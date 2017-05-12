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Материалы по теме:

Будущие самарские медики получали зачеты за деньги

Будущие самарские медики получали зачеты за деньги

В суд Ленинского района Самары передали дело Людмилы Уксусовой - доцента кафедры общей и клинической патологии Самарского государственного медицинского университета. Согласно материалам дела, в январе этого года студент дал ей 15 тысяч рублей. Взамен учительница допустила его к экзамену, несмотря 

10 мая 2017, 08:42
В России подорожают лекарства

В России подорожают лекарства

Самые доступные по цене лекарства, входящие в список жизненно необходимых, вырастут в цене примерно на 15%. Это может случиться уже в начале 2018-го, когда правительство одобрит новый порядок ценообразования в данной сфере.
Расценки, по всей видимости, будут  устанавливать в соответствии 

10 мая 2017, 05:41
«Халява» от Минздрава: СМИ узнали о судьбе проекта бесплатных лекарств для всех россиян

«Халява» от Минздрава: СМИ узнали о судьбе проекта бесплатных лекарств для всех россиян

Как сообщают «Известия», лекарства, отпускаемые в аптеках по врачебному рецепту, могут оказаться бесплатными не только для представителей льготных категорий граждан. Минздрав анализирует соответствующую инициативу и продумывает новую систему обеспечения населения препаратами.
В частности, сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы. Параллельно 

5 мая 2017, 11:11
Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. В Самаре работают 46 бригад врачей, которые каждый день спасают жизни горожан. При этом, нередко они сами рискуют своим здоровьем, сталкиваясь с враждебно настроенными пациентами и их родственниками.
Здесь не знают 

28 апреля 2017, 06:10
Ученые: Пересадка глаз станет возможной через 10 лет

Ученые: Пересадка глаз станет возможной через 10 лет

В ближайшие 10 лет медики смогут проводить операции по пересадке глаз. Они станут единственным спасением для тех, кто потерял способность видеть после полученных травм или различных заболеваний. Об этом заявили ученые из Университета Питтсбурга.
В настоящее время ведутся опыты на 

25 ноября 2016, 09:41
В Ставрополе женщина умерла после отключения электричества в операционной

В Ставрополе женщина умерла после отключения электричества в операционной

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства беспрецедентного происшествия. Эта информация стала достоянием гласности благодаря местным СМИ. Региональные журналисты сообщали, что 30 мая во время проведения длительной операции в Ставропольской клинической больнице была приостановлена подача электроэнергии и обесточены медицинские приборы, задействованные 

10 июня 2016, 04:24
В Германии пройдет первая в мире операция по пересадке человеческой головы

В Германии пройдет первая в мире операция по пересадке человеческой головы

Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо намерен осуществить первую в мире операцию по пересадке головы. Ученый поведал мировой общественности, что она будет сделана в Германии. О подробностях уникальной операции сообщило издание Daily Star.

Нейрохирург не раскрывает на данный момент точную дату. Однако, при 

8 июня 2016, 09:26
Самарские медики помогли провести уникальную операцию по пересадке легкого

Самарские медики помогли провести уникальную операцию по пересадке легкого

Уникальную операцию провели российские трансплантологи. Изъятое в Самаре донорское легкое пересажено пациентке в Москве. Межрегиональная трансплантация органа проведена в России впервые.

Врачи одной из больниц столицы губернии констатировали гибель головного мозга пациента, который потенциально может стать донором. Для пересадки подходит далеко 

1 июня 2016, 06:32
Самарскому пациенту впервые сделали экстренную пересадку сердца

Самарскому пациенту впервые сделали экстренную пересадку сердца

Впервые жителю нашего региона, который находился в тяжелейшем состоянии, пересадили сердце. Раньше у таких пациентов дни были сочтены. 
Самарцу Александру Кастерину всего 26 лет. Пневмония с осложнениями привела к ярко выраженной сердечной недостаточности. Орган увеличился в размерах. Молодой человек буквально держался 
6 мая 2015, 10:01
В Британии хирурги впервые в истории пересадили мертвое сердце

В Британии хирурги впервые в истории пересадили мертвое сердце

В клинике Папворт в Британии врачи впервые в мире пересадили мертвое сердце.
Орган был изъят у мертвого донора, но после операции сердце вновь заработало. Пациент, получивший новое сердце, проходит курс реабилитации и находится дома со своими родными, сообщают СМИ. 
27 марта 2015, 12:58
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