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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.

В среду днем, 
14 ноября 2018, 11:42
Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна 
14 ноября 2018, 11:25
В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

Во вторник, 13 ноября, произошла крупная авария на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной в Самаре. Водитель ВАЗ-2107 ехал по Ново-Вокзальной со стороны Ново-Садовой. При повороте налево с Ново-Вокзальной на Московское шоссе он не предоставил преимущество водителю грузовика КАМАЗ, который двигался 
14 ноября 2018, 11:10
Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства

Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства

Самарский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил домашний арест начальнице службы капстроительства Крыма Светлане Моравской. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ходатайство об избрании меры пресечения направят на новое рассмотрение, пишет tass.ru. Сейчас срок содержания подозреваемой под стражей продлили 
14 ноября 2018, 10:28
В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе

В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе

В Самаре выставили на продажу редкие новозеландские монеты с изображением актеров легендарного советского киносериала о Шерлоке Холмсе. Оказывается, в 2007 году в Новой Зеландии выпустили для собственного владения - Островов Кука серию из четырёх серебряных монет, посвящённых кинокартине, снятой на 
14 ноября 2018, 09:37
Антигламур, гаражи и свалки: в Сызрани сняли пародию на песню Димы Билана

Антигламур, гаражи и свалки: в Сызрани сняли пародию на песню Димы Билана

Творческая группа из Сызрани под названием The Sprut решила пошутить над поп-певцом Димой Биланом. Умельцы сняли и выложили в сеть клип-пародию на песню «Держи». Ролик они приурочили к концерту исполнителя, который должен состояться в городе 14 ноября.

Группа решила 
6 ноября 2018, 11:58
Дима Билан стал жертвой политической провокации в Лондоне

Дима Билан стал жертвой политической провокации в Лондоне

Певец прибыл в столицу Соединенного Королевства на торжество, приуроченное к 60-летию музыкального конкурса "Евровидение". Как известно, Билан стал его победителем в 2008 году. По сценарию, россиянин должен был исполнить хиты Belive и Never Let You Go перед многотысячной аудиторией. После 
2 апреля 2015, 01:13
В Лондоне на юбилейном концерте «Евровидения» освистали Диму Билана

В Лондоне на юбилейном концерте «Евровидения» освистали Диму Билана

По случаю юбилейного года конкурса песни «Евровидение» в Лондоне состоялся концерт. Приглашенным гостем от нашей страны оказался победитель конкурса 2008 года Дима Билан.
Однако публика встретила певца свистом. Такая реакция началась еще в момент представления страны ведущими. В такую же 
1 апреля 2015, 11:42
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