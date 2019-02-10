5-месячный малыш пострадал в ДТП под Сызранью Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 34-летние родители и ребенок, которому исполнилось всего 5 месяцев, выехали из Сызрани в Тольятти рано утром в пятницу, 8 февраля. За рулем Hyundai Solaris находился отец. Отъехав около 8 километров от Сызрани перед …