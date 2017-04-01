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Вчера, 26 марта, в самарском ресторане BUNKERJACK прошла церемония награждения победителей 5-го ежегодного конкурса «Блогер года», проводимого телерадиокомпанией ТЕРРА. По итогам голосования на страницах самарского ЖЖ-сообщества лучшим стал блогер Евгений Синюков (aka gon1969). Один из самых активных блогеров самарской блогосферы. 
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Лучший блогер года - 2015: смотрите жеребьевку на канале «ТЕРРА» 4 марта

За звание «Лучший блогер года - 2015» борются 32 автора. По результатам жеребьевки их распределили по четырем группам. Как это было - смотрите сегодня, 4 марта, в 18:00 на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ».
4 марта 2016, 05:46
Наталья Быкова стала «Лучшим блогером года» Самары, фото с церемонии награждения

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Вчера, 27 марта, в самарском ресторане «Балкан-гриль» прошла церемония награждения победителей 4-го ежегодного конкурса «Блогер года», проводимого телерадиокомпанией ТЕРРА. По итогам голосования на страницах самарского ЖЖ-сообщества лучшей стала блогер Наталья Быкова (aka denataliya). Она много пишет про Самару, про 
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Жеребьевка конкурса

Жеребьевка конкурса "Лучший блогер года - 2014", видео

5 марта в телестудии ТРК "ТЕРРА" была проведена жеребьевка 4-го ежегодного конкурса "Лучший блогер года". За высшее виртуальное звание губернии поборются 32 блогера. За ходом жеребьевки пристально наблюдало жюри из числа блогеров - участников конкурса. Вел мероприятие Илья Табуев, ему 
6 марта 2015, 11:25
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