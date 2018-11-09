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Материалы по теме:

Самарец не смог отметить юбилей супруги за границей из-за долгов за «коммуналку»

Самарец не смог отметить юбилей супруги за границей из-за долгов за «коммуналку»

Драматическая история произошла недавно в Самарской области: жителя региона не пустили на юбилей супруги из-за долгов за «коммуналку». Мужчина не заплатил вовремя 394 тысячи рублей за газ, тепло и электроэнергию. Исполнительное производство о взыскании задолженности по платежам завели в Кинельском 
9 ноября 2018, 12:04
В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую

В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую

Стало известно,  что 9 ноября в областной столице перекрыли дорогу на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в районе дома № 72 по Алма-Атинской. Сейчас там ведутся земляные работы — на водоводе зафиксировали утечку. Напомним, что данный участок открыли буквально на 
9 ноября 2018, 11:47
В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. 
9 ноября 2018, 11:25
Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Октябрь стал для АвтоВАЗа рекордным месяцем по объему продаж. В прошедшем месяце было реализовано 32 тысячи автомобилей LADA, что почти на 12 процентов больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта. Всего за 10 месяцев текущего года в России было 
9 ноября 2018, 11:02
В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей

В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей

В четверг, 8 ноября, в Самаре представители УФСБ России задержали четырех сотрудников уголовного розыска. По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, силовиков взяли с поличным при получении взятки в 600 тысяч рублей. 

- Деньги (первый 
8 ноября 2018, 10:17
Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

В дежурную часть отдела полиции в Тольятти пожаловались жители дома, расположенного на улице 50 Октября. Они рассказали, что из соседней квартиры распространяется ужасный запах. По этому адресу выехала оперативно-следственная группа.

Когда полицейские вскрыли дверь квартиры, то в помещении нашли 
8 ноября 2018, 04:45
В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона

В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона

В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что 
8 ноября 2018, 10:55
Житель Чапаевска забил приятеля насмерть из-за бутылки водки

Житель Чапаевска забил приятеля насмерть из-за бутылки водки

В Самарской области суд вынес приговор мужчине, который убил приятеля из-за бутылки водки. По версии следствия, преступление произошло в июне в одном из скверов Чапаевска. Двое мужчин распивали алкогольные напитки и внезапно поссорились, потому что у них пропала бутылка водки. 
8 ноября 2018, 10:34
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