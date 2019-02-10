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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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5-месячный малыш пострадал в ДТП под Сызранью

5-месячный малыш пострадал в ДТП под Сызранью

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 34-летние родители и ребенок, которому исполнилось всего 5 месяцев, выехали из Сызрани в Тольятти рано утром в пятницу, 8 февраля. За рулем Hyundai Solaris находился отец. Отъехав около 8 километров от Сызрани перед 

10 февраля 2019, 06:46
«Новый челендж что ли?» Самарец с разбега врезался в автобус и упал

«Новый челендж что ли?» Самарец с разбега врезался в автобус и упал

Вчера, 8 февраля, поздно вечером самарец с разбега ударился о лобовую часть автобуса, когда тот ехал по проезжей части. Видео странного происшествия выложили в паблике «ДТП-163 Самара» под названием «Новый челлендж в Самаре?»

На записи видно, как мужчину 
9 февраля 2019, 03:06
Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Стали известны подробности аварии, которая произошла накануне, 7 февраля, в районе Постникова оврага в Самаре. В 14:10 28-летний водитель иномарки Chevrolet ехал по Ново-Садовой в сторону улицы Новомайской. По информации полицейских, в какой-то момент автомобилист не смог обеспечить контроль за 
8 февраля 2019, 04:37
В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В четверг, 7 февраля, в Самарской области произошло столкновение легковушки и грузовика. В 19:20 в условиях снегопада 44-летний водитель «Лада Ларгус» ехал со стороны областной столицы в направлении Москвы. Он не сумел справиться с управлением, и его машина врезалась в 
8 февраля 2019, 02:52
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