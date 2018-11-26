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«Крылья Советов» проиграли «Краснодару» в Кубке России

«Крылья Советов» проиграли «Краснодару» в Кубке России

1 ноября самарские «Крылья Советов» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу принимали «Краснодар». Первый тайм встречи прошел без забитых мячей. Счет открыли волжане на 54-й минуте. После подачи с левого фланга Александр Соболев головой отправил мяч в сетку 

1 ноября 2018, 10:39
«Крылья Советов» определились с наказанием для Евгения Башкирова и Георгия Тигиева

«Крылья Советов» определились с наказанием для Евгения Башкирова и Георгия Тигиева

Директор по развитию футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Шикунов рассказал, какая мера взыскания ожидает полузащитника Георгия Тигиева и защитника Евгения Башкирова. Они будут подвергнуты финансовому наказанию, сообщает Спорт-Экспресс.

Напомним, футболисты были остановлены сотрудниками полиции в конце позапрошлой недели. 
22 октября 2018, 04:08
В Самаре проходит семинар для молодых футбольных тренеров

В Самаре проходит семинар для молодых футбольных тренеров

На стадионе «Металлург» проходит семинар для молодых самарских тренеров по футболу. Свыше 30 специалистов готовятся сдавать экзамен на категорию.
Своими соображениями о перспективах российских футболистов поделился  главный тренер ПФК «Крылья Советов» Миодраг Божович.

Подробности мероприятия -  в выпусках новостей 
22 октября 2018, 01:00
Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»

Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»

5 октября «Крыльям Советов» представили нового главного тренера. Как и сообщалось ранее, команду возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Именно ему и предстоит выводить команду на игру с московским «Динамо», которая намечена на 6 октября.

Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола. 

5 октября 2018, 04:35
Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Футбольная национальная лига подвела итоги прошедшего сезона. На общем собрании клубов был определен список лучших игроков. В него вошли сразу три футболиста «Крыльев Советов».

Вратарь Евгений Конюхов был признан лучшим голкипером. Из 37 проведенных матчей в 23 он отстоял «насухо». Также, 

23 мая 2018, 09:31
C возвращением в Премьер-лигу: «Крылья Советов» победили «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали себе выход из ФНЛ

C возвращением в Премьер-лигу: «Крылья Советов» победили «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали себе выход из ФНЛ

6 мая в рамках 37 тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» встречались с краснодарской «Кубанью». Игра стала вторым тестовым матчем на стадионе «Самара Арена» и проходила в присутствии более, чем 42 тысяч зрителей.

Первый тайм проходил практически под полным контролем волжан. «Крылья» 

6 мая 2018, 06:52
«Крылья Советов» хотят платить игрокам зарплату по курсу 45 рублей за доллар

«Крылья Советов» хотят платить игрокам зарплату по курсу 45 рублей за доллар

Руководство футбольного клуба «Крылья Советов» начинает вести с игроками переговоры о снижении контрактов. Это связано с тем, что суммы вознаграждения в них прописаны в долларах и евро, которые за полгода подорожали практически вдвое. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» 

29 января 2015, 04:10
Сергей Корниленко и Александр Амисулашвили покидают «Крылья Советов»

Сергей Корниленко и Александр Амисулашвили покидают «Крылья Советов»

Двое из наиболее высокооплачиваемых игроков самарского клуба «Крылья Советов» Сергей Корниленко и Александр Амисулашвили покидают команду. Об этом сообщил министр спорта Самарской области и председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин.

Ранее сообщалось, что самарская команда уже лишилась 
10 июня 2014, 01:28
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