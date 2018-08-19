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Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти
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16 августа 2018, 01:43
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15 пожарных тушили горящий баннер в ТЦ в Тольятти
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15 августа 2018, 10:04
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В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация
Во вторник, 14 августа, к зданию торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» на площади Кирова приехали машины оперативных служб областной столицы. В 19:21 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. Когда пожарные обследовали ТРК, признаков возгорания не нашли. Никакой опасности не было, и …
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15 августа 2018, 08:53
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Частная баня сгорела ночью в Октябрьске
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13 августа 2018, 10:51