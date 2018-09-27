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В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки
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27 сентября 2018, 11:32
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В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре
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27 сентября 2018, 11:11
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Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков
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27 сентября 2018, 10:24
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В Самаре стартовала прививочная кампания
В Самарской области началась прививочная кампания. Вакцинируют от гриппа всех желающих, начиная с полугодовалых младенцев и заканчивая гражданами преклонного возраста. Главное, чтобы организм не был ослаблен каким-либо заболеванием, поэтому перед инъекцией пациентов осматривает терапевт. Для тех, кто прикреплен к медучреждению, …
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27 сентября 2018, 10:13
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В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета
В самарском «Курумоче» может открыться новый магазин беспошлинной торговли. Воздушная гавань вошла в список аэропортов с расширенной торговой зоной. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин, пишет «Самарское обозрение». Всего в списке 43 аэропорта России. Сейчас в «Курумоче» работает зона …
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27 сентября 2018, 09:58
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Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти
В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде на восьми стационарных постах …
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25 сентября 2018, 03:32
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Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска
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6 сентября 2018, 11:35
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Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера
Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, …
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31 августа 2018, 04:29
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Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани
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28 августа 2018, 09:01
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Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»
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24 августа 2018, 11:19
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В Тольятти директора организации, загрязнившей почву, оштрафовали на 110 тысяч рублей
Перед судом в Тольятти предстал директор ООО «Константа». Мужчина подозревался в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды.
Во время расследования и суда выяснилось, что он производил бензин из компонентов нефтепродуктов. Подозреваемый допустил попадание …
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17 августа 2018, 11:23
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Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка
Жуткая история произошла на днях в Новокуйбышевске. Семейная пара поссорилась из-за пола будущего ребенка. Как сообщает паблик «ЧП. Самарская область», отец семейства очень хотел сына. Да и его мать хотела понянчить именно внука. Однако выяснилось, что в семье родится …
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6 августа 2018, 11:52
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В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений
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22 июля 2018, 03:58