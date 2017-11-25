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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

На трассе Самара-Бугуруслан фура снесла отбойник и повисла на нем, есть фото

На трассе Самара-Бугуруслан фура снесла отбойник и повисла на нем, есть фото

Вчера, 21 мая, в Самарской области на трассе Самара–Бугуруслан, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузной фуры. Как передает портал 63.ru, в районе поселка Алексеевка грузовик снес отбойник и повис на нем. Информации о пострадавших нет.

ФОТО из 
22 мая 2016, 02:52
Топ-новости: учеба во время карантина, здоровье и церковь, ДТП под Бугурусланом

Топ-новости: учеба во время карантина, здоровье и церковь, ДТП под Бугурусланом

В некоторых самарских школах возобновились занятия, несмотря на объявленный карантин. Директора учебных заведений вправе самостоятельно принимать подобные решения, основываясь на местной эпидемиологической обстановке.  Подробности здесь.
 
Ученые нашли взаимосвязь между здоровьем и посещением церкви. О результатах масштабного исследования рассказали норвежские специалисты. 
8 февраля 2016, 07:47
Появилось фото ДТП под Бугурусланом: легковушка врезалась в бензовоз

Появилось фото ДТП под Бугурусланом: легковушка врезалась в бензовоз

В настоящее время сотрудниками полиции Бугурусланского района проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадало два человека. Предварительные данные правоохранителей таковы. Все произошло на 13-м километре автодороги Бугульма - Уральск в 11 часов 30 минут. Водитель 1984 года рождения, управляя 
8 февраля 2016, 02:42
Ипподром между Самарой и Тольятти в этом году не построят

Ипподром между Самарой и Тольятти в этом году не построят

Строительство ипподрома откладывается на неопределенный срок. Об этом на пресс-конференции в Самаре, посвященной итоговому годовому собранию акционеров "Газпрома", рассказал генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин. 
 
Причина отсрочки заключается в недостатке денежных средств, возникшем в результате высокой задолженности плательщиков. Основной 
29 июня 2015, 04:53
Польша, Венгрия и Словакия в 2014 году экспортировали на Украину 1,7 млрд куб. м газа

Польша, Венгрия и Словакия в 2014 году экспортировали на Украину 1,7 млрд куб. м газа

Такие данные содержатся в ответе руководства ОАО «Газпром» на депутатский запрос первого зампреда думского Комитета по промышленности, первого вице-президента СоюзМаш России Владимира Гутенева.

 

Напомним, в начале сентября 2014 года в письме к главе "Газпрома" парламентарий попросил предоставить имеющуюся в настоящее время 

3 октября 2014, 04:53
«Газпром» остановил экспорт газа на Украину

«Газпром» остановил экспорт газа на Украину

«Газпром» в понедельник, впервые после газовой войны зимой 2009 г., прекратил поставки газа на Украину и объявил, что «Нафтогазу» для их возобновления нужно будет внести предоплату, отмечают "Ведомостей".   

Повторение ситуации 2009 г. - последнее, чего хотят «Газпром» и Россия, уверен 

17 июня 2014, 12:51
«Газпром» предлагает китайским компаниям долю в проекте «Владивосток СПГ»

«Газпром» предлагает китайским компаниям долю в проекте «Владивосток СПГ»

Партнерами «Газпрома» в проекте строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) во Владивостоке («Владивосток СПГ») могут стать китайские компании, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон переговоров, и подтвердил профильный федеральный чиновник. Переговоры находятся на самой начальной стадии, 

20 мая 2014, 11:38
В Самарской области отремонтируют магистральные газопроводы

В Самарской области отремонтируют магистральные газопроводы

Компания «Газпром Трансгаз Самара» планирует потратить более одного миллиарда рублей на капитальный ремонт своих магистралей. Большая часть - 647 миллионов рублей - пойдет на приведение в порядок изоляции и реконструкцию магистральных трубопроводов в Самарской области. Более 350 миллионов будет направлено 

2 октября 2013, 10:10
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