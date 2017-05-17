Британские ученые раскрыли секрет популярности группы The Beatles Одной из причин огромной популярности всемирно известной группы исследователи назвали тексты песен, в которых очень часто говорится о погоде. Учеными были изучены тексты более 300 произведений «Битлз». В 48-ми из них (что равно 16%) есть упоминание о погоде. Один из …