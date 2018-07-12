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Фирму наказали за рассылку назойливой рекламы на телефоны в Самаре

Фирму наказали за рассылку назойливой рекламы на телефоны в Самаре

В самарское управление Федеральной антимонопольной службы обратился местный житель. Он пожаловался на назойливую рекламу. Ему на телефон приходили СМС-сообщения с приглашением на цирковое представление.

Потенциальному клиенту рассылка пришлась не по вкусу, так как он не давал согласия на то, чтобы ему 

10 июля 2018, 03:50
С фасадов торговых центров Самары исчезла реклама

С фасадов торговых центров Самары исчезла реклама

В Самаре с фасадов торговых центров убирают рекламу. Баннеры уже исчезли с ТЦ «Вавилон», ТЦ «Айсберг», ТЦ «Старт», ТЦ «Мост», ТЦ «Аквариум», ТЦ «Караван», ТЦ «Триумф», частично демонтировано несколько рекламных конструкций торгово-офисного центра «Кубатура». Напомним, в преддверии ЧМ-2018 в Самаре 

11 мая 2018, 10:46
В Госдуме предлагают запретить рекламу лекарств на телевидении и радио

В Госдуме предлагают запретить рекламу лекарств на телевидении и радио

На рассмотрение депутатов Госдумы внесены поправки в закон «О рекламе». Они предполагают полный запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио.

По мнению авторов поправок, они помогут сохранить здоровье жителей страны. Парламентарии считают, что очень часто россияне становятся жертвами 
25 января 2018, 12:50
Житель Самары пожаловался в ФАС на рекламу сети «Горилка»

Житель Самары пожаловался в ФАС на рекламу сети «Горилка»

Управление ФАС по Самарской области уличило компанию «Акцизная сеть» - оператора сети алкогольных магазинов «Горилка» - в нарушении закона «О рекламе». Поводом для возбуждения дела послужило обращение жителя Самары, который рассказал, что прошлым летом в эфире одной из радиостанций водочники 

29 декабря 2017, 09:06
В Самаре с «Яндекса» теперь можно проверить, где едет нужный автобус

В Самаре с «Яндекса» теперь можно проверить, где едет нужный автобус

В Самаре с помощью приложения «Яндекс. Транспорт» теперь можно проверить, где едет нужный автобус, или другие виды городского общественного транспорта - трамваи и троллейбусы. Сведения передает ООО «ЦДС». Это 83 маршрута: 13 троллейбусных, 22 трамвайных и 43 автобусных - почти 

18 декабря 2017, 02:42
Самара заняла 8-е место в рейтинге

Самара заняла 8-е место в рейтинге "Яндекса"

На основе запросов пользователей в поисковике «Яндекс» специалисты компании составили топ популярности российских мегаполисов. Всего в списке оказалось 50 крупнейших городов России. Самара оказалась на 8-м месте. Были изучены запросы с названиями городов, сделанные за 12 месяцев – с августа 

8 ноября 2017, 07:09
«Яндекс» назвал самые популярные запросы о российских городах

«Яндекс» назвал самые популярные запросы о российских городах

Как информируют российские агентства со ссылкой на недавнее исследование компании, если в Северной столице пользователей Сети более других интересуют достопримечательности, то наиболее популярный запрос о Москве относится к поиску места трудоустройства.
По абсолютному числу запросов в поисковике Москва находится на 

8 ноября 2017, 11:14
Ленина, Школьная, Молодежная: Самара заняла последнее место по уникальности названий улиц

Ленина, Школьная, Молодежная: Самара заняла последнее место по уникальности названий улиц

Самара заняла последнее место среди городов России по уникальности названия улиц. Исследование опубликовала компания «Яндекс». Согласно данным поисковика, в Самаре только 17 процентов улиц имеют уникальные названия - такие, которых в стране больше нигде нет. Уникальными в Самаре являются, например, 

4 октября 2017, 07:05
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