Объявлены номинанты на премию «Золотая малина — 2017» В США объявлены номинанты на премию за худшие достижения в киноискусстве «Золотая малина». В этот раз организаторы отошли от знакомого всем формата, и наряду с кинофильмами уделили внимание политическим лентам.

Среди претендентов на «Золотую малину» сразу в трех номинациях фигурирует …