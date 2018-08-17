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Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России
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17 августа 2018, 01:12
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Видео: в Самаре торжественно открылся 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта по плаванию
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17 августа 2018, 12:57
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В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»
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17 августа 2018, 12:45
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В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче
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17 августа 2018, 12:19
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Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч
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17 августа 2018, 11:55
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Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти
С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.
В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут …
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10 августа 2018, 11:21
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В Самаре пройдет фестиваль песен Владимира Высоцкого
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23 июля 2018, 03:16
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Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре
Департамент культуры и молодежной политики администрации Самары ищет художников, танцоров, музыкантов для проведения различных шоу, карнавалов и музыкальных выступлений на улице Куйбышева.
Напомним, что по постановлению администрации Самары эта улица станет пешеходной в выходные дни до конца лета. На …
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18 июля 2018, 03:31
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Победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова из Тольятти записала первую авторскую песню
В интернете появилась первая официальная авторская песня 14-летней певицы из Тольятти Дианы Анкудиновой. Победительница второго сезона шоу «Ты супер!» записала трек с американским артистом Адамом Ферелло. Он сотрудничает с мегапопулярными сейчас Арианой Гранде, TheWeeknd и другими звездами. Диана, которая взяла …
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18 июля 2018, 09:21
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Седьмую симфонию Шостаковича исполнил в Самаре оркестр Мариинского театра
В Самару на один день приехал сильнейший состав симфонического оркестра Мариинского театра. Под управлением дирижера Валерия Гергиева музыканты исполнили произведения, которые имеют особое значение для самарцев и считаются культовыми во всем мире.
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29 апреля 2015, 06:50