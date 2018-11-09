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Самарец не смог отметить юбилей супруги за границей из-за долгов за «коммуналку»
Драматическая история произошла недавно в Самарской области: жителя региона не пустили на юбилей супруги из-за долгов за «коммуналку». Мужчина не заплатил вовремя 394 тысячи рублей за газ, тепло и электроэнергию. Исполнительное производство о взыскании задолженности по платежам завели в Кинельском …
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9 ноября 2018, 12:04
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В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую
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9 ноября 2018, 11:47
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В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту
В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. …
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9 ноября 2018, 11:25
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Продажи автомобилей LADA бьют рекорды
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9 ноября 2018, 11:02
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В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей
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8 ноября 2018, 10:17
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Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху
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8 ноября 2018, 04:45
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В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона
В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что …
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8 ноября 2018, 10:55
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Житель Чапаевска забил приятеля насмерть из-за бутылки водки
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8 ноября 2018, 10:34