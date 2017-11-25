«Газпром» в понедельник, впервые после газовой войны зимой 2009 г., прекратил поставки газа на Украину и объявил, что «Нафтогазу» для их возобновления нужно будет внести предоплату, отмечают "Ведомостей".

Повторение ситуации 2009 г. - последнее, чего хотят «Газпром» и Россия, уверен …