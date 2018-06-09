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Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю
Транспортная дирекция ЧМ-2018 по футболу утвердила меню для вагонов-ресторанов поездов, в которых обладатели так называемого «паспорта болельщика», смогут проехать бесплатно. В него вошли популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, паста. Для иностранных фанатов, которые захотят познакомиться с русской кухней, …
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9 июня 2018, 09:03
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Вопрос о высоте стены на пл. Славы решат после ЧМ-2018
В Самаре вопрос о снижении стены на площади Славы будет рассматриваться после проведения ЧМ-2018 по футболу, сообщило правительство Самарской области. Напомним, 18 марта, в день выборов президента России, жители Самары решали судьбу скандального мемориала на избирательных участках. Однако референдум зафиксировал …
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8 июня 2018, 04:40
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В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре
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7 июня 2018, 04:35
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Владимир Кухлевский стал главным тренером «Крыльев Советов - 2»
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7 июня 2018, 03:06
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Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018
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7 июня 2018, 02:42
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Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»
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6 июня 2018, 03:10
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«Крылья Советов» ищут игрока на позицию Дмитрия Ятченко
Руководство «Крыльев Советов» ищет игрока, который сможет выступать на позиции футболиста Дмитрия Ятченко. Об этом на встрече представителей селекционного отдела футбольного клуба "Крылья Советов" с самарскими болельщиками рассказал спортивный директор Зураб Циклаури.
«Что касается Дмитрия Ятченко, то мы обозначили ему, что …
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6 июня 2018, 02:12
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Циклаури подтвердил уход Таранова из ФК «Крылья Советов»
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6 июня 2018, 12:40
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11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область
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28 мая 2018, 01:13
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Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область
Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов …
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21 мая 2018, 04:28
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До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре
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13 апреля 2018, 09:27
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В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет
Археологи сообщили об очередной интересной находке. На дне озера Грайфензее на севере Швейцарии был обнаружен ботинок, возраст которого составляет около 5 тысяч лет.
Как сообщает ТАСС, древний артефакт изготовлен из лыка. Длинна ботинка, который очень напоминает лапоть, составляет …
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27 марта 2018, 11:56