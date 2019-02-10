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5-месячный малыш пострадал в ДТП под Сызранью
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10 февраля 2019, 06:46
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«Новый челендж что ли?» Самарец с разбега врезался в автобус и упал
Вчера, 8 февраля, поздно вечером самарец с разбега ударился о лобовую часть автобуса, когда тот ехал по проезжей части. Видео странного происшествия выложили в паблике «ДТП-163 Самара» под названием «Новый челлендж в Самаре?»
На записи видно, как мужчину …
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9 февраля 2019, 03:06
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Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре
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8 февраля 2019, 04:37
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В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик
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8 февраля 2019, 02:52
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