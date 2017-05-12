Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо намерен осуществить первую в мире операцию по пересадке головы. Ученый поведал мировой общественности, что она будет сделана в Германии. О подробностях уникальной операции сообщило издание Daily Star.

Нейрохирург не раскрывает на данный момент точную дату. Однако, при …