В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому, находившийся рядом с Дворцом спорта ЦСК ВВС. Монумент на днях разобрали и увезли на хранение. Это сделано по причине запланированной реконструкции спортивного комплекса.
Некоторое время назад говорилось о возможном переносе памятника через дорогу, к многоэтажкам на Молодогвардейской. Однако впоследствии этот вариант был отклонен.
На место памятник возвратят по окончании реконструкции.
Как известно, на месте старого дворца появится более современный. С тремя ледовыми площадками, хореографическим и универсальным залами. Работы должны закончиться к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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