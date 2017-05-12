Выжил, что называется, чудом. Музыканту самарской филармонии экстренно пересадили сердце. Причем врачи смогли найти орган и подготовить пациента к трансплантации всего за сутки. Это рекордный срок. Обычно все растягивается на месяцы. Но в этом случае промедление стоило бы пациенту жизни.
Романтическая история, которая могла бы лечь в основу книжного романа. Максим и Татьяна познакомились, работая в самарской филармонии. Она скрипачка симфонического оркестра, он играет на трубе. Собирались пожениться. Но неожиданно у музыканта диагностировали опасную сердечную патологию - медицинским языком "дилатационную кардиомиопатию". При этом заболевании развивается сердечная недостаточность, нарушается ритм и проводимость этого органа, высок риск смерти. Состояние Максима резко ухудшилось. Возникла необходимость в срочной пересадке сердца.
Координатором спасательной операции выступил Центр трансплантации органов и тканей СамГМУ. Подходящее донорское сердце нашлось в Москве. Счет шел на часы. Везти туда пациента самолетом было нельзя - сердце могло остановиться в воздухе. Пришлось ехать на реанимобиле. Больше тысячи километров преодолели за 12 часов. Притом что обычно дорога из Самары в столицу, если не останавливаться, занимает 16-17 часов.
Александр Решетов, зав. отделением экстренной и плановой консультативной помощи СОКБ им. Середавина:
- Ему во время транспортировки оказывалась вазопрессорная поддержка. Выехали за пределы города где-то около 21-го часа, в районе 9-ти часов утра уже были в институте имени Шумакова.
Еще через три дня в груди Максима забилось новое сердце. Трансплантация была сделана за счет федеральных средств. Квота на одного пациента составляет 1 млн 200 тысяч рублей. Когда молодой человек после операции открыл глаза, рядом была Татьяна. На днях они собираются подавать заявление в ЗАГС.
Максим Горшков, артист Самарской государственной филармонии, пациент Клиник СамГМУ:
- Ощущение такое, что заново родился, можно так сказать. Конечно, присутствует сейчас усталость, организм еще не пришел в норму. Но восприятие мира - как будто ничего не происходило.
Татьяна Разимович, невеста Максима Горшкова:
- Я счастлива, что он пережил такую операцию серьезную. И что сейчас мы находимся вместе. Он уже приходит потихонечку в себя. И мы возвращаемся к привычной повседневной жизни.
Борис Яремин, главный трансплантолог Самарской области:
- Это важная ситуация не только для российской трансплантации, но и для мировой. Потому что в такие короткие сроки человека подготовить и успешно трансплантировать очень тяжело. И то, что это стало возможным, это огромный успех для российской трансплантации. Она начинает становиться индустрией. Видом помощи, который доступен любому больному в приемлемые сроки.
А уже в 2018 году пересадку сердца планируют делать и в Самарской области. К этому практически все готово.
Борис Яремин, главный трансплантолог Самарской области:
- Ряд организационных мероприятий провести, дообучить людей, кое-что дооснастить. Ничего особенного. Есть такие пациенты, которых невозможно довезти до Москвы, где все-таки этого времени не хватает. Их, конечно, надо оперировать в Самаре.
Ежегодно в Самарской области в пересадке сердца нуждаются около 80 больных. Сейчас же в регионе проживают 16 человек с донорским органом в груди. В том числе один ребенок.