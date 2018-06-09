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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю

Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю

Транспортная дирекция ЧМ-2018 по футболу утвердила меню для вагонов-ресторанов поездов, в которых обладатели так называемого «паспорта болельщика», смогут проехать бесплатно. В него вошли популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, паста. Для иностранных фанатов, которые захотят познакомиться с русской кухней, 

9 июня 2018, 09:03
Вопрос о высоте стены на пл. Славы решат после ЧМ-2018

Вопрос о высоте стены на пл. Славы решат после ЧМ-2018

В Самаре вопрос о снижении стены на площади Славы будет рассматриваться после проведения ЧМ-2018 по футболу, сообщило правительство Самарской области. Напомним, 18 марта, в день выборов президента России, жители Самары решали судьбу скандального мемориала на избирательных участках. Однако референдум зафиксировал 

8 июня 2018, 04:40
В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 общественный транспорт будет ходить до 2:00, для него в районе железнодорожного вокзала появится выделенная полоса. Об этом было заявлено в Самарской губернской думе на круглом столе, посвященном обеспечению безопасности на дорогах региона. Напомним, ЧМ-2018 пройдет 

7 июня 2018, 04:35
Владимир Кухлевский стал главным тренером «Крыльев Советов - 2»

Владимир Кухлевский стал главным тренером «Крыльев Советов - 2»

У футбольной команды «Крылья Советов - 2» появился новый главный тренер. Им стал Владимир Кухлевский. Он сменил на этом посту Владимира Казакова, который покинул структуру клуба.

Владимир Кухлевский ранее работал в Центре подготовки футболистов «КС», а также с дублирующим и основным 

7 июня 2018, 03:06
Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Региональные власти решили смягчить ограничения на въезд в Самару грузовиков массой более 3,5 тонны во время чемпионата мира по футболу. Сейчас рассматривается вариант, при котором они будут действовать только в дни проведения футбольных поединков и накануне. Об этом заявил заместитель 
7 июня 2018, 02:42
Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Футболист Иван Таранов покинул  клуб «Крылья Советов». Он защищал цвета волжан в течение последних 10 лет и стал для самарцев одним из символов команды. Перед уходом Иван попрощался со своими поклонниками.

«Это футбол. Понимал, что когда-то произойдет момент прощания с "Крыльями" 

6 июня 2018, 03:10
«Крылья Советов» ищут игрока на позицию Дмитрия Ятченко

«Крылья Советов» ищут игрока на позицию Дмитрия Ятченко

Руководство «Крыльев Советов» ищет игрока, который сможет выступать на позиции футболиста Дмитрия Ятченко. Об этом на встрече представителей селекционного отдела футбольного клуба "Крылья Советов" с самарскими болельщиками рассказал спортивный директор Зураб Циклаури.

«Что касается Дмитрия Ятченко, то мы обозначили ему, что 

6 июня 2018, 02:12
Циклаури подтвердил уход Таранова из ФК «Крылья Советов»

Циклаури подтвердил уход Таранова из ФК «Крылья Советов»

В Самаре футбольный клуб «Крылья Советов» покинет один из ветеранов действующего состава и бывший капитан «основы» Иван Таранов. Эту информацию подтвердил спортивный директор самарской команды Зураб Циклаури, передает пресс-служба «КС». Таранов играл в амплуа защитника, в «Крыльях» он уже десять 

6 июня 2018, 12:40
11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня в Самарскую область прибудет футбольная сборная Швейцарии. Самолет с игроками на борту приземлится в аэропорту «Курумоч». После этого команда отправится на свою базу, отель «Лада Ресорт» в Тольятти.

На 12 июня у подопечных Владимира Петковича запланирована открытая тренировка. 15 

28 мая 2018, 01:13
Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов 

21 мая 2018, 04:28
До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре

До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре

Во время ЧМ-2018 Самару могут посетить до 1500 болельщиков из Швейцарии. Об этом стало известно в рамках визита делегации горной страны в регион.

"Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что сборная Швейцарии дойдет до четвертьфинала. В этом случае Самару могут посетить 

13 апреля 2018, 09:27
В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет

В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет

Археологи сообщили об очередной интересной находке. На дне озера Грайфензее на севере Швейцарии был обнаружен ботинок, возраст которого составляет около 5 тысяч лет.

Как сообщает ТАСС, древний артефакт изготовлен из лыка. Длинна ботинка, который очень напоминает лапоть, составляет 
27 марта 2018, 11:56
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