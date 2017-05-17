В Автограде на мужчину завели административное дело после размещения в соцсети «ВКонтакте» материалов экстремистской направленности. Об этом информирует облпрокуратура.
Как установили представители надзорного ведомства, 33-летний сотрудник местного производственного предприятия на своей странице «ВКонтакте» разместил аудиозаписи, «содержащие пропаганду исключительности и превосходства человека по признаку его национальной принадлежности, а также возбуждающие расовую и национальную рознь». Сейчас это дело находится на рассмотрении в суде.
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Новый фармацевтический завод в Тольятти получил лицензию и начнет работать уже в этом году. Сейчас на предприятии, которое является "дочкой" жигулевского "Озона" и построено на территории экономической зоны, идут пуско-наладочные работы. Иностранцы отстраивают свое оборудование.
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В Тольятти таксист «шести девяток» сбил двух пешеходов на Юбилейной
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Как пишут «Происшествия Тольятти», примерно в 3:45 49-летний водитель на «Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Ленинского …
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Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru
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16 мая 2017, 12:37
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В Тольятти ночью таксист сбил мужчину и женщину
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В Кентском государственном университете установили, что любовь к соцсетям может быть заложена у человека на генетическом уровне. Об этом исследователи рассказали на конференции Международной ассоциации коммуникаций в Сан-Диего.
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3 мая 2017, 01:29
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Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут платить за музыку
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28 апреля 2017, 02:15
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Сергей Шнуров запишет альбом детских песен
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27 апреля 2017, 09:12
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В Самарской области разоблачили группировку экстремистов
Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя области, подозреваемого в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, в 2014 году он создал группировку футбольных фанатов «с целью совершения преступлений экстремисткой направленности». В банду входило не менее десяти человек.
В сообщении ведомства …
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26 апреля 2017, 10:22
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В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи
Накануне в социальных сетях появились снимки из столицы Башкирии, которые тут же спровоцировали волну обсуждений. На фотографиях изображена компания детей, забравшихся на крышу многоэтажки ради эффектного селфи.
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24 апреля 2017, 03:29
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В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана
Приволжский окружной военный суд приговорил Бахтиёрбека Холматова к лишению свободы с содержанием в колонии строгого режима на девять лет.
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20 марта 2017, 04:45
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Рэпер Птаха оштрафован судом по делу об экстремизме на 200 тыс. рублей
Пресненский суд столицы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) на 200 000 рублей за экстремизм на концерте. Информацию об этом распространили российские издания.
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16 марта 2017, 05:23
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20 неизвестных песен Майкла Джексона хранит на компьютере звукорежиссер певца
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24 июля 2015, 02:58
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7 июля 2015, 03:26