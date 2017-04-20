Сразу два театра Самарской области стали лауреатами национальной премии «Золотая маска». В номинации «Лучшая роль второго плана» победил актер академического театра драмы им. М.Горького Владимир Гальченко, сыгравший князя Серпуховского в спектакле «История лошади».
А в номинации «Лучшая работа художника по костюмам в драме» победила Елена Соловьева, создавшая костюмы для постановки «Корабль дураков» новокуйбышевского театра «Грань».
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В Самаре стартует церемония награждения премии «Блогер года 2016»
Буквально в эти минуты стартует Шестая ежегодная церемония награждения региональной премии «Блогер года», учрежденной телерадиокомпанией «ТЕРРА». Это самое ожидаемое событие самарской блогосферы.
За главный приз боролись 56 юзеров из губернской столицы, а также Тольятти, Сызрани, Отрадного, Чапаевска и других городов области. …
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31 марта 2017, 06:07
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В Самаре назвали лучший спектакль года
В самарском Доме актера прошло награждение премией «Самарская театральная муза - 2016». Награду «Лучший спектакль» присудили новокуйбышевскому театру «Грань» за постановку «Король Лир». Премьера состоялась в декабре. В копилке «Грани» спецприз за лучший актерский ансамбль, также награды получили молодые артисты …
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28 марта 2017, 11:14
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В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача
Сызранский блогер Александр Сивак обратился к властям области с просьбой подтвердить или опровергнуть "гуляющий по городу слух, что главврач местной ЦГБ получил в 2017 году довольно увесистую премию в размере 800 тысяч рублей". "Обсуждая эту новость с коллегами, я …
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24 марта 2017, 04:03
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Самарский театр «Пластилиновый дождь» пробился на «Минуту славы»
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5 марта 2017, 04:19
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Театры Самарской области получат 10 млн рублей
Самарская область получит 10 миллионов рублей на поддержку деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч, говорится в постановлении правительства России. Согласно документу, средства адресованы новокуйбышевскому театру-студии «Грань» и сызранскому драматическому театру имени Алексея Толстого.
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3 февраля 2017, 11:17
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Объявлены номинанты на премию «Золотая малина — 2017»
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24 января 2017, 02:19
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В Самарском драмеатре покажут новую версию "Амадеуса"
В эти выходные в Самарском театре драмы состоится премьера восстановленного спектакля "Амадеус". Накануне постановку в новой редакции представили зрителям на закрытом предпоказе. В основе сюжета, пережившего второе рождение - драматическая история взаимоотношений двух композиторов, Моцарта и Сальери. Впервые пьесу Питера …
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13 января 2017, 08:55
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«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке
Наиболее популярными российскими актерами за последние 15 лет признаны Константин Хабенский, Алексей Чадов и Оксана Акиньшина. Об этом говорит анализ базы данных портала «Кинопоиск», осуществленный компанией «Яндекс».
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12 января 2017, 01:42
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Том Харди набьет тату в честь Ди Каприо из-за проигранного спора
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7 декабря 2016, 03:06
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Суд отложил рассмотрение дела о насилии в семье Джонни Деппа
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17 июня 2016, 02:49
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На «Премии Муз-ТВ» Данилу Козловского приняли за охранника
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11 июня 2016, 04:24
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Спектакль самарского театра оперы и балеты открыл фестиваль "Золотая Маска"
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5 февраля 2016, 07:48
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Самарская «Пиковая дама» откроет 22-й фестиваль «Золотая Маска»
Сегодня в Москве стартует 22-й фестиваль «Золотая Маска». Открыть театральный форум выпала честь Самарскому театру оперы и балета постановкой «Пиковая дама». Первый фестивальный спектакль пройдет в четверг, 4 февраля, на площадке музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.
Отметим, что бороться …
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4 февраля 2016, 02:50
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"Золотая маска" обновила состав экспертной комиссии
После длительного конфликта между разными представителями театрального сообщества было принято решение: судить конкурс Национальной театральной премии будут новые люди. Драматический театр и театр кукол оценивать будут экспертные советы, куда вошли Елена Ковальская и Андрей Пронин. Объявление об этом появилось на официальном …
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27 октября 2015, 11:16