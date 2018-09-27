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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки

В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки

Двое подростков из Самары забрались на огромную высоту, чтобы сделать красивые селфи с риском для жизни. Они поднялись на американские горки в парке Дружбы. Аттракцион давно не работает, но любителей эффектных кадров это не смутило. Очевидец - видеоблоггер Евгений Щекин 
27 сентября 2018, 11:32
В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

Из-за строительства Фрунзенского моста в Самаре с 06:00 1 октября до 24:00 31 августа 2019 года будет перекрыто движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре города.

Ограничение коснется участка улицы Крупской от Степана Разина до Фрунзе, улицу Фрунзе 
27 сентября 2018, 11:11
Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Поименный состав нового кабинета министров может быть сформирован через несколько недель, после того как глава региона рассмотрит всех кандидатов на этот пост, в том числе и от самых разных политических партий. Ранее Дмитрий Азаров говорил о кадровом голоде и о 
27 сентября 2018, 10:24
В Самаре стартовала прививочная кампания

В Самаре стартовала прививочная кампания

В Самарской области началась прививочная кампания. Вакцинируют от гриппа всех желающих, начиная с полугодовалых младенцев и заканчивая гражданами преклонного возраста. Главное, чтобы организм не был ослаблен каким-либо заболеванием, поэтому перед инъекцией пациентов осматривает терапевт. Для тех, кто прикреплен к медучреждению, 
27 сентября 2018, 10:13
В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета

В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета

В самарском «Курумоче» может открыться новый магазин беспошлинной торговли. Воздушная гавань вошла в список аэропортов с расширенной торговой зоной. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин, пишет «Самарское обозрение». Всего в списке 43 аэропорта России. Сейчас в «Курумоче» работает зона 
27 сентября 2018, 09:58
Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде на восьми стационарных постах 
25 сентября 2018, 03:32
Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска

Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска

В среду, 5 сентября, на маршруты до Новокуйбышевска снова вышли вечерние автобусы. Напомним, что на прошлой неделе жители Новокуйбышевска возмутились отменой поздних автобусов № 128 из Самары, ведь для многих студентов и сотрудников самарских компаний это был единственный способ добраться 
6 сентября 2018, 11:35
Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные  озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, 
31 августа 2018, 04:29
Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Выяснилось, почему очистка малых рек в Сызрани стала проблемой. По словам заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Максима Шаго, непонятно, куда складывать грунт. Он причислен к категории 4-го класса опасности, но для него нет полигона. Таким образом, 
28 августа 2018, 09:01
Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»

Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»

Начальника исправительной колонии Новокуйбышевска Андрея Гурьянова вводят в зал Самарского районного суда. Внешне он спокоен, однако лицо на камеры показывать не хочет. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным при получении взятки в размере 300 тысяч рублей от отца одного из 
24 августа 2018, 11:19
В Тольятти директора организации, загрязнившей почву, оштрафовали на 110 тысяч рублей

В Тольятти директора организации, загрязнившей почву, оштрафовали на 110 тысяч рублей

Перед судом в Тольятти предстал директор ООО «Константа». Мужчина подозревался в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды.

Во время расследования и суда выяснилось, что он производил бензин из компонентов нефтепродуктов. Подозреваемый допустил попадание 
17 августа 2018, 11:23
Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка

Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка

Жуткая история произошла на днях в Новокуйбышевске. Семейная пара поссорилась из-за пола будущего ребенка. Как сообщает паблик «ЧП. Самарская область», отец семейства очень хотел сына. Да и его мать хотела понянчить именно внука. Однако выяснилось, что в семье родится 
6 августа 2018, 11:52
В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений

В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений

На днях суд города Новокуйбышевск вынес приговор местному 42-летнему жителю Юрию В., который зверски расправился со своей 29-летней супругой в новогоднюю ночь.
 
Как доказали следователи, в ночь с 31 декабря на 1 января, находясь в квартире одного из домов 
22 июля 2018, 03:58
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