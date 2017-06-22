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Самарец продавал гражданство РФ за 160 тысяч рублей
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22 июня 2017, 10:15
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Водитель "скорой", зарубивший свою возлюбленную топором, отправится за решетку
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21 июня 2017, 09:16
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Квартирный вопрос подвел: на главу Нефтегорского района завели уголовное дело
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20 июня 2017, 07:06
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"Нас приходили грабить или убивать?"
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20 июня 2017, 05:47
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В селе Лопатино женщина убила кухонным ножом сожителя и спрятала тело в погребе
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17 июня 2017, 12:31
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В Самаре парень проткнул возлюбленную шампуром
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16 июня 2017, 11:10
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Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей
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15 июня 2017, 06:06
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В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого
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15 июня 2017, 04:56
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Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти
"ТЕРРА" подготовила обзор самых популярных новостей на сайте во вторник, 28 марта.
Появилась информация о перекрытии новых участках на Московском шоссе. Подробности - по ссылке.
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28 марта 2017, 09:41
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В Тольятти киллеры расстреляли мужчину на улице
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28 марта 2017, 12:51