении аукционов на поставку лекарств для медучреждений на сумму свыше 400 млн рублей.
Бизнесмены из Самары приняли участие почти в 500 аукционах на поставку лекарственных препаратов, медизделий, средств дезинфекции и лечебного питания в пяти регионах страны. Все торги завершились с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта и при отсутствии конкуренции. Региональным бюджету был нанесен ущерб в десятки миллионов рублей.
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