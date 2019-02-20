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Двигатель для второй ступени самарской ракеты "Союз-2" прошел испытания на новом топливе нафтил
В России успешно завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А для второй ступени самарской ракеты "Союз-2", информирует Объединенная двигателестроительная корпорация. Агрегат работает на новом ракетном топливе нафтил. Его впервые использовали вместо керосина в ноябре 2017 года при старте "Союза-2" с Восточного, …
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20 февраля 2019, 09:47
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Тепло в Самарской области подорожает
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
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20 февраля 2019, 09:13
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Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?
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20 февраля 2019, 07:37
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В Самаре экс-полицейский, который попался на взятках щебнем, «брал» и канцелярскими товарами
В областной столице завели еще одно уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, который сейчас подозревается во взяточничестве. По версии следствия, с 2017-2018 года начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД России по Самаре не согласовывал проведение ремонта …
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20 февраля 2019, 04:53
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Самарские випы слушают Послание президента в Москве
В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступает с ежегодным, 25-м Посланием Федеральному собранию. В этом году его основной темой станет социально-экономическое положение граждан, улучшение качества жизни.
В зале находится представительная делегация от Самарской области: губернатор Самарской области …
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20 февраля 2019, 02:05
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В Самарской области будут судить банду киднепперов
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18 февраля 2019, 08:09
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В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы
В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное …
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18 февраля 2019, 03:58
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Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца
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18 февраля 2019, 10:26
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро
«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро операционной маржи, сообщает пресс-центр российского подразделения компании. Годом ранее этот показатель составлял 55 млн евро. Как отмечается в документе, такой результат был достигнут за счет нового этапа восстановления автозавода, роста …
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15 февраля 2019, 07:25
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Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд
Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти Виктор Андреянов подал исковое заявление в суд о восстановлении на работе. Чиновника наказали за серию управленческих неудач и прямых провалов при реализации федеральной программы празднования юбилея «АвтоВАЗа». В Тольятти уже почти 3 года отмечают 50-летие выпуска …
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7 февраля 2019, 08:38
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В Самаре выберут новых членов молодежного правительства
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6 февраля 2019, 03:16
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Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport
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30 января 2019, 03:05
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Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли
Прокуратура Автозаводского района Тольятти не выявила нарушений закона при принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа» у граждан в пользу компании Alliance Rostec Auto B.V. Проверка проводилась по многочисленным обращениям бывших владельцев ценных бумаг на предмет законности подобного отчуждения. Было установлено, что «Альянс» …
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29 января 2019, 09:31
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Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост
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20 января 2019, 11:49
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У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель
На рассмотрение депутатов губдумы внесено представление на нового руководителя Счетной палаты региона. Вместо Антонины Зубковой, которая руководила ведомством с 2014 года, предложена кандидатура 47-летней Елены Дубровой. Об этом в своем "Твиттере" сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
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9 января 2019, 04:39
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Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей
Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению …
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15 августа 2018, 05:21
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Покойников хоронили на Обводном шоссе в Тольятти незаконно
Тольяттинская агрофирма "Нива" обвинила мэрию города в незаконных захоронениях на городском кладбище. Бизнесмены обратились с открытым письмом к общественности, чтобы власти наконец обратили внимание на длящийся уже много лет конфликт из-за участка на Обводном шоссе. Согласно тексту документа, горадминистрация захватила …
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6 июля 2018, 07:35
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Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников
Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир …
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3 марта 2018, 10:08
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Мэра Тольятти привлекли за "шушеру"
За "шушеру" в ответе. Суд Автозаводского района Тольятти отказал группе предпринимателей, работающих в районе Речпорта Комсомольского района Автограда, в иске к главе города Сергею Анташеву. Бизнесмены требовали признать чиновника виновным в распространении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, …
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12 января 2018, 05:12
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Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей
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25 декабря 2017, 08:08
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На АвтоВАЗе собираются трудоустроить около трехсот человек
На Автовазе, который в этот понедельник вышел из корпоративного отпуска, в ближайшее время необходимо трудоустроить около трехсот человек. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании губернатора Самарской области Николая Меркушкина и мэра Тольятти Сергея Анташева.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
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16 августа 2017, 01:32
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Тольятти получит миллионы
О первых шагах в новой должности губернатору Самарской области Николаю Меркушкину рассказал новый мэр Тольятти Сергей Анташев. Он намерен усилить направление работы с молодежью, а также сократить штат администрации. Кроме того, Анташев рассказал о проведенных переговорах с немецкой компанией, выпускающей …
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21 апреля 2017, 08:02
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