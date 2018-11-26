Форвард самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко стал новым голосом системы «Яндекс.Навигатор». Белорусский футболист записал 120 фраз, которые ведут водителей по маршруту. Голос Сергея Корниленко доступен в версиях приложения для всех мобильных устройств.
Стоит отметить, что навигатор уже обзавелся голосами многих знаменитостей. Фёдор Бондарчук, Баста, Вера Брежнева, Артем Дзюба и другие. Кроме того, приложение «говорит» голосами многих героев фантастических блокбастеров, например трансформера Оптимуса Прайма и темного джедая Дарта Вейдера.
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