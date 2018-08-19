15 пожарных тушили горящий баннер в ТЦ в Тольятти … Во вторник, 14 августа, в Тольятти произошел пожар в торговом центре «ВЦМ» на улице Горького. Сигнал поступил в экстренные службы в 18:31. Когда пожарные приехали на место событий, оказалось, что горит баннер на перегородке на площади в 10 квадратных метров.