Российский интернет-гигант «Яндекс» открыл первый коммерческий офис в Самаре. Его специалисты будут помогать региональным предпринимателям грамотно использовать рекламные инструменты.
По данным компании, рынок рекламы в самарской области сейчас переживает рост. Активнее всего рекламу размещают организации, которые работают в сфере финансов. В этой сфере рост составил 75%. На 49% вырос объём рекламы, связанной с IT и телекомом. Растёт и доля пользователей, которые ищут в интернете разнообразные товары и услуги.
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Фирму наказали за рассылку назойливой рекламы на телефоны в Самаре
В самарское управление Федеральной антимонопольной службы обратился местный житель. Он пожаловался на назойливую рекламу. Ему на телефон приходили СМС-сообщения с приглашением на цирковое представление.
Потенциальному клиенту рассылка пришлась не по вкусу, так как он не давал согласия на то, чтобы ему …
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10 июля 2018, 03:50
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С фасадов торговых центров Самары исчезла реклама
В Самаре с фасадов торговых центров убирают рекламу. Баннеры уже исчезли с ТЦ «Вавилон», ТЦ «Айсберг», ТЦ «Старт», ТЦ «Мост», ТЦ «Аквариум», ТЦ «Караван», ТЦ «Триумф», частично демонтировано несколько рекламных конструкций торгово-офисного центра «Кубатура». Напомним, в преддверии ЧМ-2018 в Самаре …
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11 мая 2018, 10:46
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В Госдуме предлагают запретить рекламу лекарств на телевидении и радио
На рассмотрение депутатов Госдумы внесены поправки в закон «О рекламе». Они предполагают полный запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио.
По мнению авторов поправок, они помогут сохранить здоровье жителей страны. Парламентарии считают, что очень часто россияне становятся жертвами …
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25 января 2018, 12:50
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Житель Самары пожаловался в ФАС на рекламу сети «Горилка»
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29 декабря 2017, 09:06
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В Самаре с «Яндекса» теперь можно проверить, где едет нужный автобус
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18 декабря 2017, 02:42
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Самара заняла 8-е место в рейтинге "Яндекса"
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8 ноября 2017, 07:09
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«Яндекс» назвал самые популярные запросы о российских городах
Как информируют российские агентства со ссылкой на недавнее исследование компании, если в Северной столице пользователей Сети более других интересуют достопримечательности, то наиболее популярный запрос о Москве относится к поиску места трудоустройства.
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8 ноября 2017, 11:14
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Ленина, Школьная, Молодежная: Самара заняла последнее место по уникальности названий улиц
Самара заняла последнее место среди городов России по уникальности названия улиц. Исследование опубликовала компания «Яндекс». Согласно данным поисковика, в Самаре только 17 процентов улиц имеют уникальные названия - такие, которых в стране больше нигде нет. Уникальными в Самаре являются, например, …
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4 октября 2017, 07:05