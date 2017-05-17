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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Лицензия на здоровье: новый фармацевтический завод в Тольятти заработает уже в этом году

Лицензия на здоровье: новый фармацевтический завод в Тольятти заработает уже в этом году

Новый фармацевтический завод в Тольятти получил лицензию и начнет работать уже в этом году. Сейчас на предприятии, которое является "дочкой" жигулевского "Озона" и построено на территории экономической зоны, идут пуско-наладочные работы. Иностранцы отстраивают свое оборудование.
Планируется, что "Озон Фарм" будет 

17 мая 2017, 02:59
В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста

В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста

Тольяттинские правоохранители устанавливают детали аварии, в результате которой пострадал мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Обводном шоссе.
По сведениям сотрудников Госавтоинспекции, 47-летний водитель ГАЗ-2834FM ехал со стороны Поволжского шоссе по направлению к Новозаводской. При развороте на зеленый сигнал светофора он не 

17 мая 2017, 02:35
Два года строгого режима: тольяттинский студент попытался стать «игиловцем»

Два года строгого режима: тольяттинский студент попытался стать «игиловцем»

Приволжский окружной военный суд вынес приговор студенту из Тольятти. В Автоград он приехал в 2016 году из Таджикистана. После поступления в вуз молодой человек в сети Интернет вступил в сообщество, где общались люди, исповедующие радикальный ислам.
Администратор группы приобрел на 
16 мая 2017, 08:27
В Тольятти таксист «шести девяток» сбил двух пешеходов на Юбилейной

В Тольятти таксист «шести девяток» сбил двух пешеходов на Юбилейной

Сегодня, 16 мая, ночью в Автозаводском районе Автограда под колесами автомобиля пострадали два пешехода. Наезд допустил водитель такси «999 999».

Как пишут «Происшествия Тольятти», примерно в 3:45 49-летний водитель на «Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Ленинского 
16 мая 2017, 06:55
Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение об увеличении перечня лиц, против которых вводятся санкции. Текст соответствующего документа размещен на официальном портале.
Указ вводит в действие решение СНБО Украины от 28 апреля. В числе юрлиц, против которых будут работать санкции, - 

16 мая 2017, 12:37
В Тольятти ночью таксист сбил мужчину и женщину

В Тольятти ночью таксист сбил мужчину и женщину

В четвертом часу утра в Автограде, по предварительной информации, таксист сбил мужчину и женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова.
На место прибыли врачи скорой, которые оказали на месте пострадавшим первую помощь. Далее обоих доставили в стационар. 

16 мая 2017, 11:03
Исследование: Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне

Исследование: Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне

В Кентском государственном университете установили, что любовь к соцсетям может быть заложена у человека на генетическом уровне. Об этом исследователи рассказали на конференции Международной ассоциации коммуникаций в Сан-Диего.
В процессе многочисленных экспериментов ученые проанализировали экологические и генетические факторы, которые влияют 

3 мая 2017, 01:29
Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут платить за музыку

Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут платить за музыку

Подписка на платную музыку вводится с сегодняшнего дня в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом информируют представители отечественной компании Mail.ru Group, владеющей этими социальными сетями.
Подписка будет стоить 149 рублей в месяц. Оплату можно производить банковской картой. Новшество относится к 

28 апреля 2017, 02:15
Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

Известный музыкант Сергей Шнуров поделился планами о подготовке альбома с детскими песнями. Лидер группы «Ленинград» говорит, что уже давно задумал студийный альбом с композициями для детской аудитории.
Напомним, эпатажный исполнитель в 2016 году вынес на суд зрителей композицию для передачи 

27 апреля 2017, 09:12
В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя области, подозреваемого в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, в 2014 году он создал группировку футбольных фанатов «с целью совершения преступлений экстремисткой направленности». В банду входило не менее десяти человек.

В сообщении ведомства 

26 апреля 2017, 10:22
В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

Накануне в социальных сетях появились снимки из столицы Башкирии, которые тут же спровоцировали волну обсуждений. На фотографиях изображена компания детей, забравшихся на крышу многоэтажки ради эффектного селфи.
Свидетелями рискованной фотосессии оказались многие жители близлежащих домов. Одна женщина увидела детей из 

24 апреля 2017, 03:29
В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

Приволжский окружной военный суд приговорил Бахтиёрбека Холматова к лишению свободы с содержанием в колонии строгого режима на девять лет.
Сейчас именно в Самаре рассматриваются уголовные дела подобной направленности, возбужденные в сорока регионах страны. Холматов был задержан сотрудниками ФСБ в республике 

20 марта 2017, 04:45
Рэпер Птаха оштрафован судом по делу об экстремизме на 200 тыс. рублей

Рэпер Птаха оштрафован судом по делу об экстремизме на 200 тыс. рублей

Пресненский суд столицы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) на 200 000 рублей за экстремизм на концерте. Информацию об этом распространили российские издания.
Как отмечается, коллеги Птахи из группы «Центр» были задержаны представителями силовых структур. Задержание осуществлялось при содействии активистов движения 

16 марта 2017, 05:23
20 неизвестных песен Майкла Джексона хранит на компьютере звукорежиссер певца

20 неизвестных песен Майкла Джексона хранит на компьютере звукорежиссер певца

Майкл Дарэм Принс, работавший звукорежиссером у певца с 1995 года, рассказал, что у него на ПК есть два десятка песен Джексона, которые нигде не издавались. Композиции незавершенные, у Принса нет права ни озвучить их названия, ни сделать доступными для прослушивания. 
24 июля 2015, 02:58
Британские ученые раскрыли секрет популярности группы The Beatles

Британские ученые раскрыли секрет популярности группы The Beatles

Одной из причин огромной популярности всемирно известной группы исследователи назвали тексты песен, в которых очень часто говорится о погоде. Учеными были изучены тексты более 300 произведений «Битлз». В 48-ми из них (что равно 16%) есть упоминание о погоде.  Один из 
7 июля 2015, 03:26
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