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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Самарский вокзал начнут разбирать

Самарский вокзал начнут разбирать

На самарском железнодорожном вокзале за 43 миллиона рублей отремонтируют платформу №3. Информация появилась на сайте госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется модернизацией объекта, объявила компания «РЖДстрой». Согласно материалам аукциона, более 36 млн рублей из общей суммы будет потрачено на 

28 апреля 2017, 03:00
В Самаре уберут памятник Чапаеву

В Самаре уберут памятник Чапаеву

Памятник Чапаеву на площади перед самарским драмтеатром в этом году планируют демонтировать. Скульптурную композицию уберут с постамента и отправят на реставрацию. Также предполагается разобрать плиты под постаментом. Сроки уточняются, чиновники ждут решения финансового вопроса.

Напомним, скульптуру создали архитектор Иосиф 
26 апреля 2017, 04:14
На реконструкции Струковского сада сэкономят 70 миллионов

На реконструкции Струковского сада сэкономят 70 миллионов

Реконструкция самарского Струковского сада обойдется в 227 млн рублей. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться монтажом лестниц, ограждения, бордюра и подпорных стенок, устройством систем освещения и автополива, малых архитектурных форм, выполнить 

18 апреля 2017, 03:55
750 тысяч за идеи: новый открытый конкурс на проект памятника в Самаре

750 тысяч за идеи: новый открытый конкурс на проект памятника в Самаре

Мэрия Самары объявила открытый конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника создателям ракетно-космической техники.

Монумент должен представлять многофигурную композицию, включающую образы таких деятелей, как Сергей Королев, Валентин Глушко, Дмитрий Козлов, Ростислав Зеленев, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов и Виктор Лукачев. Победителям выплатят 

17 апреля 2017, 04:42
В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»

В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»

Здание Фабрики-кухни в Самаре начали разбирать. Фотографии появились в социальной сети.

«В настоящий момент идёт разбор конструкций Фабрики-кухни - памятника архитектуры федерального значения 1930-1932 гг. постройки, арх. Е.Н. Максимова. Частично разобрана кровля «серпа», а также переходы-галереи из «молота», - 
13 апреля 2017, 12:55
Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева

Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева

В 2017 году традиционную осеннюю сельхозярмарку на площади Куйбышева в Самаре перенесут в другое место, сообщает мэрия. Такая необходимость возникла в связи с масштабной реконструкцией площади, которая стартует в мае и продлится до декабря. В настоящее время в гордепартаменте потребительского 

12 апреля 2017, 06:17
Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Движение по тоннелям на Московском шоссе в Самаре запустят 1 сентября 2017 года. Эта информация была озвучена на заседании комитета по строительству в Самарской губернской думе во вторник, 11 апреля, передает 63.ru. Готовность тоннелей на пересечении с проспектом Кирова 
11 апреля 2017, 03:01
В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову

В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову

Жителей Тольятти попросили скинуться на памятник легендарному тренеру Цыгурову. С таким объявлением к горожанам обратился хоккейный клуб "Лада", пишут в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Тольятти и Челябинска Геннадий Цыгуров скончался еще 14 декабря 
5 апреля 2017, 05:40
В Самаре появится памятник баяну

В Самаре появится памятник баяну

Новый памятник предложили установить в Самаре. Известный самарский баянист и депутат губдумы Сергей Войтенко предлагает создать памятник баяну, передает «Волга-Ньюс».

Осенью в городе состоится благотворительный концерт с участием лучших самарских баянистов, на котором пройдет сбор средств на изготовление 
3 апреля 2017, 03:37
В Самаре демонтируют незаконные киоски около вокзала и автостанции «Аврора»

В Самаре демонтируют незаконные киоски около вокзала и автостанции «Аврора»

В Самаре демонтируют незаконные киоски, которые располагаются около железнодорожного вокзала и автостанции «Аврора». Такие меры будут предприняты в рамках благоустройства гостевых маршрутов кЧМ-2018, сообщает мэрия. Ларьки, установленные легально, чиновники пообещали облагородить. Напомним, борьба с киосками в Самаре стартовала почти 4 

13 марта 2017, 05:29
В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды

В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды

С самарских деревьев наконец-то начали снимать гирлянды, которые были развешены еще перед новым годом, в декабре 2016-го. Как пишет Прогород, это те самые светящиеся ленты, которыми было недовольно руководство области. Однако городским чиновникам «шары» очень понравились – и, несмотря на 
8 марта 2017, 04:43
Самарец прослушал песни Высоцкого 18 тысяч раз

Самарец прослушал песни Высоцкого 18 тысяч раз

В Самаре живет поклонник Владимира Высоцкого, который за год прослушал песни барда 18 тысяч раз. Об уникальном рекордсмене сообщила компания "Яндекс". Поисковик посчитал, какие треки, альбомы и исполнители были самыми популярными среди пользователей из Самарской области в уходящем году. Фанат 

14 декабря 2016, 12:15
В Сургуте демонтировали незаконно установленный бюст Сталина

В Сургуте демонтировали незаконно установленный бюст Сталина

Демонтаж незаконно установленного бюста Сталина был произведен по распоряжению властей Сургута утром 6 октября. Администрация города намерена взыскать потраченные на эту процедуру денежные средства с лиц, установивших памятник.  Правда,  пока эти лица неизвестны.
Бюст Иосифу Сталину был установлен в Сургуте 

6 октября 2016, 05:23
Последние стихи Высоцкого ушли с аукциона за €200 тысяч

Последние стихи Высоцкого ушли с аукциона за €200 тысяч

Последнее стихотворение легендарного поэта, исполнителя песен и актера Владимира Высоцкого досталось супруге совладельца небоскреба «Высоцкий», екатеринбургского бизнесмена Андрея Гавриловского. Именно Марина Гавриловская назвала максимальную цену на торгах аукционного дома Drouot во французской столице.
Стихотворение, написанное Высоцким за полтора месяца до 
26 ноября 2015, 11:01
Марина Влади объяснила намерение продать с молотка личные вещи Владимира Высоцкого

Марина Влади объяснила намерение продать с молотка личные вещи Владимира Высоцкого

Как уже отмечал ряд СМИ, парижским аукционным домом «Друо» опубликован анонс предстоящего мероприятия. Предположительно 24-25 ноября к торгам будут предложены личные вещи российского поэта, актера и барда Владимира Семеновича Высоцкого. И хотя полный перечень вещей еще не готов, уже известно, 
13 октября 2015, 03:11
Вдова Высоцкого Марина Влади продаст его вещи с аукциона

Вдова Высоцкого Марина Влади продаст его вещи с аукциона

Речь идет о двух лотах. Попасть в чью-то частную коллекцию могут посмертная маска легендарного поэта и его последнее стихотворение, написанное летом 1980-го. Стоимость маски, по оценкам специалистов, может составлять до 50 тысяч евро, а стихотворения – от 10 до 15 
12 октября 2015, 10:56
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