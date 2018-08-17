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Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Геннадий Киселев получил вызов в юношескую сборную России по футболу U-20, которая проведет товарищеские матчи со сверстниками из сборной Хорватии. Игры запланированы в хорватском городе Чаковец.
 
- В расположении сборной Киселев будет со 2 по 8 
17 августа 2018, 01:12
Видео: в Самаре торжественно открылся 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта по плаванию

Видео: в Самаре торжественно открылся 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта по плаванию

В эти минуты на площади Славы в Самаре проходит открытие 50-го чемпионата мира Международного совета военного спорта по плаванию.

На соревнованиях выступят более 200 пловцов из 13 стран мира. Все спортсмены уже прибыли в областную столицу и готовы к 
17 августа 2018, 12:57
В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» принял решение пустить в продажу дополнительные билеты на матч с действующим чемпионом страны – московским «Локомотивом». Напомним, что игра 4-го тура российской премьер-лиги пройдет уже в это воскресенье, 19 августа, на стадионе «Самара Арена».
17 августа 2018, 12:45
В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче

В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче

В Тольятти задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании. По материалам полиции, в ночь с 14 на 15 июля в одном из садовых товариществ Ставропольского района 39-летний мужчина напал на соседку по даче и надругался над ней.

32-летняя пострадавшая рассказала 
17 августа 2018, 12:19
Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч

Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч

Суд Новокуйбышевска рассмотрел уголовное дело в отношении преподавателя одного из колледжей города. Женщину признали виновной в получении взятки.

По версии следствия, в конце апреля этого года педагог получила от студентки 25 тысяч рублей. Взятка была платой за проставление экзамена 
17 августа 2018, 11:55
Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.

 

В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут 

10 августа 2018, 11:21
В Самаре пройдет фестиваль песен Владимира Высоцкого

В Самаре пройдет фестиваль песен Владимира Высоцкого

В среду, 25 июля, в Самаре пройдет пятый городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала». По традиции он запланирован в сквере имени актера и поэта на Ленинградской, 71, в исторической части города. Начало фестиваля - в 18:00. Культовые песни 
23 июля 2018, 03:16
Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре

Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре

Департамент культуры и молодежной политики администрации Самары ищет художников, танцоров, музыкантов для проведения различных шоу, карнавалов и музыкальных выступлений на улице Куйбышева.

Напомним, что по постановлению администрации Самары эта улица станет пешеходной в выходные дни до конца лета. На 
18 июля 2018, 03:31
Победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова из Тольятти записала первую авторскую песню

Победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова из Тольятти записала первую авторскую песню

В интернете появилась первая официальная авторская песня 14-летней певицы из Тольятти Дианы Анкудиновой. Победительница второго сезона шоу «Ты супер!» записала трек с американским артистом Адамом Ферелло. Он сотрудничает с мегапопулярными сейчас Арианой Гранде, TheWeeknd и другими звездами. Диана, которая взяла 
18 июля 2018, 09:21
Седьмую симфонию Шостаковича исполнил в Самаре оркестр Мариинского театра

Седьмую симфонию Шостаковича исполнил в Самаре оркестр Мариинского театра

В Самару на один день приехал сильнейший состав симфонического оркестра Мариинского театра. Под управлением дирижера Валерия Гергиева музыканты исполнили произведения, которые имеют особое значение для самарцев и считаются культовыми во всем мире.
 
Полная боевого духа и веры в победу Седьмая симфония 
29 апреля 2015, 06:50
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