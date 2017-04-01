Вчера,31 марта, в самарском тайм-кафе "LOFT" прошла церемония награждения победителей 6-го ежегодного конкурса «Блогер года», проводимого телерадиокомпанией ТЕРРА. По итогам голосования на страницах самарского ЖЖ-сообщества лучшим стал блогер Юрий Прокофьев (aka chanych_85). Он много пишет про заброшенные городские объекты, памятники архитектуры, выставки, музеи. В финал ЛБГ Юрий попал впервые.
Второе место в конкурсе занял Алексей Сиверкин (aka siverkin). Треш, угар, набросы, провокации, компромат, эротика – все это можно встретить в «жежешке» Алексея. Темы его постов самые неожиданные – от аварии на заводе и особенностях ремонта дорог картами до сексуального рейтинга самарской медиасферы и атаковавших ТЦ воробьев. В финал «Лучшего блогера» Алексей попал впервые. В 2015 году он становился «Провокатором года».
Замкнула тройку призеров представительница Тольятти Наталья Козловская (aka radomirkka). Это ее вторая бронза в истории конкурсов. Наталья была третьей в сезоне ЛБГ- 2014. Больше всего пишет про велопутешествия и все, что с ними связано. Рассказывает интересно, с множеством фотографий. Многие читатели следят за походами с Натальей с практической пользой – девушка советует какую следует брать веревку и покупать тушенку, как все сложить в рюкзак, где можно сэкономить, кто обманывает, куча других различных «лайфхаков».
Также на церемонии были награждены победители в специальных номинациях. «Леди года» стала Катерина Головкина (aka hooligan_girl63). «Джентльмен года» - Еремкин Роман (aka eremkin_kub). «Провокатором года» стал Дмитрий Ширяев (aka mr_espozito). «Троллем года» в третий раз стал harmboy. Он уже становился победителем в данной номинации в 2012 и 2014 годах.
Перед собравшимися на мероприятии выступила генеральный директор телерадиокомпании «ТЕРРА» Наталья Камбарова – автор идеи эксклюзивного мультимедийного проекта «Новости блогов» и главный идеолог всех виртуальных проектов канала. Она отметила высокое значение блогеров в сложившемся информационном пространстве, выразила благодарность за их активное участие в конкурсе.
Подробный видеоотчёт о церемонии смотрите на телеканале "ТЕРРА РЕН-ТВ" в «Новости. Самара» 3 апреля в 18:45.
ФОТО Ильи Кругового
(1-5,7) и Жанны Скоковой
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