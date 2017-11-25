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На трассе Самара-Бугуруслан фура снесла отбойник и повисла на нем, есть фото
Вчера, 21 мая, в Самарской области на трассе Самара–Бугуруслан, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузной фуры. Как передает портал 63.ru, в районе поселка Алексеевка грузовик снес отбойник и повис на нем. Информации о пострадавших нет.
ФОТО из
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22 мая 2016, 02:52
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Топ-новости: учеба во время карантина, здоровье и церковь, ДТП под Бугурусланом
В некоторых самарских школах возобновились занятия, несмотря на объявленный карантин. Директора учебных заведений вправе самостоятельно принимать подобные решения, основываясь на местной эпидемиологической обстановке. Подробности здесь.
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8 февраля 2016, 07:47
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Появилось фото ДТП под Бугурусланом: легковушка врезалась в бензовоз
В настоящее время сотрудниками полиции Бугурусланского района проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадало два человека. Предварительные данные правоохранителей таковы. Все произошло на 13-м километре автодороги Бугульма - Уральск в 11 часов 30 минут. Водитель 1984 года рождения, управляя …
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8 февраля 2016, 02:42
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Ипподром между Самарой и Тольятти в этом году не построят
Строительство ипподрома откладывается на неопределенный срок. Об этом на пресс-конференции в Самаре, посвященной итоговому годовому собранию акционеров "Газпрома", рассказал генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин.
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29 июня 2015, 04:53
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Польша, Венгрия и Словакия в 2014 году экспортировали на Украину 1,7 млрд куб. м газа
Такие данные содержатся в ответе руководства ОАО «Газпром» на депутатский запрос первого зампреда думского Комитета по промышленности, первого вице-президента СоюзМаш России Владимира Гутенева.
Напомним, в начале сентября 2014 года в письме к главе "Газпрома" парламентарий попросил предоставить имеющуюся в настоящее время …
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3 октября 2014, 04:53
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«Газпром» остановил экспорт газа на Украину
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17 июня 2014, 12:51
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«Газпром» предлагает китайским компаниям долю в проекте «Владивосток СПГ»
Партнерами «Газпрома» в проекте строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) во Владивостоке («Владивосток СПГ») могут стать китайские компании, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон переговоров, и подтвердил профильный федеральный чиновник. Переговоры находятся на самой начальной стадии, …
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20 мая 2014, 11:38
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В Самарской области отремонтируют магистральные газопроводы
Компания «Газпром Трансгаз Самара» планирует потратить более одного миллиарда рублей на капитальный ремонт своих магистралей. Большая часть - 647 миллионов рублей - пойдет на приведение в порядок изоляции и реконструкцию магистральных трубопроводов в Самарской области. Более 350 миллионов будет направлено …
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2 октября 2013, 10:10