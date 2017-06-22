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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Самарец продавал гражданство РФ за 160 тысяч рублей

Самарец продавал гражданство РФ за 160 тысяч рублей

В Самаре направлено в суд уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Подозреваемый – безработный, ранее не судимый 45-летний мужчина. Силовики задержали его в апреле. Это произошло сразу после того, как мигрант, проживающий в Самаре по временной регистрации, передал подозреваемому 160 

22 июня 2017, 10:15
Водитель

Водитель "скорой", зарубивший свою возлюбленную топором, отправится за решетку

Самарский областной суд вынес приговор 41-летнему Сергею Молеву. По версии следствия, в октябре прошлого года он зарубил свою возлюбленную торопом во время внезапно возникшей ссоры. Свидетелем преступления стал 15-летний сын погибшей. О том, что юноша находится в квартире подсудимый не 
21 июня 2017, 09:16
Квартирный вопрос подвел: на главу Нефтегорского района завели уголовное дело

Квартирный вопрос подвел: на главу Нефтегорского района завели уголовное дело

Скандал в Нефтегорском районе. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье "получение взятки" в отношении нынешнего главы района Владимира Корнева. По версии следствия, в 2010 году подозреваемый, который на тот момент был заместителем главы, получил взятку в виде квартиры 

20 июня 2017, 07:06

"Нас приходили грабить или убивать?"

Сегодня в Самарском гарнизонном военном суде показания дал начальник отрадненской полиции Дмитрий Вашуркин. Во время кровавой бойни он дважды терял сознание, но, несмотря на это, помнит всё до мельчайших подробностей. Трагедия произошла в ночь на 11 декабря прошлого года в 

20 июня 2017, 05:47
В селе Лопатино женщина убила кухонным ножом сожителя и спрятала тело в погребе

В селе Лопатино женщина убила кухонным ножом сожителя и спрятала тело в погребе

В полицию поступило сообщение, что в одном из домов в селе Лопатино Красноярского района обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.
 
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции совместно с представителями Следственного комитета выяснили обстоятельства трагедии.
 
По версии следователей, в 
17 июня 2017, 12:31
В Самаре парень проткнул возлюбленную шампуром

В Самаре парень проткнул возлюбленную шампуром

В одну из самарских больниц была госпитализирована девушка, которую пытались зарезать шампуром. Она была ранена в область груди. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 26-летнего мужчину. По данным силовиков, подозреваемый и его жертва были близки. Во время отдыха во 

16 июня 2017, 11:10
Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей

Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей

Трагедия произошла в квартире многоэтажки по улице Тополиная в Тольятти. По данным следствия, гражданка Малицкая разругалась со знакомой и начала ее душить. В результате сжатия шеи сломала подъязычную кость. Потерпевшая попала в больницу, где и умерла.
Свидетелями преступления были дети 

15 июня 2017, 06:06
В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого

В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого

Следственный комитет региона предъявил обвинения в убийстве четверым жителям Волжского района, в том числе двум 17-летним парням. По оперативным данным, в мае этого года мужчины попали в ДТП на трассе неподалеку от кладбища поселка Рощинский. Военнослужащий, проезжавший на своей машине 

15 июня 2017, 04:56
Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

"ТЕРРА" подготовила обзор самых популярных новостей на сайте во вторник, 28 марта.
 
Появилась информация о перекрытии новых участках на Московском шоссе. Подробности - по ссылке
 
Строительство нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому к стадиону ЧМ-2018 будут ходить трамваи, сняли на 
28 марта 2017, 09:41
В Тольятти киллеры расстреляли мужчину на улице

В Тольятти киллеры расстреляли мужчину на улице

Полицейские ищут двух киллеров, которые стреляли в члена неверовской ОПГ Владимира Сафронова. Это произошло 24 марта в Тольятти у дома № 41 на улице Свердлова. Пули попали в область головы и туловища. Мужчине удалось выжить благодаря своевременному оказанию медпомощи. Сейчас 

28 марта 2017, 12:51
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