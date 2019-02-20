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Материалы по теме:

Двигатель для второй ступени самарской ракеты

Двигатель для второй ступени самарской ракеты "Союз-2" прошел испытания на новом топливе нафтил

В России успешно завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А для второй ступени самарской ракеты "Союз-2", информирует Объединенная двигателестроительная корпорация. Агрегат работает на новом ракетном топливе нафтил. Его впервые использовали вместо керосина в ноябре 2017 года при старте "Союза-2" с Восточного, 
20 февраля 2019, 09:47
Тепло в Самарской области подорожает

Тепло в Самарской области подорожает

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 
20 февраля 2019, 09:13
Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?

Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?

На Самару снова идет снегопад. По данным Приволжского УГМС, осадки возобновятся в этот четверг и продлятся все выходные. Порывы ветра при этом могут достигать 18 метров в секунду, предупреждает МЧС. Столбик термометра днем будет подниматься почти до нуля. И это 
20 февраля 2019, 07:37
В Самаре экс-полицейский, который попался на взятках щебнем, «брал» и канцелярскими товарами

В Самаре экс-полицейский, который попался на взятках щебнем, «брал» и канцелярскими товарами

В областной столице завели еще одно уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, который сейчас подозревается во взяточничестве. По версии следствия, с 2017-2018 года начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД России по Самаре не согласовывал проведение ремонта 
20 февраля 2019, 04:53
Самарские випы слушают Послание президента в Москве

Самарские випы слушают Послание президента в Москве

В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступает с ежегодным, 25-м Посланием Федеральному собранию. В этом году его основной темой станет социально-экономическое положение граждан, улучшение качества жизни.

В зале находится представительная делегация от Самарской области: губернатор Самарской области 
20 февраля 2019, 02:05
В Самарской области будут судить банду киднепперов

В Самарской области будут судить банду киднепперов

В Приволжский окружной военный суд для рассмотрения будет направлено уголовное дело в отношении семи человек. Их обвиняют в похищении несовершеннолетнего и попытках киднеппинга. По версии следствия, с марта 2015 по декабрь 2017 года 34-летний заключенный, который находился в колонии, создал 
18 февраля 2019, 08:09
В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное 
18 февраля 2019, 03:58
Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

В воскресенье, 17 февраля, Самарский районный суд выбрал меру пресечения для бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Подозреваемый в мошенничестве топ-менеджер арестован на два месяца — до 13 апреля, на время расследования уголовного 
18 февраля 2019, 10:26
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро

«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро

«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро операционной маржи, сообщает пресс-центр российского подразделения компании. Годом ранее этот показатель составлял 55 млн евро. Как отмечается в документе, такой результат был достигнут за счет нового этапа восстановления автозавода, роста 
15 февраля 2019, 07:25
Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд

Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд

Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти Виктор Андреянов подал исковое заявление в суд о восстановлении на работе. Чиновника наказали за серию управленческих неудач и прямых провалов при реализации федеральной программы празднования юбилея «АвтоВАЗа». В Тольятти уже почти 3 года отмечают 50-летие выпуска 
7 февраля 2019, 08:38
В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самарской области стартовал конкурс по формированию молодежного правительства региона 5 созыва. Принять участие в нем могут молодые люди от 18 до 25 лет. Для этого необходимо подать заявку и подготовить свой социально значимый проект. Прием заявок продлится до 24 
6 февраля 2019, 03:16
Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport

Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport

С четверга, 31 января, стартуют продажи автомобиля LADA Vesta Sport. В этот день он появится в салонах, сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Новую модель позиционируют как машину для тех, кто стремится к постоянному «драйву» в жизни и на дороге. Она поставляется в 
30 января 2019, 03:05
Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли

Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли

Прокуратура Автозаводского района Тольятти не выявила нарушений закона при принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа» у граждан в пользу компании Alliance Rostec Auto B.V. Проверка проводилась по многочисленным обращениям бывших владельцев ценных бумаг на предмет законности подобного отчуждения. Было установлено, что «Альянс» 
29 января 2019, 09:31
Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост

Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост

Стало известно, что глава департамента физкультуры и спорта администрации Самары Андрей Вдовин покидает свой пост. Чиновник сообщил об этом в своем микроблоге в Твиттере.
 
«Сегодня был последний мой рабочий день в департаменте физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара. Благодарю 
20 января 2019, 11:49
У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель

У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель

На рассмотрение депутатов губдумы внесено представление на нового руководителя Счетной палаты региона. Вместо Антонины Зубковой, которая руководила ведомством с 2014 года, предложена кандидатура 47-летней Елены Дубровой. Об этом в своем "Твиттере" сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Известно, что Елена 
9 января 2019, 04:39
Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей

Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей

Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению 
15 августа 2018, 05:21
Покойников хоронили на Обводном шоссе в Тольятти незаконно

Покойников хоронили на Обводном шоссе в Тольятти незаконно

Тольяттинская агрофирма "Нива" обвинила мэрию города в незаконных захоронениях на городском кладбище. Бизнесмены обратились с открытым письмом к общественности, чтобы власти наконец обратили внимание на длящийся уже много лет конфликт из-за участка на Обводном шоссе. Согласно тексту документа, горадминистрация захватила 
6 июля 2018, 07:35
Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников

Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников

Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир 

3 марта 2018, 10:08
Мэра Тольятти привлекли за

Мэра Тольятти привлекли за "шушеру"

За "шушеру" в ответе. Суд Автозаводского района Тольятти отказал группе предпринимателей, работающих в районе Речпорта Комсомольского района Автограда, в иске к главе города Сергею Анташеву. Бизнесмены требовали признать чиновника виновным в распространении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, 
12 января 2018, 05:12
Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей

Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей

Необычный суд начнется в Тольятти 10 января. Мэрия Тольятти поспорит за 168 миллионов рублей с дочерним ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление». Предметом спора стали расчеты по муниципальному контракту от мая 2016 года. Мэрия привлекла «дочку» к ремонту ряда дорог Автограда. Чиновники 

25 декабря 2017, 08:08
На АвтоВАЗе собираются трудоустроить около трехсот человек

На АвтоВАЗе собираются трудоустроить около трехсот человек

На Автовазе, который в этот понедельник вышел из корпоративного отпуска, в ближайшее время необходимо трудоустроить около трехсот человек. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании губернатора Самарской области Николая Меркушкина и мэра Тольятти Сергея Анташева.

Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Инженерные кадры 

16 августа 2017, 01:32
Тольятти получит миллионы

Тольятти получит миллионы

О первых шагах в новой должности губернатору Самарской области Николаю Меркушкину рассказал новый мэр Тольятти Сергей Анташев. Он намерен усилить направление работы с молодежью, а также сократить штат администрации. Кроме того, Анташев рассказал о проведенных переговорах с немецкой компанией, выпускающей 

21 апреля 2017, 08:02
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