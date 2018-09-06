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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»

В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»

На самарской набережной, на участке напротив Струковского сада установили скульптурную композицию «Клен» в честь легендарной песни ВИА «Синяя птица». 
 
«Торжественно откроем ее в субботу, 8 сентября, в Дни города вместе с музыкантами ВИА «Синяя птица», - написал в своем микроблоге 
6 сентября 2018, 10:38
ЗАГ: У нас была Великая эпоха…

ЗАГ: У нас была Великая эпоха…

Самарец Валерий Мокштадт рассказал о своем визите к Вадиму Николаевичу Пикулю, которого называют одним из последних живых вершителей Великой эпохи освоения космоса….

«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются 
6 сентября 2018, 10:05
В блогах: О #ПочтаРоссии пост

В блогах: О #ПочтаРоссии пост

Пользователь "Фейсбука" Павел Сергеев заинтересовался услугой "Бокс-сервис" "Почты России". Это когда почтальоны приходят в офис и забирают письма, которые нужно отправить.

"Дозвонился до нужного мне исполнителя, - пишет Сергеев. - Говорю: "Пришлите мне тарифы. Сколько раз в неделю отправлять 
6 сентября 2018, 09:23
Смертельное ДТП в Новокуйбышевске: «десятка» врезалась в световую опору

Смертельное ДТП в Новокуйбышевске: «десятка» врезалась в световую опору

В четверг, 6 сентября, в Новокуйбышевске произошла автокатастрофа. Водитель легковушки  ВАЗ-21102 ехал по улице Промышленности со стороны Энергетиков в направлении улицы Химиков.  Напротив дома № 13 по улице Промышленной он выдвинулся на правую обочину, где врезался в световую опору. От 
6 сентября 2018, 05:22
Самара попала в топ-5 городов самых популярных у болельщиков РПЛ

Самара попала в топ-5 городов самых популярных у болельщиков РПЛ

Аналитики изучили  посещаемость матчей по футболу 6 тура сезона-2018/2019 российской премьер-лиги. Они анализировали данные с  31 августа по 2 сентября и составили рейтинг городов, откуда родом команды-участницы турнира. 
 
Самым посещаемым матчем в этом туре стала  игра между питерским «Зенитом» и 
3 сентября 2018, 09:40
«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией

«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией

31 августа - последний день для подачи новых заявок игроков в клубах российской премьер-лиги. Накануне клуб «Крылья Советов» пополнил 20-летний защитник молодежной сборной Уругвая Аугусто Рохель. Контракт заключен на 4 года. Однако вплоть до нуля часов по московскому времени переходы 
1 сентября 2018, 08:56
«Крылья Советов» - «Анжи» 1:0

«Крылья Советов» - «Анжи» 1:0

На стадионе "Самара Арена" завершился матч 6-го тура российской футбольной премьер-лиги, в котором самарские "Крылья Советов" принимали махачкалинский "Анжи".
 
Обе команды перед матчем располагались на дне турнирной таблицы в зоне прямого вылета – "Крылья", имея четыре очка, идут на 

1 сентября 2018, 04:52
Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно

Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно

Болельщики «Анжи» смогут побывать на матче с «Крыльями Советов» бесплатно. Напомним, что игра состоится уже завтра, 1 сентября на стадионе «Самара Арена» в 15:00 по местному времени. 

Получить билеты фанаты  «Анжи»  смогут  за два часа до начала матча у  
31 августа 2018, 09:57
Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»

Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» подозревают в махинациях с трансфером Йоана Молло. Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА с жалобой на ситуацию, сложившуюся после перехода этого полузащитника в «Зенит». Как пишет издание butfootballclub, «Сент-Этьен» продал Молло в «Крылья» в августе 

17 января 2017, 12:05
«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»

«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»

Самарские «Крылья Советов» продали питерскому «Зениту» одного из своих самых кретивных игроков - французского полузащитника Йоана Молло.

По данным ТАСС, он обошелся сине-бело-голубым в 2,5 млн евро - именно такая сумма была прописана в контракте 27-летнего полузащитника с «Крыльями 
10 января 2017, 06:11
В Самаре утвержден основной состав ФК «Крылья Советов»

В Самаре утвержден основной состав ФК «Крылья Советов»

Любимец самарской публики, французский полузащитник Йоан Молло (на фото) проведет в «Крыльях Советов» ближайшие три года. Соглашение с хавбеком достигнуто на флажке трансферной кампании, которая для клубов Премьер-лиги завершилась 1 сентября. В прошлом сезоне 27-летний футболист играл в Самаре на 
1 сентября 2016, 04:23
Йоан Молло не будет играть за «Крылья Советов»

Йоан Молло не будет играть за «Крылья Советов»

Молло в «Крыльях» не будет. О судьбе иностранного футболиста поведал министр спорта Cамарской области Дмитрий Шляхтин. Стоимость игрока 1,2 миллиона евро. При этом «Краснодар» предлагал Йоану Молло контракт с годовой зарплатой в 1,5 миллиона Евро в год. При этом полузащитник 

3 августа 2016, 06:45
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