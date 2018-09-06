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В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»
На самарской набережной, на участке напротив Струковского сада установили скульптурную композицию «Клен» в честь легендарной песни ВИА «Синяя птица».
«Торжественно откроем ее в субботу, 8 сентября, в Дни города вместе с музыкантами ВИА «Синяя птица», - написал в своем микроблоге …
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6 сентября 2018, 10:38
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ЗАГ: У нас была Великая эпоха…
Самарец Валерий Мокштадт рассказал о своем визите к Вадиму Николаевичу Пикулю, которого называют одним из последних живых вершителей Великой эпохи освоения космоса….
«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются …
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6 сентября 2018, 10:05
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В блогах: О #ПочтаРоссии пост
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6 сентября 2018, 09:23
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Смертельное ДТП в Новокуйбышевске: «десятка» врезалась в световую опору
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6 сентября 2018, 05:22
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Самара попала в топ-5 городов самых популярных у болельщиков РПЛ
Аналитики изучили посещаемость матчей по футболу 6 тура сезона-2018/2019 российской премьер-лиги. Они анализировали данные с 31 августа по 2 сентября и составили рейтинг городов, откуда родом команды-участницы турнира.
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3 сентября 2018, 09:40
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«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией
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1 сентября 2018, 08:56
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«Крылья Советов» - «Анжи» 1:0
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1 сентября 2018, 04:52
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Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно
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31 августа 2018, 09:57
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Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»
Самарские «Крылья Советов» подозревают в махинациях с трансфером Йоана Молло. Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА с жалобой на ситуацию, сложившуюся после перехода этого полузащитника в «Зенит». Как пишет издание butfootballclub, «Сент-Этьен» продал Молло в «Крылья» в августе …
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17 января 2017, 12:05
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«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»
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10 января 2017, 06:11
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В Самаре утвержден основной состав ФК «Крылья Советов»
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1 сентября 2016, 04:23
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Йоан Молло не будет играть за «Крылья Советов»
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3 августа 2016, 06:45