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«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.
В среду днем, …
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14 ноября 2018, 11:42
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Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов
Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна …
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14 ноября 2018, 11:25
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В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»
Во вторник, 13 ноября, произошла крупная авария на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной в Самаре. Водитель ВАЗ-2107 ехал по Ново-Вокзальной со стороны Ново-Садовой. При повороте налево с Ново-Вокзальной на Московское шоссе он не предоставил преимущество водителю грузовика КАМАЗ, который двигался …
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14 ноября 2018, 11:10
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Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства
Самарский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил домашний арест начальнице службы капстроительства Крыма Светлане Моравской. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ходатайство об избрании меры пресечения направят на новое рассмотрение, пишет tass.ru. Сейчас срок содержания подозреваемой под стражей продлили …
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14 ноября 2018, 10:28
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В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе
В Самаре выставили на продажу редкие новозеландские монеты с изображением актеров легендарного советского киносериала о Шерлоке Холмсе. Оказывается, в 2007 году в Новой Зеландии выпустили для собственного владения - Островов Кука серию из четырёх серебряных монет, посвящённых кинокартине, снятой на …
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14 ноября 2018, 09:37
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Антигламур, гаражи и свалки: в Сызрани сняли пародию на песню Димы Билана
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6 ноября 2018, 11:58
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Дима Билан стал жертвой политической провокации в Лондоне
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2 апреля 2015, 01:13
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В Лондоне на юбилейном концерте «Евровидения» освистали Диму Билана
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1 апреля 2015, 11:42