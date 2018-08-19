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15 пожарных тушили горящий баннер в ТЦ в Тольятти

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В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация

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Частная баня сгорела ночью в Октябрьске

Частная баня сгорела ночью в Октябрьске

В ночь на понедельник, 13 августа, в 04:41 в Октябрьске произошёл пожар. На улице Волжской на площади 60 квадратных метров горела частная баня. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на месте событий работали шесть пожарных, которые использовали две единицы техники. 
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